Meteo
El tiempo para el fin de semana de San Valentín
Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea
Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea / Manu Romero

Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea

La histórica banda de rock andaluz repasa los hitos de más de cuatro décadas de trayectoria

Manu Romero

La Línea de la Concepción, 14 de febrero 2026 - 22:16

Medina Azahara hizo escala este sábado en La Línea dentro de su gira de despedida, una tournée con la que el histórico grupo de rock andaluz se está despidiendo de los escenarios tras más de cuatro décadas de carrera.

El recital sirvió para repasar los principales temas del repertorio del grupo, con espacio para sus canciones más reconocibles y para algunas piezas de las últimas etapas discográficas. A lo largo de la actuación, la formación combinó los sonidos rock con los matices andaluces que han caracterizado su trayectoria y que la convirtieron en uno de los referentes del género desde finales de los años 70.

La gira de despedida de Medina Azahara tiene un marcado componente nostálgico para varias generaciones de seguidores, también en el Campo de Gibraltar, donde el grupo ha actuado en numerosas ocasiones. El paso por La Línea deja así una de las últimas oportunidades de escuchar en directo a una banda que forma parte de la historia reciente del rock en español y que, con este tour, pone punto final a una larga etapa sobre los escenarios.

Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea
1/36 Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea / Manu Romero
Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea
2/36 Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea / Manu Romero
Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea
3/36 Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea / Manu Romero
Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea
4/36 Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea / Manu Romero
Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea
5/36 Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea / Manu Romero
Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea
6/36 Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea / Manu Romero
Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea
7/36 Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea / Manu Romero
Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea
8/36 Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea / Manu Romero
Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea
9/36 Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea / Manu Romero
Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea
10/36 Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea / Manu Romero
Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea
11/36 Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea / Manu Romero
Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea
12/36 Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea / Manu Romero
Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea
13/36 Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea / Manu Romero
Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea
14/36 Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea / Manu Romero
Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea
15/36 Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea / Manu Romero
Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea
16/36 Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea / Manu Romero
Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea
17/36 Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea / Manu Romero
Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea
18/36 Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea / Manu Romero
Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea
19/36 Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea / Manu Romero
Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea
20/36 Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea / Manu Romero
Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea
21/36 Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea / Manu Romero
Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea
22/36 Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea / Manu Romero
Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea
23/36 Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea / Manu Romero
Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea
24/36 Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea / Manu Romero
Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea
25/36 Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea / Manu Romero
Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea
26/36 Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea / Manu Romero
Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea
27/36 Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea / Manu Romero
Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea
28/36 Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea / Manu Romero
Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea
29/36 Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea / Manu Romero
Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea
30/36 Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea / Manu Romero
Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea
31/36 Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea / Manu Romero
Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea
32/36 Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea / Manu Romero
Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea
33/36 Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea / Manu Romero
Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea
34/36 Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea / Manu Romero
Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea
35/36 Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea / Manu Romero
Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea
36/36 Las fotos del concierto de Medina Azahara en La Línea / Manu Romero

También te puede interesar

Lo último

stats