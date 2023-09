El autor de la obra teatral cancelada en Baelo Claudia acepta reprogramarla y pide una disculpa del consejero de Cultura

El autor de la obra teatral Auge y caída de una ciudad, cancelada con polémica por parte de la Delegación Territorial de Cultura de la Junta durante su ciclo de interpretaciones en el recinto arqueológico de Baelo Claudia (Tarifa), ha aceptado la reprogramación de la sesión pendiente en otra fecha aunque insiste en que la situación sufrida ha sido "un acto de censura" y demanda una disculpa por parte del consejero de Cultura, Arturo Bernal.

La Junta de Andalucía decidió suspender el tercer pase de la obra programado en el ciclo de visitas teatralizadas alegando que el montaje contenía escenas no aptas para adultos que habían provocado quejas tras las dos primeras interpretaciones.

Algo que el director calificó como un acto de censura despertando una oleada de apoyos desde el ámbito cultural, social y político. La Junta, por su parte, negó tal acusación y ofreció al autor cambiar la fecha del montaje previo aviso a todos los interesados que el contenido de la obra puede herir algunas sensibilidades.

Ahmed Benattia, en un comunicado emitido este sábado, ha valorado las "numerosas muestras de apoyo" recibidas desde el ámbito de las artes escénicas y del mundo de la creación en general como una muestra de "desprecio" del conjunto de la sociedad "frente a un acto claro de censura".

El autor asegura que el delegado territorial de Cultura, Jorge Vázquez, le contactó en la tarde del viernes para ofrecer su versión de los hechos y para ofrecer la reprogramación de la tercera y última sesión pendiente.

"Consideramos, pues, que la rectificación llega a tiempo a pesar de ciertas excusas viciadas vertidas a los medios. Reconocemos el gesto y queda por tanto restituida la relación contractual, a falta de fijar una nueva fecha para la última función y que, por cuestiones de agenda del equipo artístico, no podrá ser inmediata", explica Benattia.

Pero las pretensiones de Benattia no quedan totalmente satisfechas. "Con el acto de censura cometido se ha infligido un daño que afecta a dos esferas: por un lado a la privada, ya resuelto, y por otro a la pública, con un gravísimo atentado a un derecho fundamental, patrimonio de la ciudadanía en su conjunto y de los creadores y las creadoras en particular. Queda por tanto enmendar el segundo. Y para ello, como portavoces advenidos de la comunidad de creadores, exigimos a Arturo Bernal Bergua, como titular de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, un comunicado público de rechazo a lo ocurrido y que incluya el compromiso expreso de no volver a incurrir su consejería en prácticas censoras con creadores de nuestra comunidad", añade.

El PSOE pide explicaciones a Bernal y Moreno

El PSOE de Cádiz pedirá a través de la parlamentaria andaluza Rocío Arrabal la comparecencia del consejero de Cultura, Arturo Bernal, para que dé explicaciones sobre lo sucedido. El PSOE pretende que Bernal muestre públicamente en el Pleno de la cámara andaluza "el rechazo del Gobierno andaluz a la censura practicada a la obra Auge y caída de una ciudad que hoy debía ser representada en el conjunto arqueológico de Baelo Claudia, en Tarifa".

Así lo ha anunciado el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, que insiste en que “también debería ser el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, el que se pronuncie de manera inmediata y alto y claro sobre lo sucedido y garantice que jamás volverá a producirse ningún otro atentado contra la cultura en nuestra comunidad”.

Si bien se congratula de la rectificación de la delegación territorial de la Junta que va a reprogramar la función, Ruiz Boix advierte de que “el PP parece haberse mimetizado estos años con Vox y aunque ya no los necesita para gobernar en Andalucía están contagiados de ultraderecha”. “Esos tics autoritarios que hemos visto en otros municipios con obras canceladas tienen que acabar”, zanja.

Recalca Ruiz Boix que “el Partido Popular está pagando las consecuencias de haberle abierto la puerta de las instituciones a Vox como ha pasado en esta provincia donde el PP por sus ansias de coger el sillón de la presidencia de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar le ha otorgado un papel clave para la formación del Gobierno”.