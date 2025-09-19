La magia de la “Noche de los Murciélagos” iluminará el parque Princesa Sofía de La Línea

El próximo jueves, 25 de septiembre, el parque Princesa Sofía de La Línea se convertirá en un punto de encuentro con la naturaleza gracias a la celebración de la “Noche de los Murciélagos”, una cita internacional que cada año reúne a expertos, familias y curiosos para descubrir la importancia de estos animales en los ecosistemas europeos.

La jornada, que dará comienzo a las 19:30 en la pasarela del Drago, está organizada por la Sociedad de Investigaciones Espeleológicas Caxara (SIE Caxara), en colaboración con la Estación Biológica de Doñana y la concejalía de Medio Ambiente y Transición Ecológica, dirigida por Raquel Ñeco.

El programa arrancará con un Cuentacuentos a cargo de Susana Oda y Begoña Cabrera (SIE Caxara), previsto a las 19:45, que acercará a los más pequeños al mundo de los murciélagos a través de historias cargadas de imaginación y ciencia.

Más tarde, a las 20:15, el investigador Alfredo Valencia (SIE Caxara) ofrecerá la conferencia “Vecinos Nocturnos”, seguida por la charla “Murciélagos y Biodiversidad”, de Jorge Romo (SIE Caxara), ambas diseñadas para poner en valor el papel de estos animales en la naturaleza y derribar mitos en torno a su figura.

La iniciativa forma parte de Eurobats 2025, un acuerdo internacional que busca proteger a las 55 especies de murciélagos europeos y que se celebra de manera simultánea en más de treinta países desde 1997. Su objetivo es informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre la vida de estos mamíferos y su relevancia en el equilibrio natural.

La concejal de Medio Ambiente, Raquel Ñeco, ha destacado la importancia de este tipo de propuestas: “La Noche de los Murciélagos nos permite aprender, disfrutar y tomar conciencia de la biodiversidad que nos rodea. Es una actividad pensada para todos los públicos y un ejemplo de cómo la divulgación científica puede convertirse en una experiencia turística y cultural”.