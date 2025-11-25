Pablo López, Medina Azahara y Miguel Campello: los tres imprescindibles para En La Línea Música 2026

La cuarta edición de En La Línea Música promete convertirse en una cita ineludible para los amantes de la música en vivo. El festival ha confirmado tres nombres de peso que llenarán el Palacio de Congresos de La Línea de la Concepción durante el primer trimestre de 2026: Pablo López (21 de marzo), Medina Azahara (14 de febrero) y Miguel Campello (7 de marzo). Tres propuestas, tres estilos, una misma pasión por la música que prometen sacudir la ciudad gaditana.

Pablo López trae 'El Niño del Espacio'

El 21 de marzo, uno de los artistas más queridos y aclamados del panorama musical español regresa al escenario de En La Línea Música. Pablo López presentará El Niño del Espacio en Concierto 2026, un espectáculo que combina sus grandes éxitos con las nuevas composiciones de su esperado álbum.

Acompañado por su banda y una puesta en escena meticulosamente diseñada, el malagueño promete un recital cargado de emoción, virtuosismo al piano y esa conexión única con el público que le ha convertido en uno de los directos más solicitados del país. Desde El Patio hasta Vi, pasando por sus temas más recientes, López ofrecerá un repertorio que hará vibrar a todo el Palacio de Congresos.

Medina Azahara dice adiós con 'Todo tiene su fin'

Si hay un momento especialmente emotivo en esta edición del festival, será el 14 de febrero. La mítica banda cordobesa Medina Azahara se despide para siempre de los escenarios con su gira Todo tiene su fin, y La Línea será testigo de este histórico adiós.

Cuatro décadas de rock andaluz, de letras que han marcado generaciones enteras y de una trayectoria impecable llegan a su fin. Canciones como Necesito respirar, Paseando por la Mezquita o Todo tiene su fin sonarán por última vez en un concierto que promete ser tan memorable como desgarrador para los seguidores de esta leyenda del rock español.

Miguel Campello: la cotidianidad hecha canción

El 7 de marzo llega el turno de la intensidad y la autenticidad de Miguel Campello. El exvocalista de El Último de la Fila y líder de Los Coronas presentará un directo vibrante en el que traslada al escenario las emociones y sentimientos de lo más cotidiano convertidos en canciones.

Campello, conocido por su energía desbordante sobre las tablas y su capacidad para conectar con el público desde la sinceridad más absoluta, ofrecerá un concierto en el que rock, poesía y vida se funden en un espectáculo único e irrepetible.

Entradas ya disponibles

Las entradas para estos tres imprescindibles del calendario musical de 2026 ya están disponibles en Entradas.com y en Discos Grammy (Algeciras). La cuarta edición de En La Línea Música se consolida así como una de las apuestas culturales más sólidas del Campo de Gibraltar, demostrando que La Línea tiene mucho que decir en el panorama de los festivales musicales españoles.