La Junta Electoral remite al juzgado un posible delito del presidente de Tahivilla

La Junta Electoral de Zona de Algeciras ha puesto en manos del juzgado de guardia de la ciudad un vídeo en el que se ve el pasado domingo al presidente de la Entidad Local Autónoma de Tahivilla, Diego España (PSOE), entrando en una cabina del colegio electoral acompañando a una persona. El vídeo lo facilitó como incidencia a la Junta Electoral –que no valora el hecho, solo lo pone en conocimiento del juzgado– Gurmesindo Praena, número cuatro de la lista de Adelante Tarifa para los comicios celebrados el pasado 26 de mayo. El cabeza de lista de la formación, José Francisco Castro, indicó que su partido presentó este vídeo “solo por salud democrática” y “sin ánimo de revancha contra nadie”. También aclaró que Adelante Tarifa no ha impugnado la mesa ni pretende que se “modifique la voluntad de los electores de Tahivilla”.

Los resultados para dirimir el presidente de la ELA de Tahivilla fueron aplastantes: 203 votos a favor del candidato socialista, Diego España, por 11 para el aspirante popular, Alfredo Abelairas. Este es el principal motivo que esgrime España a la hora de defenderse. “Todo el mundo en Tahivilla sabe que no tenía rival. Si me llego a quedar en casa acostado y tranquilo, también hubiera ganado las elecciones con los mismos votos”, dijo a Europa Sur.

España explicó por qué sale en el vídeo entrando en una cabina que ya estaba ocupada. “Yo reparto las papeletas por el pueblo durante la campaña y había un matrimonio, una mujer de 86 años y un hombre de 88, que me dijeron que se les habían olvidado. Yo entré para explicarles el funcionamiento porque hay tres papeletas y en las que son para votar al presidente de la ELA hay que marcar una equis, por eso salieron tantos votos en blanco. No creo que haya hecho nada malo. Además, ahí están los resultados, no me hacía falta ganar dos o tres votos porque en el pueblo todo el mundo sabía que yo iba a ganar. Algunos incluso me dijeron que no iban a ir a votar porque iba a salir yo. La participación ha sido en estas elecciones del 72%, cuando otras veces ha llegado al 85%”, indicó.

Diego España "Si me llego a quedar en casa acostado y tranquilo, hubiera ganado las elecciones con los mismos votos"

“No tengo problemas en que se repitan las elecciones, pero a lo mejor hay mucha gente a la que le podría molestar. Yo tengo la conciencia muy tranquila, ya llevo ocho elecciones presentándome, y solo pretendía explicar el funcionamiento de las elecciones. Además, si ven que ha habido mala intención por mi parte, ¿por qué no han impugnado la mesa? Allí había gente de otros partidos y lo vieron como algo normal. Creo que es un mal gesto del chaval de Adelante Tarifa”, afirmó Diego España.

“Además, estaba claro que iba a salir yo. El PP ha desprestigiado a Tahivilla porque no encontró a nadie que quisiera presentarse y puso a un hombre que no es de aquí”, destacó el candidato socialista.