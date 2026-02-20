Kiko Veneno se une al cartel de En La Línea Música

Kiko Veneno, uno de los grandes referentes del panorama artístico nacional, se suma a la apuesta de En La Línea Música para 2026. El catalán actuará el sábado 21 de noviembre (21:00) en el Palacio de Congresos linense. Las localidades ya están a la venta en entradas.com y Discos Grammy.

El cantante ha publicado a través de YouTube Guitarra, el primer adelanto de su nuevo proyecto Kiko Veneno en la Carbonería. Este miniálbum en acústico consta de siete canciones inéditas, que previsiblemente formarán parte de su nuevo disco.

Artista inclasificable, cuenta con innumerables éxitos como Echo de Menos, Lobo López, Joselito o En un Mercedes Blanco. Referente absoluto por su manera única de fusionar la tradición popular con la vanguardia, ha construido un cancionero tan personal como influyente, reconocible por su ironía, su mirada cotidiana y su inconfundible sentido del ritmo.

Kiko Veneno ha construido con su trayectoria un legado que le convierte en algo más que un artista. Este 2026 se ha embarcado en una nueva gira en la que presentará material inédito, adelantos de su próximo trabajo y, por supuesto, una vez más sus clásicos eternos.

En el Salón de la Fama de la Música Hispana

La historia de Kiko arranca con "Veneno" (1977), el álbum homónimo de su primera banda, hoy considerado una piedra angular de la música española. Tras aquella sacudida artística, inició una carrera en solitario que consolidó definitivamente su figura como uno de los músicos más influyentes del panorama estatal y uno de los grandes renovadores del flamenco, incluido en el Salón de la Fama de la Música Hispana en 2024.

En plena forma creativa, acaba de estrenar un disco junto a G-5, demostrando que sigue siendo un artista inquieto e inagotable. En el marco de esta nueva gira, Kiko Veneno tocará el 5 de febrero en el Teatro Circo Price de Madrid, el 6 de febrero en el Auditorio El Círculo de Ana Lopidana de Burgos, el 27 de febrero en el Teatro López de Ayala de Badajoz, el 7 de marzo en el Auditorio Manuel de Falla de Granada, el 2 de mayo en la Sala Paral·lel 62 de Barcelona, el 25 de junio en el Teatro Cervantes de Málaga y el 21 de noviembre en el Palacio de Congresos de La Línea.

En La Línea Música

El concierto que se ha dado a conocer este viernes se suma en el programa de En La Línea Música, con independencia de los que ya se han celebrado, a los de Andy (día seis), Miguel Campeyo (día siete) y Pablo López (día 21) en el inminente mes de marzo.

Miguel Poveda actuará en el Palacio de Congresos el día seis de junio, El Arrebato lo hará el día 18 de septiembre y Bebe el día 24 de octubre, aunque la organización aún dará a conocer nuevas convocatorias.