La Noche Carnavalesca de La Línea, el 22 de agosto con los primeros espadas del Falla

Un año más la noche carnavalesca de La Línea contará con primeros espadas del Concurso del Falla de Cádiz. La cita se celebrará el 22 de agosto, a partir de las 21.00 horas, en la Plaza de Toros El Arenal, donde se darán cita algunas de las agrupaciones más destacadas del último COAC.

El cartel reunirá a varias formaciones premiadas en el certamen gaditano, entre ellas la chirigota “Los Amish del mono”, del Peluca, que obtuvo el segundo premio, y “Los que van a coger papas”, la popular chirigota del Yuyu, que logró el cuarto puesto. A ellas se sumarán “Los Company”, la chirigota del Molina; “Los que la tienen de mármol”, del Molina y el Melli, y “Los Desconfiaos”, del grupo de los Villegas.

En la modalidad de comparsas, el público linense podrá disfrutar de “Los Humanos”, de Antonio Martínez Ares, segundo premio en el Falla; “Los Invisibles”, de Manuel Cornejo, que consiguió el cuarto puesto, y “OBDC. Me quedo contigo”, la comparsa de Germán García Rendón.

La delegada de Fiestas del Ayuntamiento linense, Mercedes Atanet, ha destacado la relevancia de este evento, subrayando que la ciudad volverá a acoger “una de las grandes noches carnavalescas de Andalucía”. Además, ha agradecido la implicación del promotor linense Johnny Marchena, de Eternidad Eventos, por mantener esta apuesta por el carnaval en La Línea.

Las entradas para asistir al espectáculo ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Giglon.com.