Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar: del 22 al 28 de septiembre
Rutas, conciertos y actividades para disfrutar de la semana
La semana del 22 al 28 de septiembre en el Campo de Gibraltar ofrece una variada programación cultural, deportiva y de naturaleza para todos los públicos, especialmente marcada por el Día Mundial del Turismo y las actividades que los diferentes ayuntamientos proponen para conmemorarlo. La información seguirá ampliándose según se actualicen los eventos.
Miércoles 24 de septiembre
- 9:30 – Centro de Los Barrios: Ruta turística histórica.
- 18:00 – Los Barrios: Ruta de senderismo “El camino de la vida”, guiada por Rocío Lagares, dentro de las actividades por el Día Mundial del Turismo.
Jueves 25 de septiembre
- Castellar: Inicio de las Jornadas de Patrimonio.
- 9:00 – Plaza de la Iglesia de Palmones, Los Barrios: Avistamiento de cernícalos con la actividad “Cernícalos entre tejados”.
- 11:00 – Palmones, Los Barrios: Actividad “Ornitología: Palmones en vuelo”.
- 11:00 – Plaza Alta, Algeciras: Visita “Algeciras y sus secretos”. (Inscripción: turismo@algeciras.es)
- 18:30 – Casa de la Cultura, Tarifa: Proyección de la película Mientras seas tú, dentro de las jornadas de AFA por el Día Mundial del Alzheimer.
- 19:30 – Pasarela del Drago, La Línea: "Noche de los Murciélagos", con cuentacuentos (19:45) y conferencias (20:15).
- 20:30 – Boxes Alcultura, Algeciras: Presentación del libro Recuerdos Inventados, de Tito Seisdedos Muñoz.
Viernes 26 de septiembre
- 11:00 – Oficina de Turismo, La Línea: Ruta de Nacho Falgueras.
- 19:00 – Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Algeciras: Mesa redonda “La Sanidad Pública Andaluza en Crisis”.
- 19:00 – Palmones, Los Barrios: Ruta turística histórica.
- 19:00 – Los Barrios: Ruta de la berrea del ciervo y ronca del gamo.
- 20:00 – Ayuntamiento de Algeciras: Visita interpretada al Salón de la Conferencia de Algeciras. (Inscripción: turismo@algeciras.es)
- 21:00 – Plaza de toros El Arenal, La Línea: Concierto de Pimpinela.
- 22:00 – Calle Trafalgar, Algeciras: Trafalgar Party en pubs locales con picoteo y consumición gratuita (con invitación).
Sábado 27 de septiembre
- 9:30 – Algeciras: Sendero guiado por la Garganta del Capitán y Huerto de los Mellizos. (Inscripción: turismo@algeciras.es)
- 10:00-12:00 – Ayuntamiento de Algeciras: Experiencia de gafas de realidad virtual. (Inscripción: turismo@algeciras.es)
- 10:00-22:00 – Jardines Saccone, La Línea: V Jornada Fantástica.
- 10:30 – Paseo Marítimo de Torreguadiaro, San Roque: I Travesía Solidaria San Roque 2025.
- 11:00, 12:00, 13:00, 19:00 y 20:00 – Centro de Interpretación Paco de Lucía, Algeciras: Visitas guiadas. (Inscripción: rosa@cdipacodelucia.es)
- 11:00-14:00 – Museo de la Navegación, Algeciras: Visita a la colección Viñas Roa.
- 11:00 – Observatorio de Cazalla, Tarifa: Presentación del libro Rumbo ártico de José Luis Gómez de Francisco.
- 12:15 – Observatorio de Cazalla, Tarifa: Ponencia sobre migración de aves y contaminación lumínica.
- Desde las 16:00 – La Calzada, Tarifa: "Manto Solidario", dentro de las jornadas de AFA por el Día Mundial del Alzheimer.
- 18:00 – Paseo Marítimo de Torreguadiaro, San Roque: XI Triatlón-Sprint San Roque 2025.
- 19:00 – Plaza de toros El Arenal, La Línea: Concierto de Juan Magán.
- 20:00 – Algeciras: Ruta Paco de Lucía. (Inscripción: turismo@algeciras.es)
- 20:00 – Teatro La Velada, La Línea: Presentación Connectivity, con la voz de Natalia Ruciero.
- Los Barrios: Ruta BTT Cuevas del Hospital y ruta de la berrea del ciervo y ronca del gamo.
Domingo 28 de septiembre
- 9:00 – Parking Lidl, Tarifa: Taller “Identificación de las rapaces del Estrecho”. (Inscripción previa)
- 9:30 – Los Barrios: Ruta senderista por El Palancar.
- 11:00 – Observatorio de Cazalla, Tarifa: Actividad de educación ambiental “Migraventuras”.
- 12:30 – Ganadería de Gavira, Los Barrios: Visita “Las edades del toro”.
- Castellar: Ruta de la berrea (con inscripción previa).
