Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar: del 22 al 28 de septiembre

La semana del 22 al 28 de septiembre en el Campo de Gibraltar ofrece una variada programación cultural, deportiva y de naturaleza para todos los públicos, especialmente marcada por el Día Mundial del Turismo y las actividades que los diferentes ayuntamientos proponen para conmemorarlo. La información seguirá ampliándose según se actualicen los eventos.

Miércoles 24 de septiembre

9:30 – Centro de Los Barrios: Ruta turística histórica.

18:00 – Los Barrios: Ruta de senderismo "El camino de la vida", guiada por Rocío Lagares, dentro de las actividades por el Día Mundial del Turismo.

Jueves 25 de septiembre

Castellar : Inicio de las Jornadas de Patrimonio.

9:00 – Plaza de la Iglesia de Palmones, Los Barrios: Avistamiento de cernícalos con la actividad "Cernícalos entre tejados".

11:00 – Palmones, Los Barrios: Actividad "Ornitología: Palmones en vuelo".

11:00 – Plaza Alta, Algeciras: Visita "Algeciras y sus secretos". (Inscripción: turismo@algeciras.es)

18:30 – Casa de la Cultura, Tarifa: Proyección de la película Mientras seas tú, dentro de las jornadas de AFA por el Día Mundial del Alzheimer.

19:30 – Pasarela del Drago, La Línea: "Noche de los Murciélagos", con cuentacuentos (19:45) y conferencias (20:15).

La Línea "Noche de los Murciélagos", con cuentacuentos (19:45) y conferencias (20:15). 20:30 – Boxes Alcultura, Algeciras: Presentación del libro Recuerdos Inventados, de Tito Seisdedos Muñoz.

Viernes 26 de septiembre

11:00 – Oficina de Turismo, La Línea: Ruta de Nacho Falgueras.

11:00 – Oficina de Turismo, La Línea: Ruta de Nacho Falgueras.

19:00 – Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Algeciras: Mesa redonda "La Sanidad Pública Andaluza en Crisis".

19:00 – Palmones, Los Barrios: Ruta turística histórica.

19:00 – Los Barrios: Ruta de la berrea del ciervo y ronca del gamo.

20:00 – Ayuntamiento de Algeciras: Visita interpretada al Salón de la Conferencia de Algeciras. (Inscripción: turismo@algeciras.es)

21:00 – Plaza de toros El Arenal, La Línea: Concierto de Pimpinela.

Concierto de . 22:00 – Calle Trafalgar, Algeciras: Trafalgar Party en pubs locales con picoteo y consumición gratuita (con invitación).

Sábado 27 de septiembre

9:30 – Algeciras: Sendero guiado por la Garganta del Capitán y Huerto de los Mellizos. (Inscripción: turismo@algeciras.es)

10:00-12:00 – Ayuntamiento de Algeciras: Experiencia de gafas de realidad virtual. (Inscripción: turismo@algeciras.es)

10:00-22:00 – Jardines Saccone, La Línea: V Jornada Fantástica.

10:30 – Paseo Marítimo de Torreguadiaro, San Roque: I Travesía Solidaria San Roque 2025.

11:00, 12:00, 13:00, 19:00 y 20:00 – Centro de Interpretación Paco de Lucía, Algeciras: Visitas guiadas. (Inscripción: rosa@cdipacodelucia.es)

11:00-14:00 – Museo de la Navegación, Algeciras: Visita a la colección Viñas Roa.

Visita a la colección Viñas Roa. 11:00 – Observatorio de Cazalla, Tarifa: Presentación del libro Rumbo ártico de José Luis Gómez de Francisco.

Presentación del libro Rumbo ártico de José Luis Gómez de Francisco. 12:15 – Observatorio de Cazalla, Tarifa: Ponencia sobre migración de aves y contaminación lumínica.

Desde las 16:00 – La Calzada, Tarifa: "Manto Solidario", dentro de las jornadas de AFA por el Día Mundial del Alzheimer.

18:00 – Paseo Marítimo de Torreguadiaro, San Roque: XI Triatlón-Sprint San Roque 2025.

19:00 – Plaza de toros El Arenal, La Línea: Concierto de Juan Magán.

20:00 – Algeciras: Ruta Paco de Lucía. (Inscripción: turismo@algeciras.es)

Ruta Paco de Lucía. (Inscripción: turismo@algeciras.es) 20:00 – Teatro La Velada, La Línea: Presentación Connectivity, con la voz de Natalia Ruciero.

Presentación Connectivity, con la voz de Natalia Ruciero. Los Barrios: Ruta BTT Cuevas del Hospital y ruta de la berrea del ciervo y ronca del gamo.

Domingo 28 de septiembre