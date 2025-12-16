Andy actuará en solitario en La Línea el 6 de marzo de 2026

Tras más de dos décadas sobre los escenarios, Andy inicia un nuevo capítulo en solitario y ha confirmado su presencia en En La Línea Música. El artista actuará el próximo 6 de marzo en el Palacio de Congresos de La Línea de la Concepción con su espectáculo Solo Tour.

Marioneta es el adelanto de su nuevo trabajo discográfico, una canción en la que el artista da voz a una historia de amor del pasado. Se trata de un desamor que se transforma en liberación. A través de una letra sincera, Andy retrata el momento en que uno se desprende conscientemente de una relación tóxica para recuperar su propia luz.

De Andy & Lucas a la carrera en solitario

Andy Morales es conocido por ser una de las dos voces del emblemático dúo Andy & Lucas. Nacido en Cádiz, creció rodeado de música, arte y carnaval, una influencia que se refleja en su forma de sentir el ritmo y en la emoción que transmite sobre el escenario. Desde joven participó activamente en el Carnaval de Cádiz, una escuela de creatividad y sentimiento que moldeó su identidad musical y escénica.

Ahora Andy abre una nueva etapa llena de emoción y libertad, poniendo sobre el escenario todo lo aprendido a lo largo de su carrera y reafirmando la autenticidad y la madurez que siempre han definido su esencia artística.

Información práctica

Las entradas están disponibles en entradas.com y Discos Grammy, en Algeciras.