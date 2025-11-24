La Línea desbloquea la urbanización de El Conchal tras 16 años paralizada para la construcción de unas 400 viviendas

La Línea ha dado un paso decisivo hacia la culminación de uno de sus proyectos urbanísticos más esperados. El Ayuntamiento ha admitido a trámite el proyecto la finalización y adaptación a normativa de la urbanización de los polígonos 1 y 3 del Sector 11B.02.02 El Conchal II, proyecto que fue aprobado en 2007 y que lleva paralizado desde 2009, hace más de 16 años. La iniciativa estará en exposición pública hasta el 27 de noviembre.

El proyecto abarca una superficie total de 103.136,51 metros cuadrados y pretende consolidar una zona residencial de gran importancia en la franja este de La Línea, frente a la playa de Levante. En total, está prevista la construcción de 408 viviendas, combinadas con zonas comerciales y equipamientos públicos de carácter social, cultural y deportivo.

La urbanización se estructura en tres tipologías principales: viviendas unifamiliares, edificios en bloque y una zona mixta comercial y de dotaciones. El diseño incluye un pulmón verde central con zonas libres, áreas verdes y parques infantiles, con la edificación orientada hacia estos espacios y al litoral.

El proyecto fue redactado en julio de 2025, promovido por las Juntas de Compensación de ambos polígonos. Se contemplan dos fases de ejecución, con inicio en el polígono, aunque la iniciativa ofrece flexibilidad según disponibilidad y condiciones de mercado.

Este avance llega en un momento en que La Línea busca resolver uno de sus principales vacíos urbanos y potenciar su desarrollo residencial y de servicios en una zona privilegiada próxima al litoral. El Conchal II representa una oportunidad para dotar de infraestructuras modernas y sostenibles a esta área estratégica, consolidando la visión del Plan General de Ordenación Urbana aprobado recientemente.

Situación del sector El Conchal.

Estado de los terrenos

A pesar de que las obras de los polígonos 1 y 3 presentan un 72,44% de ejecución, los años de abandono han causado daños significativos. El documento para la aprobación inicial del proyecto recoge que desde la interrupción de las obras, el abandono y la falta de mantenimiento del sector han dado lugar a robos y al progresivo deterioro de los elementos de la urbanización. "Dado que las obras se paralizaron antes de la ejecución completa de las redes, estas no llegaron a legalizarse. Actualmente la instalación se encuentra en avanzado estado de deterioro, desactualizada y completamente vandalizada", indica el documento.

El decreto impone exigencias de subsanación y adaptación a la normativa actual, que los promotores deberán cumplir antes de la aprobación final. En cuanto a las infraestructuras eléctricas, los centros de transformación han sido vandalizados y el cableado de media tensión sustraído, por lo que se debe reponer completamente y acometer la limpieza de arquetas, la eliminación de escombros y llevar a cabo pruebas funcionales.

Zona que se quedó a medio urbanizar en El Conchal. / Manu Romero

Las redes de agua potablee están ejecutadas aproximadamente al 70%, pero precisan una inspección con cámara CCTV, pruebas de carga bajo supervisión de Aqualia y un informe sanitario. También se exige su certificación mediante la norma AENOR EN 124 y la sustitución de válvulas e hidrantes. También requieren revisión las redes de fecales y pluviales, además de su limpieza y la reposición de las tapas vandalizadas. Además, se deberá ampliar el diámetro de la red pluvial de la calle Pontevedra para cumplir con el actual Plan Director de Alcantarillado.

El proyecto contempla además conexiones de saneamiento integradas, con aguas fecales derivadas al nuevo colector de la avenida Mediterráneo que desemboca en la estación de bombeo Pavía, junto con tres obras complementarias para evitar saturaciones. Las aguas pluviales se conectarán a los puntos de vertido existentes en la zona, ambos con salida al mar.

El decreto incluye especificaciones técnicas rigurosas, como la instalación de luminarias LED de alto rendimiento, con una vida útil de 100.000 horas y resistentes a ambientes salinos; un sistema de media tensión actualizado, con línea subterránea de doble circuito, seis centros de transformación y una red de baja tensión completa, y jardinería sostenible, bajo el modelo mixed border, con plantas de bajo requerimiento hídrico, diseño ecológico para atraer polinizadores y fauna beneficiosa, e iluminación.

Los precedentes

El Conchal arrastra problemas urbanísticos desde 1969, cuando se eliminó el asentamiento de chabolas de la zona y sus habitantes fueron realojados en viviendas sociales en Los Junquillos. A mediados de los años 90 parecía que se podría dar un impulso al desarrollo de estos extensos solares. Bajo la alcaldía de José Antonio Fernández Pons (PP) y la concejalía de Urbanismo de Luis Núñez, se firmó un acuerdo con la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), respaldado por todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento, para construir viviendas —el 60% de ellas, unas 880, serían de VPO— y dotaciones públicas en un área de unos 140.000 metros cuadrados.

Sin embargo, con la llegada del GIL y Juan Carlos Juárez al gobierno municipal en 1999, el proyecto se paralizó poco después, al anular el nuevo equipo de gobierno el convenio con EPSA para que una empresa privada gestionara la urbanización, en lugar de una pública.

En junio de 2001 se creó la Sociedad Municipal del Conchal, encargada de desarrollar la zona. Comenzó un complejo proceso de expropiaciones que encontró resistencia por parte de algunos propietarios. El plan contemplaba la construcción de unas 630 viviendas de distinta tipología, desde sociales hasta libres.

En marzo de 2002, el alcalde anunció un cambio en el sistema de expropiaciones por uno de compensación, con el objetivo de agilizar el proyecto. A pesar de estos avances, el proyecto quedó paralizado hasta 2007, cuando Cumbralia adquirió los terrenos en 2007 y anunció la construcción de 700 viviendas, asumiendo también la urbanización. La quiebra la promotora volvió a paralizar la obra en 2009, con la urbanización de tres cuartas partes del terreno pero sin que se levantara algún edificio.