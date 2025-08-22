Vecinos de Atlanterra claman por la baja presión del agua que Aqualia achaca a la alta demanda

La urbanización de Atlanterra en Tarifa vive en medio de una constante disputa a cuenta del agua y su suministro: los vecinos protestan porque sus viviendas reciben un caudal muy bajo que, aseguran, les impide desarrollar la vida con normalidad. Mientras, Aqualia, la empresa suministradora, defiende que la inyección del suministro es igual que en otros veranos, pero que sí ha detectado "un incremento en el consumo".

Atlanterra es una ubicación caracterizada por un déficit histórico de agua; de hecho, muchos conjuntos de viviendas disponen de aljibes privados para acaparar y abastecerse de este recurso. Estos problemas se acrecientan durante el período estival, cuando los ciudadanos con segunda residencia llegan a sus propiedades, creándose un embudo entre la demanda de agua y el caudal suministrado.

Algunos vecinos han detallado que sus viviendas han tenido que permanecer con la piscina cerrada durante una semana, en plena ola de calor y el puente de agosto. La empresa concesionaria del servicio ha explicado a Europa Sur que no existe una disminución en el abastecimiento, que la inyección que realizan es "la misma que el año pasado" sin que exista ningún tipo de "atasco". Por el contrario, Aqualia apunta a un incremento en el consumo "a pesar de las restricciones impuestas por el Ayuntamiento de Tarifa en un bando municipal".

El Consistorio tarifeño hizo al principio del verano un llamamiento a la ciudadanía de la zona de Atlanterra -y del municipio en general- para "el exigible uso racional del agua, y el riego de jardines y zonas verdes de la forma más eficiente y sostenible posible. Por parte delAyuntamiento se están ejecutando las infraestructuras destinadas a la reutilización del agua tratada en la estación depuradora, cuyo uso será destinado para riego en años próximos.

El bando del Ayuntamiento enumera una serie de restricciones "ante el excesivo uso de agua potable con destino al riego de los extensos jardines y zonas verdes existentes en la zona de Atlanterra, así con el uso de las piscinas, unido a las características de las instalaciones hidráulicas". Entre estas medidas se encuentran el establecimiento de una restricción del horario de riego, conforme a la orden 28/04/2025, por la que se declaran medidas a adoptar debido al estado de sequía en la Demarcación Hidrográfica Guadalete-Barbate. Estas limitaciones se aprobaron el 30 de junio de 2025, con validez hasta el 30 de septiembre y que deben cumplirse en horario entre 8:00 y las 21:00.

El Ayuntamiento sí autoriza de forma excepcional el empleo de agua apta para el consumo humano en el baldeo de calles por motivos de salud pública siempre y cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: Si en el municipio no existen otros recursos no aptos para el consumo humano que puedan emplearse en el baldeo o, existiendo sean insuficientes para llevar a cabo dicho baldeo.

También se permite, de forma excepcional, el incremento de dotación respecto de los 200 m³ por hectárea y mes para el riego de supervivencia cuando existan especies de especial interés botánico y siempre y cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: Solo se podrá emplear agua apta para el consumo humano cuando en el municipio no existan otros recursos no aptos para el consumo humano que puedan emplearse en el riego o, existiendo, sean insuficientes para llevar a cabo dichos riegos de supervivencia.

Piscinas

Las piscinas públicas se encuentran autorizadas. En el caso de las piscinas privadas se autoriza el rellenado de las mismas. Estas piscinas deben disponer de un sistema de recirculación del agua de forma que ésta se use en las cantidades indispensables para reponer las pérdidas de agua por evaporación, limpieza de filtros y para garantizar la calidad del agua. Se prohíbe el llenado de nuevas piscinas.

Otras excepciones temporales: Se podrá autorizar excepcionalmente otros usos de agua (hidrolimpiadoras, fuentes bebedero que dispongan de pulsador, …) siempre que se soliciten expresamente y exista informe técnico justificativo de compatibilidad con la dotación aprobada para el conjunto del sistema (o en cada ámbito municipal en zonas sin regulación).