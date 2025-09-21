Ocio
Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar: del 22 al 28 de septiembre

Rutas, conciertos y actividades para disfrutar de la semana

Juan Magán, en concierto. / JUAN AYALA
Campo de Gibraltar, 21 de septiembre 2025 - 22:30

La semana del 22 al 28 de septiembre en el Campo de Gibraltar ofrece una variada programación cultural, deportiva y de naturaleza para todos los públicos, especialmente marcada por el Día Mundial del Turismo y las actividades que los diferentes ayuntamientos proponen para conmemorarlo. La información seguirá ampliándose según se actualicen los eventos.

Miércoles 24 de septiembre

  • 9:30 – Centro de Los Barrios: Ruta turística histórica.
  • 18:00 – Los Barrios: Ruta de senderismo “El camino de la vida”, guiada por Rocío Lagares, dentro de las actividades por el Día Mundial del Turismo.

Jueves 25 de septiembre

  • Castellar: Inicio de las Jornadas de Patrimonio.
  • 9:00 – Plaza de la Iglesia de Palmones, Los Barrios: Avistamiento de cernícalos con la actividad “Cernícalos entre tejados”.
  • 11:00 – Palmones, Los Barrios: Actividad “Ornitología: Palmones en vuelo”.
  • 11:00 – Plaza Alta, Algeciras: Visita “Algeciras y sus secretos”. (Inscripción: turismo@algeciras.es)
  • 18:30 – Casa de la Cultura, Tarifa: Proyección de la película Mientras seas tú, dentro de las jornadas de AFA por el Día Mundial del Alzheimer.
  • 19:30 – Pasarela del Drago, La Línea: "Noche de los Murciélagos", con cuentacuentos (19:45) y conferencias (20:15).
  • 20:30 – Boxes Alcultura, Algeciras: Presentación del libro Recuerdos Inventados, de Tito Seisdedos Muñoz.

Viernes 26 de septiembre

  • 11:00 – Oficina de Turismo, La Línea: Ruta de Nacho Falgueras.
  • 19:00 – Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Algeciras: Mesa redonda “La Sanidad Pública Andaluza en Crisis”.
  • 19:00 – Palmones, Los Barrios: Ruta turística histórica.
  • 19:00 – Los Barrios: Ruta de la berrea del ciervo y ronca del gamo.
  • 20:00 – Ayuntamiento de Algeciras: Visita interpretada al Salón de la Conferencia de Algeciras. (Inscripción: turismo@algeciras.es)
  • 21:00 – Plaza de toros El Arenal, La Línea: Concierto de Pimpinela.
  • 22:00 – Calle Trafalgar, Algeciras: Trafalgar Party en pubs locales con picoteo y consumición gratuita (con invitación).

Sábado 27 de septiembre

  • 9:30 – Algeciras: Sendero guiado por la Garganta del Capitán y Huerto de los Mellizos. (Inscripción: turismo@algeciras.es)
  • 10:00-12:00 – Ayuntamiento de Algeciras: Experiencia de gafas de realidad virtual. (Inscripción: turismo@algeciras.es)
  • 10:00-22:00 – Jardines Saccone, La Línea: V Jornada Fantástica.
  • 10:30 – Paseo Marítimo de Torreguadiaro, San Roque: I Travesía Solidaria San Roque 2025.
  • 11:00, 12:00, 13:00, 19:00 y 20:00 – Centro de Interpretación Paco de Lucía, Algeciras: Visitas guiadas. (Inscripción: rosa@cdipacodelucia.es)
  • 11:00-14:00 – Museo de la Navegación, Algeciras: Visita a la colección Viñas Roa.
  • 11:00 – Observatorio de Cazalla, Tarifa: Presentación del libro Rumbo ártico de José Luis Gómez de Francisco.
  • 12:15 – Observatorio de Cazalla, Tarifa: Ponencia sobre migración de aves y contaminación lumínica.
  • Desde las 16:00 – La Calzada, Tarifa: "Manto Solidario", dentro de las jornadas de AFA por el Día Mundial del Alzheimer.
  • 18:00 – Paseo Marítimo de Torreguadiaro, San Roque: XI Triatlón-Sprint San Roque 2025.
  • 19:00 – Plaza de toros El Arenal, La Línea: Concierto de Juan Magán.
  • 20:00 – Algeciras: Ruta Paco de Lucía. (Inscripción: turismo@algeciras.es)
  • 20:00 – Teatro La Velada, La Línea: Presentación Connectivity, con la voz de Natalia Ruciero.
  • Los Barrios: Ruta BTT Cuevas del Hospital y ruta de la berrea del ciervo y ronca del gamo.

Domingo 28 de septiembre

  • 9:00 – Parking Lidl, Tarifa: Taller “Identificación de las rapaces del Estrecho”. (Inscripción previa)
  • 9:30 – Los Barrios: Ruta senderista por El Palancar.
  • 11:00 – Observatorio de Cazalla, Tarifa: Actividad de educación ambiental “Migraventuras”.
  • 12:30 – Ganadería de Gavira, Los Barrios: Visita “Las edades del toro”.
  • Castellar: Ruta de la berrea (con inscripción previa).

