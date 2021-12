Los Barrios, un sinfín de actividades

Los Barrios ha sido uno de los municipios que más pronto ha dado la bienvenida a la Navidad y es que, no en vano, su programación para estas fechas dio comienzo el pasado 27 de noviembre con la olla de la hermandad de San Isidro Labrador y la posterior zambombá flamenca ‘El Casino’. Pero esto no es indicativo de que aún no queden multitud de eventos por disfrutar y vivir en estas fechas tan emotivas. Ejemplo de ello son los famosos poblados navideños que también se encuentran presentes este año en la zona, con la ya conocida visita de Papá Noel y la Gran nevada. El día 18 tendrá lugar en el Paseo de la Constitución de Los Barrios y la Plaza de la Iglesia en horario de 11h a 14h y de 16h a 20h; mientras que el domingo 19 el poblado navideño y la visita de Papá Noel se trasladan a Guadacorte de 11 a 14h y en Palmones por la tarde de 16h a 20h.

Durante todo el día 22 de diciembre, en horario de 10 a 19 horas se celebrará el Mercado Solidario en el Paseo. Por su parte, el edificio Pósito es el lugar escogido para la realización a partir de las 17:30 horas del concierto de villancicos de la Escuela de Música de Los Barrios.

En la Peña Toro Embolao, en Coffe Time y en la Plaza de Pepe el Ditero, durante la festividad del día 24 de diciembre se celebrarán diversas fiestas navideñas que también se repetirán en las dos primeras ubicaciones durante el día 31 de diciembre.

Destacar de igual modo la visita del Cartero Real al Parque del Tren durante el domingo 2 de enero. También es necesario hablar de los días 3 y 4 de enero, dos días en los que los Reyes Magos realizarán diversas videollamadas a los niños y niñas de Los Barrios, tras el gran éxito del pasado año. Las citas previas se podrán hacer en la web www.citapreviadirecta.com/losbarrios una vez se habilite. Finalmente, si el coronavirus lo permite la gran Cabalgata de SS.MM. Los Reyes Magos comenzará su recorrido en la avenida Juan Rodríguez el día 5 de enero.