Miguel Poveda actuará en La Línea Música el 6 de junio con su gira “15 Aniversario Coplas del Querer”
El festival suma a este artista a su cartel de conciertos muy especial que se llevarán a cabo en el Palacio de Congresos
El festival La Línea Música sigue consolidándose como uno de los grandes eventos culturales del Campo de Gibraltar y anuncia una cita imprescindible. El próximo 6 de junio, el reconocido cantaor Miguel Poveda actuará en el Palacio de Congresos y Exposiciones de La Línea de la Concepción dentro de su gira “15 Aniversario Coplas del Querer”.
El artista catalán rendirá homenaje a uno de los discos más emblemáticos de su trayectoria, un trabajo que marcó un antes y un después en la forma de entender la copla y que conquistó tanto a crítica como a público.
Un aniversario muy especial para uno de los grandes del flamenco
Con “Coplas del Querer”, Miguel Poveda logró acercar la copla a nuevas generaciones, fusionando respeto por la tradición y sensibilidad contemporánea. Quince años después, el cantaor revisita este repertorio en una gira conmemorativa que está recorriendo los principales teatros del país.
El concierto del 6 de junio en La Línea de la Concepción promete ser una noche cargada de emoción, memoria y talento, reafirmando la apuesta del festival por grandes nombres de la música española.
La Línea Música continúa así ampliando un cartel que posiciona a la ciudad como referente cultural en la provincia de Cádiz.
