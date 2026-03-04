Esta es la fecha del III Salón de Formación y Empleo de San Roque
El Ayuntamiento perfila los últimos detalles de una cita clave el 4 y 5 de marzo para estudiantes y demandantes de empleo
El III Salón de Formación y Empleo de San Roque se celebrará los días 4 y 5 de marzo en la plaza de las Constituciones. El personal de las delegaciones de Educación y Empleo del Ayuntamiento de San Roque, junto a los tenientes de alcalde responsables, han trabajado para volver a convertir a San Roque en punto de referencia para la orientación académica y laboral en el Campo de Gibraltar.
Conferencias especializadas, entrega de documentación informativa y demostraciones prácticas serán los pilares fundamentales de un evento diseñado para acercar la oferta formativa y las oportunidades de empleo a la ciudadanía.
Formación y empleo, ejes estratégicos en San Roque
El Salón se consolida como un espacio de encuentro entre centros educativos, empresas, entidades formativas y personas en búsqueda activa de trabajo. El objetivo es ofrecer información directa y actualizada sobre itinerarios formativos, salidas profesionales y recursos disponibles en el municipio y la comarca.
Desde el Consistorio destacan la importancia de este tipo de iniciativas para mejorar la empleabilidad, especialmente entre jóvenes y desempleados, facilitando herramientas prácticas que ayuden a tomar decisiones académicas y laborales con mayor seguridad.
Un evento en crecimiento
En sus anteriores ediciones, el Salón registró una notable participación, lo que ha impulsado al Ayuntamiento a reforzar contenidos y actividades para esta tercera convocatoria. La combinación de ponencias, asesoramiento y exhibiciones prácticas busca ofrecer una experiencia dinámica y útil para todos los asistentes.
La programación completa y los detalles definitivos del III Salón de Formación y Empleo se darán a conocer próximamente a través de los canales oficiales municipales.
