El montadito de hígado con tocino: un clásico de Algeciras que conquista paladares

En Algeciras, el montadito de hígado con tocino es mucho más que una tapa: es toda una institución. Aunque su receta sea sencilla —pan, hígado de cerdo y tocino a la plancha—, su sabor intenso lo ha convertido en un imprescindible de la cocina local. Acompañado de una cerveza bien fría (mejor aún si es una artesanal de la comarca), es un bocado que despierta tantas pasiones como recelos, pero al que pocos se resisten una vez lo prueban.

El origen de esta tradición se vincula al recordado bar Chiquito, situado a espaldas del parque María Cristina y ya desaparecido, que dejó como legado este popular montadito. Desde entonces, distintos establecimientos de la ciudad han sabido mantener la esencia y sumar su toque propio.

En el Bar Chiqui, en la calle Sevilla, lo sirven con pan redondo de La Milagrosa, hígado fileteado a la plancha y tocino ibérico, sencillo y directo, en pleno corazón de la ciudad. Por su parte, el Mesón Jairo, en la avenida Virgen de la Palma (la conocida "cuesta al Primark"), lo ofrece en versión ibérica dentro de una carta que presume de más de veinte variedades de montaditos.

Más al norte, en San José Artesano, Casa Pepe conquista a sus clientes con un higadito de tocino por solo 2,6 euros, difícil de pedir en solitario dada la calidad del resto de su propuesta gastronómica. En la Cuesta del Rayo, el bar Te Diré reabrió con éxito tras el relevo generacional, conservando el carácter del local y manteniendo este montadito como plato estrella entre sus opciones.

Otra parada recomendable es La Barra de Jose, en la Peña "Cine Cómico", próximo al colegio Salesianos. Su amplia terraza y un salón interior acogedor son el escenario ideal para disfrutar de un tapeo casero con especial protagonismo para el montadito de hígado con tocino, uno de los grandes reyes de la carta.

De bar en bar, esta pequeña delicia sigue marcando el pulso de la gastronomía algecireña. Y es que, en una ciudad donde la tradición se paladea en cada esquina, el montadito de hígado con tocino continúa siendo un bocado con historia y carácter.