La Línea presenta sus proyectos de futuro ante los empresarios de la asociación Impulsa

El alcalde de La Línea, Juan Franco, ha protagonizado este viernes el desayuno organizado por la asociación empresarial Impulsa en el que el regidor ha expuesto los objetivos de desarrollo del municipio y las posibilidades que se plantean en el futuro.

Franco ha desgranado las políticas desde que asumió el gobierno (en 2015) hasta la actualidad comparando la situación de origen, con una ciudad en la que los servicios municipales estaban bajo mínimos, con una importante deuda y ausencia de proyectos estratégicos frente al panorama actual, en el que la deuda municipal ha pasado de 177 a 116 millones de euros. Franco también ha reseñado que se han logrado abrir vías de financiación y se cumple con el pago a los proveedores.

Una gestión que, en palabras del alcalde, han permitido acceder a subvenciones y desbloquear proyectos como la rehabilitación integral de la plaza de toros, el parque Princesa Sofía, la remodelación del Fuerte de Santa Bárbara, el Mercado de la Concepción o el proyecto para integrar los búnkeres como recurso turístico.

En materia de vivienda, Franco ha recordado que está en proyecto la construcción de 1.200 viviendas en zonas como Alcaidesa Cortijo o el Conchal, además de las reuniones previstas a partir de la próxima semana para actuar sobre tres pastillas de suelo destinadas a la edificación de Viviendas de Protección Oficial (VPO). El alcalde confía que al menos dos promociones puedan arrancar antes de finalizar su mandato en 2027.

Como actuaciones estratégicas, Franco ha citado también la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, siendo La Línea de la Concepción el único municipio de más de 50.000 habitantes que ha aprobado un documento de estas características en toda la comunidad. Esta medida ha propiciado, según el regidor, el desbloqueo de problemas históricos e inversiones, entre las que ha citado la de los apartamentos turísticos anexos al hotel y el Palacio de Congresos, actualmente en obras, con una inversión de más de 6 millones de euros y unas previsiones de poder contar en la ciudad con un hotel de más de 320 habitaciones.

A escala empresarial, ha subrayado la existencia de empresas como Ruiz Galán o Ubago, además de proyectos estratégicos como el desdoble de la Carretera del Higuerón. Sobre este asunto ha comentado que ya se trabaja en las 30 expropiaciones que aún restan por ejecutar para la puesta a disposición de la Junta de Andalucía de estos suelos, como paso previo a la ejecución de las obras.

En su recorrido por las áreas de potencial interés para los empresarios, Franco ha citado proyectos como el Centro Tecnológico centrado en la ciberseguridad, previsto en terrenos del recinto ferial y con tres empresas interesadas, además de los contactos que se mantienen con el Centro Tecnológico de Málaga, del que se pretende ser extensión, y el Gobierno de Gibraltar.

Y como objetivos, ha citado la intención de constituirse como Agrupación Europea de Cooperación Territorial, lo que permitiría a la ciudad acceder a subvenciones para el desarrollo conjunto entre comunidades. Para ello, ha informado que ya tiene previstas reuniones con distintos actores para conocer sus pretensiones y objetivos en el mismo ámbito.