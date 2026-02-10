Los Barrios, calle a calle: una conferencia para entender su evolución

Bajo el título “La evolución urbana de Los Barrios”, el municipio acoge una conferencia-coloquio que permitirá recorrer el crecimiento y la transformación de la Villa a lo largo del tiempo.

La actividad se enmarca en la programación de las XIII Jornadas Culturales Andaluzas, que vuelven a apostar por el conocimiento del patrimonio histórico y social del municipio como eje central de sus propuestas.

Un recorrido por la memoria de las calles

El encuentro estará a cargo del historiador Manuel Álvarez Vázquez, ex cronista oficial de la Villa y miembro de la sección primera del Instituto de Estudios Campogibraltareños. Su intervención ofrecerá una mirada rigurosa y cercana sobre el trazado urbano, los cambios arquitectónicos y la evolución de Los Barrios desde sus orígenes hasta la actualidad.

A través de documentos, referencias históricas y análisis del entorno, la conferencia permitirá comprender cómo se ha ido configurando el municipio y qué elementos han marcado su desarrollo.

Fecha, lugar y contexto

La cita tendrá lugar el miércoles 11 de febrero, a las 19:30 horas, en la Casa de los Urrutia, situada en la Plaza de la Iglesia, un enclave emblemático en pleno corazón de Los Barrios y escenario habitual de actos culturales de relevancia.

La actividad cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Los Barrios y del Instituto de Estudios Campogibraltareños, dentro de una programación que busca acercar la historia y la cultura andaluza a toda la ciudadanía.