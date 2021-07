Tarifa supera la tasa de 1.000 casos pero la Junta se aleja de un posible cierre perimetral

Tarifa es uno de los municipios andaluces de más de 5.000 habitantes que superaban este martes, 13 de julio, la tasa de 1.000 casos de Covid-19 por cada 100.000 habitantes en 14 días, fijada por la Junta como criterio para decretar cierre perimetral con aval judicial. Sin embargo, a 24 horas de que los comités provinciales de alerta de salud pública se reúnan para revisar las restricciones vigentes por municipios, el Gobierno andaluz, a través de sus consejeros Elías Bendodo y Juan Marín, han insistido que la incidencia no es el único factor que tienen en cuenta los expertos. Los consejeros de Presidencia y Turismo se han referido a la situación de Tarifa o Conil, que han recordado que "multiplican por tres" su población en verano.

Al ser preguntados tras el Consejo de Gobierno, han indicado que la incidencia acumulada no puede ser el único parámetro a la hora de tomar una decisión, sino que hay otros "ítems", como son el personal sanitario con el que se cuenta, la disponibilidad de camas y en UCI o el porcentaje de población vacunada.

El miércoles pasado, la Junta de Andalucía acordó pedir ratificación previa al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para restringir la libertad de movimiento y el cierre de actividad no esencial en el municipio jiennense de Peal de Becerro, mientras que decidió no solicitarla para Conil de la Frontera aunque también presentaba una tasa de más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días.

"Los expertos sanitarios determinarán si es conveniente o no plantear un cierre perimetral de algún municipio o tomar otras decisiones", ha indicado Juan Marín, quien ha señalado que el comité de expertos sí ha puesto sobre la mesa la posibilidad de "regular" especialmente el ocio nocturno, "más que cerrar", porque ese no es el "foco principal" de los contagios, sino lo llamados botellones que se desarrollan entre grupos amplios de jóvenes que no mantienen la distancia de seguridad y no usan mascarillas. Elías Bendodo ha pedido de nuevo a los ayuntamientos un "esfuerzo" para evitar esas concentraciones de jóvenes, y ha añadido que no solo son municipios costeros los que tienen alta incidencia, con diferencias entre unas provincias y otras o con algunas altas en zona de interior. "El virus es impredecible".

A la petición de la Junta para restringir la movilidad en Peal del Becerro, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada, acordó no ratificar la orden de 7 de julio de 2021 de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Según se informó desde el TSJA, la Sala consideró que la orden de la Consejería de Salud no cumplía los principios de motivación, proporcionalidad, necesidad e idoneidad necesarios en relación con la intensidad de la medida pretendida.

Según los últimos datos actualizados por la Consejería de Salud, 27 municipios superan la tasa de 1.000 casos en 14 días (13 más que hace siete días), pero sólo cinco de ellos cuentan con más de 5.000 habitantes: Tarifa (tasa de 1.050), Conil de la Frontera (1.453), Aguilar (1.076), Villanueva de Córdoba (1.095) y Peal de Becerro (1.755). En el caso de Conil, ya superaba la tasa de 1.000 la semana pasada, pero no se decretó su cierre perimetral.

Medidas en Tarifa

El Ayuntamiento de Tarifa va a renovar la cartelería informativa para visibilizar el uso obligatorio de la mascarilla en zonas del casco histórico donde no se puede mantener la distancia mínima de seguridad, como las calles más estrechas o en las que se prevén aglomeraciones de personas.

El alcalde de la localidad, Francisco Ruiz, también pide un esfuerzo extra de responsabilidad y precaución, en especial entre la población más joven, para que no baje la guardia.

El regidor lamenta la escasa participación (un 43 %) en el cribado que se llevó a cabo el lunes en la localidad, un dato “decepcionante”, por debajo de los porcentajes que harían de esta prueba un diagnóstico adecuado sobre la situación de la pandemia en Tarifa.