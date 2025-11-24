La Línea reestrena el Palacio de Congresos tras una inversión de casi 900.000 euros

La ciudad de La Línea ha reestrenado este mes de noviembre el Palacio de Congresos, sometido en los últimos meses a un proyecto de rehabilitación y puesta al día valorado en casi 900.000 euros. La actuación se ha financiado por la Diputación de Cádiz a través del plan Cádiz Marcha 2024. El décimo congreso de Altadis-Imperial Brands sobre el contrabando de tabaco fue el primero de los eventos celebrados en la reapertura de las instalaciones.

Las obras se han centrado en solventar los persistentes problemas de humedades, especialmente en las cubiertas, y rehabilitar diversas dependencias, incluyendo los aseos y la entrada, presidida ahora por un gran panel led electrónico. Además, se ha acometido una modernización de los sistemas de iluminación y sonido, con la instalación de luces LED robotizadas en el escenario, proyectores RGB, un nuevo bambalinón y dispositivos de iluminación solar en los accesos. Todo ello con el objetivo de optimizar la calidad visual y acústica de los eventos. Se trata de la primera gran intervención de mejora del edificio desde su construcción, hace algo más de 20 años.

Aseos reformados en el Palacio de Congresos de La Línea. / Erasmo Fenoy

Con una superficie de más de 5.300 metros cuadrados y capacidad para 2.000 personas, el Palacio de Congresos es una infraestructura clave para la economía local. Su actualización técnica permitirá a partir de ahora acoger producciones más sofisticadas y encuentros de mayor envergadura, lo que se traducirá en un impacto directo sobre sectores como la hostelería, la restauración y el comercio. El recinto alberga alrededor de 200 eventos anuales, entre ellos conciertos, exposiciones y congresos, que incluyen actividades destacadas como la programación de En La Línea Música.