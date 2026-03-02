8-M: San Roque despliega un amplio programa institucional y asociativo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer

San Roque volverá a celebrar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con un programa de actividades que se extenderá durante todo el mes y que combina actos reivindicativos, propuestas culturales y encuentros promovidos tanto por el Ayuntamiento como por el tejido asociativo femenino del municipio.

La concejal de Igualdad y Asuntos Sociales, Eva Gil, ha sido la encargada de desgranar una programación que arrancará oficialmente el viernes 6 de marzo a las 12:00 con la tradicional izada de la bandera y la lectura del manifiesto en la Plaza de las Constituciones. Este acto simbólico, que marca cada año el inicio de las celebraciones, incluirá además la entrega de los premios del concurso escolar del cartel anunciador del 8M, en sus modalidades de Primaria y Secundaria.

La concejal Eva Gil, presentando el programa para el 8M.

El domingo 8 de marzo, jornada central del calendario, el teatro Juan Luis Galiardo acogerá a las 19.00 la representación de la obra La mujer que mató todo, con entrada libre hasta completar aforo. La actriz Nía Corcor protagoniza este montaje concebido como un cabaret tragicómico estructurado en once cuadros, en el que se exploran las contradicciones humanas y los condicionantes sociales a los que se enfrentan las mujeres.

El programa municipal se completa con iniciativas que trascienden la fecha concreta del 8 de marzo. El jueves 12, a las 10.00, el Centro Cívico La Esquina, en Puente Mayorga, será escenario de la elección de la Mujer valiente, mujer de Puente, una actividad impulsada desde el programa Eracis+ y orientada a visibilizar referentes femeninos del entorno más cercano.

La vertiente cultural tendrá también un peso específico en la agenda. El día 18 de marzo se presentará el libro Las cosas que me callé, de Sonia Guerrero Fernández, en el salón de actos del edificio Diego Salinas, en un acto que contará con la colaboración de la Red de Bibliotecas de San Roque. Posteriormente, el miércoles 25 de marzo, a las 18.30, el mismo espacio acogerá la conferencia Anatomía de un cuerpo: relatos sobre mujeres en la Prehistoria, a cargo de la arqueóloga Margarita Sánchez Romero en colaboración con la Asociación Amigos de la Biblioteca.

En paralelo, la Delegación de Juventud respalda la exposición fotográfica Hazara, promovida por Amnistía Internacional Campo de Gibraltar, centrada en la situación de las mujeres en Afganistán. La muestra permanecerá abierta en el Espacio Joven hasta el 10 de marzo, reforzando la dimensión internacional de una conmemoración que combina reivindicaciones locales y realidades globales.

A este calendario institucional se suman las propuestas diseñadas por las siete asociaciones de mujeres del municipio. Entre ellas destacan los actos previstos el jueves 5 de marzo con motivo del 50 aniversario de la Asociación Constancia, así como la convivencia conjunta programada para el 5 de junio en el Parque del Ratón Pérez de Guadarranque, que servirá como espacio de encuentro y cohesión entre colectivos.

Desde el área de Igualdad se ha subrayado el carácter participativo de la programación, invitando a la ciudadanía a sumarse a las distintas actividades. De esta manera, San Roque consolida su compromiso con la igualdad y la visibilización del papel de las mujeres en la vida social, cultural y comunitaria del municipio.