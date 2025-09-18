Cinco bocados para enamorarse del Campo de Gibraltar con @comoconmimi

La influencer gastronómica @comoconmimi ha puesto el foco en el Campo de Gibraltar, una tierra donde el mar y la tradición se mezclan con la creatividad de sus cocinas. En sus redes sociales ha compartido con sus seguidores cinco paradas que considera imprescindibles: cuatro en Tarifa y una en Algeciras.

Su primera recomendación nos lleva hasta Numa Tarifa, en la calle Calderón de la Barca. Allí, Mimi no dudó en probar una selección de platos que definen la esencia del local: “Pedimos para compartir baos dobles, tosta de atún, tartar de atún picante con salsa de mango y cachopo de atún por no hablar de los postres. Impresionante.”

El recorrido continúa en Casa Explora, un rincón con jardín en Valdevaqueros que invita a la calma y al disfrute pausado. Mimi destaca la versatilidad de su carta: “La cocina gaditana ofrece variedad en cuanto a sus opciones en especial al atún y a sus carnes como el retinto. Pero si no os apetece tienen en carta pizzas caseras, ensaladas y hamburguesas.”

En el corazón de la calle Guzmán el Bueno se encuentra El Lola, otro de los imprescindibles. El atún vuelve a ser protagonista, pero también la atmósfera del lugar: “Con atún en muchas opciones, higo quality como dicen sus camareros!! Mas arte imposible! Ojo con la hora que llegáis, 5 minutos y está lleno. Plato favorito el tartar de atún trufado.”

Para poner un punto dulce en Tarifa, Mimi recomienda La Casa del Gelato, en la calle Pedro Cortés, un local pequeño pero con mucho que ofrecer: “Pequeña pero con calidad extrema". Y es que la heladería de Carolina Ferreira se encuentra entre las 100 mejores del mundo.

La ruta finaliza en Algeciras, con un clásico: el Bar Pepe Troya, donde el pescado fresco se gana los elogios de la influencer: “No me voy a ir de Algeciras. Amenazo que me quedo.” Entre sus recomendaciones, destaca un plato que sorprende por su originalidad: el sanjacobo del mar.

Cinco paradas, cinco formas de descubrir el sabor del Campo de Gibraltar de la mano de @comoconmimi, una voz que sabe cómo contagiar el entusiasmo por la buena mesa.