Irene Delgado-Jiménez hará historia como la primera directora española en dirigir en la Sala Dorada del Musikverein de Viena

Algeciras/La directora de orquesta algecireña Irene Delgado-Jiménez debutará el próximo 1 de abril en la emblemática Sala Dorada del Musikverein, el escenario donde cada año se celebra el mítico Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena. Su actuación la convertirá en una de las pocas mujeres que han dirigido en este icónico recinto a lo largo de la historia y, probablemente, en la primera directora española en hacerlo.

La cita será al frente de la prestigiosa Tonkünstler Orchester, con un repertorio centrado en Brahms: una selección de sus Danzas húngaras y las Variaciones sobre un tema de Haydn.

"Tengo muchas ganas", confiesa Delgado-Jiménez. "Hay momentos en que una dice: Uff, qué respeto, ¿no? Pero ayer una amiga me envió una foto del anuncio del concierto y eso me dio un subidón. Ya me lo empecé a creer un poquito más".

Una imagen de la Sala Dorada de la Musikverein. / Dieter Nagl / Efe

A pesar de su trayectoria internacional y de haber trabajado en el Musikverein como asistente de Marin Alsop, la directora reconoce que nunca se planteó esta posibilidad cuando era niña. "Siempre veía el Concierto de Año Nuevo en la tele, pero una no se imagina, ni de lejos, estar allí algún día. Cuando decidí que quería dedicarme a la dirección, a los 17 años, esto ni siquiera entraba en mis sueños", explica.

El concierto se cerró hace dos años, dentro de la planificación habitual de este tipo de orquestas. "Recuerdo que estaba en Polonia cuando se confirmó. Fue justo en marzo de 2023, mi inicio del no parar", comenta entre risas. "Desde entonces, he ido planificando cómo estudiar el repertorio, que es una de las partes más complicadas cuando viajas tanto".

Sobre la posibilidad de ser la primera directora española en pisar este podio, responde con humildad: "Eso dicen, pero me cuesta creérmelo. No lo he comprobado porque no he tenido tiempo, pero por lo visto, sí".

El programa elegido plantea un desafío interpretativo. "Aunque es el mismo compositor, hay dos estilos clarísimamente definidos y muy diferentes", explica. "Las Danzas húngaras nunca mantienen un tempo estable, lo que las hace desafiantes, mientras que las Variaciones sobre un tema de Haydn juegan con la transformación progresiva del tema principal, con una complejidad compositiva impresionante".

Próximamente, Delgado-Jiménez regresará a su ciudad natal para dirigir en el Teatro Florida de Algeciras el próximo 3 de mayo con su proyecto Thalassa Music Project. "El programa, Vistas al mar, celebra la primavera con sones del Mediterráneo y el sinfonismo amable de Mozart", adelanta.

Con una carrera en plena proyección, la directora ha trabajado con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena y la Chicago Symphony Orchestra. En la temporada 2024/2025 volverá al Festival Wien Modern para dirigir el concierto inaugural y estrenar la ópera-ballet O! A Biography de Matthias Kranebitter. Además, realizará dos grabaciones para Sony Classical y debutará con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y la Orquesta Ciudad de Granada.

A las puertas de su gran noche en Viena, Irene Delgado-Jiménez sigue centrada en la música.