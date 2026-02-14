Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea

Medina Azahara hizo escala este sábado en La Línea dentro de su gira de despedida, una tournée con la que el histórico grupo de rock andaluz se está despidiendo de los escenarios tras más de cuatro décadas de carrera.

El recital sirvió para repasar los principales temas del repertorio del grupo, con espacio para sus canciones más reconocibles y para algunas piezas de las últimas etapas discográficas. A lo largo de la actuación, la formación combinó los sonidos rock con los matices andaluces que han caracterizado su trayectoria y que la convirtieron en uno de los referentes del género desde finales de los años 70.

La gira de despedida de Medina Azahara tiene un marcado componente nostálgico para varias generaciones de seguidores, también en el Campo de Gibraltar, donde el grupo ha actuado en numerosas ocasiones. El paso por La Línea deja así una de las últimas oportunidades de escuchar en directo a una banda que forma parte de la historia reciente del rock en español y que, con este tour, pone punto final a una larga etapa sobre los escenarios.