Los Barrios, calle a calle: una conferencia para entender su evolución
Los Barrios invita a vecinos y visitantes a mirar su pasado para entender su presente con una cita cultural que promete despertar el interés por la identidad local
Bajo el título “La evolución urbana de Los Barrios”, el municipio acoge una conferencia-coloquio que permitirá recorrer el crecimiento y la transformación de la Villa a lo largo del tiempo.
La actividad se enmarca en la programación de las XIII Jornadas Culturales Andaluzas, que vuelven a apostar por el conocimiento del patrimonio histórico y social del municipio como eje central de sus propuestas.
Un recorrido por la memoria de las calles
El encuentro estará a cargo del historiador Manuel Álvarez Vázquez, ex cronista oficial de la Villa y miembro de la sección primera del Instituto de Estudios Campogibraltareños. Su intervención ofrecerá una mirada rigurosa y cercana sobre el trazado urbano, los cambios arquitectónicos y la evolución de Los Barrios desde sus orígenes hasta la actualidad.
A través de documentos, referencias históricas y análisis del entorno, la conferencia permitirá comprender cómo se ha ido configurando el municipio y qué elementos han marcado su desarrollo.
Fecha, lugar y contexto
La cita tendrá lugar el miércoles 11 de febrero, a las 19:30 horas, en la Casa de los Urrutia, situada en la Plaza de la Iglesia, un enclave emblemático en pleno corazón de Los Barrios y escenario habitual de actos culturales de relevancia.
La actividad cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Los Barrios y del Instituto de Estudios Campogibraltareños, dentro de una programación que busca acercar la historia y la cultura andaluza a toda la ciudadanía.
