La pareja de un hombre atropellado en Tarifa denuncia la tardanza del juicio

Los largos procesos judiciales suponen un gran desgaste para las familias, sobre todo cuando un pariente ha sido víctima de un atropello y no parece que llegue nunca la respuesta. Es el caso de Irene Sevilla, una mujer de Tarifa cuya pareja, José Manuel Chico, murió atropellado el 25 de abril de 2021. El caso está próximo a entrar en dilación indebida y puede provocar que se rebaje la condena.

Este fenómeno se define como "retraso en la tramitación de la causa que no esté suficientemente justificado por su complejidad o por otras razones y que sea imputable al órgano jurisdiccional". El problema es que, llegado el punto de demorarse dos años, se considera un atenuante y puede derivar en una rebaja de las penas.

Por todo esto, Irene ha querido romper su silencio y denunciar que, una vez cumplidos los dos años, el hombre que presuntamente mató a José Manuel atropellándolo cuando circulaba a gran velocidad por la N-340 haciendo adelantamientos peligrosos, pueda no llegar a pisar la cárcel. "No entiendo a qué se espera cuando se sabe quién es", reconoce esta tarifeña a Europa Sur.

"Hasta ayer pensaba que la Justicia era lenta pero justa. Pero es que ahora resulta que al ser lenta deja de ser justa. La desidia de los órganos judiciales a la hora de aplicar las leyes y resolver los procesos hace que el delincuente sale ganando con la lentitud y la victima ya desesperada por unos tiempos infinitos es la perjudicada", relata Irene en una carta abierta.

"Sé que no debería hacer esto, que debería permanecer callada sin hacer ruido y esperar a que algún día llegue una fecha. Sé que puede ser contraproducente para el proceso que espero que levante la voz para decir que esto que está pasando es una poca vergüenza. Lo siento, pero no. No voy a esperar sentada para que luego le rebajen la pena a un asesino por dilaciones indebidas. No en mi caso", continúa.

La pena máxima para el conductor del vehículo que acabó, presuntamente, con la vida de José Manuel está en cuatro años, aunque de reducirse podría bajar de los dos años y no llegar a entrar en prisión. "Lo atropelló a las 21:25, le hicieron un test de drogas donde dio positivo y fue al calabozo, pero a las ocho de la mañana ya estaba en la calle", relata Irene.

El caso está parado en el juzgado de lo Penal a falta de fecha de juicio y se desconoce si superará el plazo de dos años. "No pienso permitir que se dé el caso de reducir la condena después de estos años", asegura Irene.

En su carta abierta, esta tarifeña menciona el caso que le hizo darse cuenta de que el suyo puede verse afectado por la dilación indebida y atenuar la pena. Concretamente, se refiere a una de las ultimas resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), donde ha rebajado la pena a un hombre por agredir y violar a su amiga Lidia. La condena ha pasado de 13 años y 9 meses a 10 años y 5 meses.

"Yo personalmente, no quiero, no puedo y no debo permitir que esto llegue a pasar con la Justicia por la muerte de José Manuel Chico Trujillo. Así que ruego a los responsables de esta situación que se solucione cuanto antes y que no se permita que delincuentes de este tipo vean reducida su condena ni un solo segundo por este tipo de prácticas en los Juzgados", finaliza.