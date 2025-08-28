El Centro Paco de Lucía ofrece en septiembre una programación que une música, arte y flamenco

El Centro de Interpretación Paco de Lucía en Algeciras se prepara para un septiembre cargado de propuestas culturales que combinan arte, música y flamenco, con entrada gratuita en la mayoría de los eventos.

La programación dará comienzo el miércoles 17 de septiembre con la inauguración de la exposición Mar y poesía. Una sinergia sensorial, a cargo de Violeta Gil y Luciano Albarrán. La muestra, que podrá visitarse hasta el 13 de octubre, invita a un recorrido entre la palabra y la imagen, en un diálogo inspirado en el mar.

Al día siguiente, jueves 18 de septiembre, el periodista y escritor Juan José Téllez ofrecerá la conferencia 50 años del disco El Patio del grupo Triana, un homenaje a uno de los álbumes más influyentes del rock andaluz.

La música en directo será protagonista a partir del viernes 19 de septiembre, con el concierto del pianista algecireño Diego Valdivia, que volverá a subir al escenario de su ciudad natal. El jueves 25 de septiembre, el guitarrista Salvador Andrades presentará Mi flamenco, acompañado de José Rodríguez a la percusión y de artistas invitados como Juan Cortés (guitarra), Len Bacoski (bajo) y Damián Gálvez (percusión). Finalmente, el viernes 26 de septiembre, el cante y la guitarra se unirán en el espectáculo de Manuel de Cantarote y Manuel Jero, con el compás de los palmeros Juan Grande y Marcos Carpio.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, destacó los resultados obtenidos en el primer semestre del año: “De enero a junio, 3.396 personas han podido disfrutar de nada menos que 22 espectáculos de primer nivel, en los que hemos dado una especial cabida al talento local. A ello se suman las casi 18.000 visitas que ha recibido la parte museística de este centro de interpretación”.

Por su parte, la teniente de alcalde delegada de Cultura, Pilar Pintor, reafirmó la apuesta municipal por este espacio cultural: “Nuestro compromiso es seguir trabajando en esta línea para que nuestro querido centro de interpretación no solo cuente con una cartelera de gran calidad, sino que además se convierta en un auténtico centro de encuentro para el talento local y para el arte en todas sus disciplinas”.

Con esta programación, el Centro Paco de Lucía refuerza su papel como epicentro cultural de Algeciras, ofreciendo una agenda variada y accesible que pone en valor tanto el flamenco como las nuevas propuestas artísticas.