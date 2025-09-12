La Trafalgar Party, fiesta de apertura de temporada para el ocio nocturno en Algeciras

El ocio nocturno de Algeciras levanta el telón de la temporada de otoño con la Trafalgar Party, una fiesta que se celebrará el próximo viernes 26 de septiembre en los pubs que dan vida a la céntrica zona de la calle Trafalgar.

Los establecimientos ya consolidados durante años en la conocida cuesta algecireña han unido fuerzas para montar la Trafalgar Party, una especie de fiesta de apertura de temporada, que, en los últimos coletazos del verano, da la bienvenida al ocio nocturno de este próximo otoño. Sixties, Café Teatro, Frida Beatiful Pub y Trafalgar-3 han puesto en marcha esta iniciativa en la que habrá invitaciones para un picoteo y una cerveza gratis, previa invitación, a partir de las 22:00 horas.

Cada pub será fiel a su estilo: Sixties contará con Diego Cacho para revivir la música de los años 80 y 90; DJ Govi y Antonio Marcet pondrán el sonido en Frida; Trafalgar-3 contará con una DJ Session y Café Teatro ofrecerá su música de siempre en su entorno único.

La calle Trafalgar será una temporada más una de las zonas de ocio nocturno principal de Algeciras en un centro urbano que también ha visto despegar en los últimos tiempos la nueva y peatonalizada Capitán Ontañón, la avenida que ha concentrado el tardeo de la ciudad.