El infarto de Casillas pilló a Sara Carbonero trabajando en Tarifa

Sara Carbonero, periodista de Mediaset y pareja del futbolista del Oporto Iker Casillas, se encontraba en la provincia de Cádiz cuando el portero internacional español sufrió un infarto agudo de miocardio en el entrenamiento del conjunto portugués de este miércoles. Carbonero preparaba una entrevista para Deportes Cuatro con la diez veces campeona del mundo de kitesurf Gisela Pulido en Tarifa, según anunció en su cuenta de Istagram.

Una publicación que poco después se llenó de mensajes de apoyo a Iker Casillas y su familia tras el percance sufrido por el ex del Real Madrid, que ya se recupera en el Hospital CUF de Oporto. Poco después, sobre las diez de la noche, la periodista volvió a recurrir a su cuenta de Instagram para tranquilizar a sus fans, explicando que "afortunadamente todo ha quedado en un susto. Muchísimas gracias por todas las muestras de cariño y preocupación. Como me decía hoy una buena amiga, la vida tiene a veces esa extraña manera de recordarnos celebrar cada latido".

Sara Carbonero no tardó en desplazarse a Oporto desde Cádiz para acompañar a su pareja. En la mañana de este jueves volvió al Hospital CUF acompañada de sus hijos -Martín, de 5 años, y Lucas, de 2-, para que pudiesen visitar a su padre. "Está muy bien, está todo muy bien. No puedo decir más, lo dirá él cuando salga, pero va todo muy bien. Está tranquilo", dijo a la prensa a su entrada al garaje del hospital, al que llegó montada en un todoterreno, y explicó que todavía no sabe cuánto tiempo tendrá que permanecer ingresado: "Unos días, hasta que los médicos digan. Está bien, controlado. Voy con los niños, que quieren ver a su papá".

Las noticias sobre su estado de salud han sido escasas este jueves, cuando la única información oficial que ha trascendido fue la facilitada por el Oporto en un comunicado, en el que aseguró que Casillas evoluciona favorablemente y sin complicaciones. El problema de salud del portero español ha despertado un gran interés en España y Portugal, patente en los numerosos medios de ambos países que permanecen instalados a la entrada del centro médico para conocer las últimas noticias sobre el jugador.

Iker Casillas y Sara Carbonero forman desde hace casi una década una de las parejas más mediáticas y queridas de España. Los rumores sobre su relación se confirmaron en el verano de 2010, con aquel histórico beso ante las cámaras tras la final del Mundial de Sudáfrica conquistado por la selección española frente a Holanda.