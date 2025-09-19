La magia de la “Noche de los Murciélagos” iluminará el parque Princesa Sofía de La Línea
El evento, enmarcado en Eurobats 2025, acercará a vecinos y visitantes al fascinante mundo de estos mamíferos nocturnos con cuentacuentos, charlas y actividades divulgativas
El próximo jueves, 25 de septiembre, el parque Princesa Sofía de La Línea se convertirá en un punto de encuentro con la naturaleza gracias a la celebración de la “Noche de los Murciélagos”, una cita internacional que cada año reúne a expertos, familias y curiosos para descubrir la importancia de estos animales en los ecosistemas europeos.
La jornada, que dará comienzo a las 19:30 en la pasarela del Drago, está organizada por la Sociedad de Investigaciones Espeleológicas Caxara (SIE Caxara), en colaboración con la Estación Biológica de Doñana y la concejalía de Medio Ambiente y Transición Ecológica, dirigida por Raquel Ñeco.
El programa arrancará con un Cuentacuentos a cargo de Susana Oda y Begoña Cabrera (SIE Caxara), previsto a las 19:45, que acercará a los más pequeños al mundo de los murciélagos a través de historias cargadas de imaginación y ciencia.
Más tarde, a las 20:15, el investigador Alfredo Valencia (SIE Caxara) ofrecerá la conferencia “Vecinos Nocturnos”, seguida por la charla “Murciélagos y Biodiversidad”, de Jorge Romo (SIE Caxara), ambas diseñadas para poner en valor el papel de estos animales en la naturaleza y derribar mitos en torno a su figura.
La iniciativa forma parte de Eurobats 2025, un acuerdo internacional que busca proteger a las 55 especies de murciélagos europeos y que se celebra de manera simultánea en más de treinta países desde 1997. Su objetivo es informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre la vida de estos mamíferos y su relevancia en el equilibrio natural.
La concejal de Medio Ambiente, Raquel Ñeco, ha destacado la importancia de este tipo de propuestas: “La Noche de los Murciélagos nos permite aprender, disfrutar y tomar conciencia de la biodiversidad que nos rodea. Es una actividad pensada para todos los públicos y un ejemplo de cómo la divulgación científica puede convertirse en una experiencia turística y cultural”.
