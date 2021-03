No me mueve, mi Dios, para quererte

el cielo que me tienes prometido,

ni me mueve el infierno tan temido

para dejar por eso de ofenderte.

Tú me mueves, Señor, muéveme el verte

clavado en una cruz y escarnecido,

muéveme ver tu cuerpo tan herido,

muévenme tus afrentas y tú muerte.

Muéveme, en fin, tu amor y en tal manera,

que aunque no hubiera cielo, yo te amara,

y aunque no hubiera infierno, te temiera.

No me tienes que dar porque te quiera,

pues aunque lo que espero no esperara,

lo mismo que te quiero te quisiera.

Y en esta cercana Semana Santa,

deseosa de verte pasar junto a tu Madre

tú me mueves Señor en cada instante,

si te veo coronado con espinas

o de llagas esa espalda ensangrentada,

se me mueve Señor el alma desgarrada

de ver tanto dolor y Tú, como me miras

y sigues, sigues tirando de un madero

que te llevará a lo alto de ese monte

y yo sigo diciéndote Tú me mueves Señor,

muéveme el verte, en esa situación, tan indefenso

y ya clavado en la cruz junto a malhechores

y tu Madre abatida de dolor y mucha angustia,

pero me mueve la esperanza en la Resurrección.

¡Yo os digo Señor y Madre mía

que me mueve el corazón este Pregón,

y os entregó en él, el alma mía!

Dar gracias, en mi caso, no es un cumplido gratuito, pues creo que no merezco el honor de ocupar hoy un lugar en el que antes han estado personas que atesoran valores, conocimientos y bagaje que una intenta maquillar, poniéndose de puntillas y mirando de perfil.

Debo agradecer este regalo al Presidente y Junta de Gobierno del Consejo Local de Hermandades y Cofradías.

Mi agradecimiento también a Don Juan Carlos Gordillo, por la semblanza que ha realizado de mi persona. Se, que es mucho el cariño que siente por mí y que con sus maravillosas palabras y buen hacer, han quedado patente. Gracias, mil gracias, sabes que te quiero y admiro.

Mi agradecimiento más sincero al Coro de la Parroquia de San Pedro.

Gracias también a la Comunidad Parroquial de San Pedro, encabezada por su párroco, por su gran colaboración.

Muchísimas gracias a los Medios de Comunicación por hacer llegar este Pregón a cada hogar.

El año pasado, le daba las gracias a mi amigo Pepe García que era el que siempre estaba con su cámara grabando estos eventos, no pudo ser y este año, lo está haciendo desde el Cielo. Gracias, un beso enorme. Te quiero.

No puedo dejar de mencionar y agradecer a Jesús Asensio e Ildefonso Pérez que han hecho con sus obras de arte que mi libro de Pregón, sea distinto, con las bonitas fotografías del año 2020 y 2021 ¡Es único!

Y muy agradecida, a tantos hermanos cofrades que desde el primer momento me ofrecieron su apoyo y colaboración y como no a mis hijas Leticia y Regina a las que he tenido de “jarrillo de lata” en estos menesteres. Os quiero.

Después de 32 días vividos de Cuaresma, nos reunimos aquí un domingo antes de que termine y vamos a ir analizando un poco ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es la Cuaresma para los cofrades? ¿Qué importancia tiene en nuestras vidas la Semana Santa?

Deberíamos tener claro que el culmen de la Semana Santa llega con la Resurrección del Señor, nuestra principal alegría y base de nuestra Fe.

Empezamos nuestro recorrido el Miércoles de Ceniza. Es, el pistoletazo de salida.

La ceniza, representa la destrucción de los errores del año anterior al ser estos quemados. Nos imponemos la ceniza como señal de arrepentimiento y es lo que nos dice a cada uno el Sacerdote: "Arrepiéntete y cree en el Evangelio”.

Una vez preparados, iniciamos con alegría, los días que quedan hasta llegar a la meta.

Pero yo, había hecho una pregunta al principio ¿Para qué estamos hoy aquí? Unos dirán porque me han invitado, otros porque me gusta o para oír a alguien que dice cosas más o menos bonitas, cumplir con alguna tradición del “Domingo de Pregón” y después salir ¡Qué bonito! o ¡Qué tostón! ¡Qué largo! ¡Qué corto! Y así podíamos oír cantidad de comentarios.

Pero yo os digo que estamos aquí porque tenemos la oportunidad de acercar a Cristo y a María a nuestras almas, a nuestras familias, a nuestros amigos y decir fuerte y muy alto se acerca la Semana Santa, y por ello debemos estar contentos.

Hubiésemos tenido la enorme alegría de sacar a nuestras imágenes a la calle para que todos conozcan, a través de las procesiones, la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. No podemos olvidar que son verdaderas catequesis andantes. Pero este año, no ha podido ser por las circunstancias y procuraremos transmitirlo por los medios audiovisuales a nuestro alcance.

Para eso estamos aquí, para coger fuerzas y mostrar nuestras creencias y tradiciones.

Por eso digo:

¡Vivan las cofradías! ¡Vivan las procesiones! y ¡Viva la Semana Santa!

Gracias te doy mi Señor

por mostrar tantas vivencias

en sólo una procesión.

¡Pero no, sólo es una,

son muchas y con mucho amor!

Te pasean por las calles

con enorme devoción

¡Y cómo no va a salir

la Madre que te parió!

luciendo sus mejores galas

hechas con mucho primor.

Ya estamos, ya estamos preparados,

viene en borrico el Señor,

con palmas y mucho olivo,

lo acompañan con amor

y es que empieza el primer día

de la Semana Mayor.

Precisamente de eso

voy a dar este Pregón

hablando de esta Semana

y de su gran esplendor.

Pero hay que distinguir,

dentro de esta gran Semana

y sus bonitas tradiciones,

tres días muy señalados,

el dedicado al Amor,

a la muerte del Señor

y su gran Resurrección.

La Semana Santa

de mi querida Ciudad,

no tiene comparación,

empieza el Domingo de Ramos

y acaba el Domingo de Resurrección.

Eso ocurre, en todas partes,

no hay ninguna excepción,

pero para los linenses,

dura algo más, sí señor

porque aquí las cofradías,

no hacen ningún parón,

ya sea invierno o verano,

en cualquier época o estación,

están todos los cofrades

con muchísima ilusión,

trabajando bien gustosos

y horas extras a gogó.

No son pocas las tareas

que durante todo el año

a muchos les va llegando.

Y... empezamos a contar.

Tenemos que preparar

la Misa dominical,

después, vendrán los quinarios,

o triduos o besamos,

ayudar, cómo no

a los más necesitados.

Época de exaltaciones

y también, la de pregones.

¡Qué maravilla observar,

tanta belleza sin igual!

¡Cómo ponen las imágenes,

con qué gusto las preparan!

y el resto de los hermanos,

¡Ale, a disfrutarlas!

Y ahí están nuestros maestros,

de esos bonitos bordados,

todo el año trabajando,

diseñando, construyendo

verdaderas obras de arte

para que luego las luzcan,

nuestras sagradas imágenes.

Muchos cofrades implicados,

en otras muchas tareas,

preparan exposiciones

y programan excursiones,

el dinero hay que buscarlo

y ellos, se van apañando.

Y de nuestros costaleros,

costaleras y cargadores,

ensayando si descanso

para que se puedan ver,

las imágenes más lindas

caminando a la vez,

gracias a esos capataces

que manejan bien sus pies.

¡Qué gusto da ver pasar,

esa elegancia al andar!

¿Y los exornos florales

que nos alegran la vista?

y realzan la belleza

de nuestra imagen bendita

para algunas de sus fiestas,

o cuando van a salir

en procesión desfilando

se multiplican por miles,

las flores que van llevando

y perfuman al pasar

todas las calles de la Ciudad.

Y cómo no mencionar,

a los buenos vestidores

que tiene cada Hermandad.

¡Qué manera de vestir!

¡Qué gusto tan especial!

la finura, la elegancia,

el saberlo combinar

y nosotros los cofrades,

disfrutando de verdad.

Ya es hora de mencionar,

a la Junta de Gobierno

cuantas tareas que hacer,

desde el Hermano Mayor,

hasta el vocal de a pie

pasando por el Fiscal,

Secretario y Mayordomo,

Tesorero y acólitos,

trabajando con ahínco,

horas extras y domingos,

tienen gran responsabilidad

para con su Hermandad.

Estas son esas cosillas,

que no se ven desde fuera,

pero qué día tras días,

hacen esa gente buena.

Tareas muy silenciosas,

pero que siempre engrandece,

esa gran Semana Santa,

para todos los linenses.

Domingo de Ramos

Último Domingo de Cuaresma que da principio a la Semana Santa.

El Domingo de Ramos, es la celebración religiosa que conmemora la entrada de Jesús en Jerusalén aclamado por la multitud, días antes de su Pasión, Muerte y Resurrección.

Las escrituras explican que Jesús venía de Betania montado en un asno y llegó a Jerusalén en plena Pascua judía. Las multitudes, entusiasmadas, le dieron la bienvenida blandiendo ramas de olivo, laurel y palmas, tres plantas muy habituales en Jerusalén. Pero este recibimiento, no gustó a las autoridades y desde ese momento, estaban por detenerlo.

Para recordar esta escena, el día de Ramos, los feligreses llevamos ramas de olivo y palmas, algunas verdaderas obras de artesanía, que son bendecidas durante la Misa Dominical.

En nuestra Ciudad, muchas de esas palmas bendecidas, son llevadas por los hermanos y nazarenos de la Entrada Triunfal, casi todos, alumnos del Colegio Salesiano "San Juan Bosco". Palmas que normalmente terminan decorando los balcones y ventanas de nuestras casas.

Tengo recuerdos muy bonitos de este día porque todos mis hijos han salido en esa procesión.

LA BORRIQUITA

Ya está Jesús preparado

subido en su borriquita,

¡Qué Imagen más linda es!

por todos es muy querida

y su madre, tan hermosa,

rebosante de Alegría

y los niños, también listos

muy bien puestos en sus filas.

¡Ya salen, ya están saliendo!

Ya se han abierto por fin

las puertas de la Capilla.

¡Cómo van nuestros cofrades!

Tan guapos, tan elegantes,

con sus túnicas bien blancas,

el escudo en rojas capas

y la cruz de Santiago

en el antifaz pegado.

Y que no se vaya a escapar

la palma muy agarrada,

pues siempre hay quien al pasar,

un trocito de esa palma

les piden para llevar.

Una gozada ver desfilar,

tantos niños acompañando

a la imagen del Señor,

en una entrada Triunfal

qué pronto se cambiará

por un Cristo en su agonía

padecido, maltratado,

azotado y humillado.

Esa tarde tan hermosa

palpamos en nuestras calles

un ambiente bien festivo

se nota que hemos iniciado

nuestra semana mayor

rodeada de chiquillos.

Ya estamos de regreso,

entramos en la Capilla,

recuerdos inolvidables

de toda mi larga vida.

Iba a Misa con mi madre,

pasando los arenales

que entonces era lo que había

y seguía frecuentando,

cuando con ella no iba,

ella se marchó al Cielo

y fue allí, en esa Capilla

donde por última vez,

asistió a la Eucaristía.

Pero, gracias al Señor,

he tenido la gran suerte

de que mis hijos varones

a este colegio asistiesen

y recibieran a Jesús,

muchas, muchísimas veces.

Pero en la actualidad,

esta bonita Capilla

es sede de otra belleza

una Madre muy alegre

como imagino a María.

Alegría para su niño

Alegría con sus vecinas,

Alegría con sus primos

y con toda la familia.

Alegría para los apóstoles

y para las otras María,

Alegría para un colegio

que se rinde a su sonrisa

Y... como no no

Alegría, para los cofrades,

Alegría, para los linenses,

y ... Alegría, para la chiquillería.

Voy a darme un paseo por algunos templos de nuestra Ciudad, para disfrutar de nuestras imágenes.

¡Qué grande es La Línea de la Concepción! ¡Qué patrimonio artístico tiene! ¡Nuestros Sagrados titulares, son inigualables!

Después, entre paseo y paseo, hablaremos del Triduo Pascual.

FLAGELACIÓN

Estoy en un bonito barrio,

para mí muy entrañable,

su Templo es Santiago

sede de grandes imágenes.

Era en el antiguo Templo

o escuelas de Santiago,

donde viví el amor

a los más necesitados,

de la mano de mis padres

y junto a mis dos hermanos.

Eran hermosos momentos

que siempre llevo grabados

el lavatorio de pies,

el día de Jueves Santo,

¡Cuánto amor se desprendía

de personas qué servían

a los más pobres que había!

Eran mujeres y hombres

que junto al Padre Miguel

dedicaban muchas horas,

para poder hacer el bien.

Se respiraba mucho amor,

de ellos aprendía yo.

Ahora, ya es otro Templo,

pero el cariño es el mismo,

pues la Imagen de Jesús,

siempre la llevo conmigo.

¡Ya estoy dentro!

Ahí está, ahí está

Cristo atado a la columna,

su espalda, toda desnuda,

ensangrentada, con moraduras

y yo lo estoy contemplando

sin saber cómo curarlo.

Pero para eso está,

esa Madre Dolorosa,

una Estrella prodigiosa

qué con sólo su mirar,

cura todas sus heridas

y a nosotros nos da vida.

Siempre que los veo pasar,

recuerdo con gran cariño

a la familia Gallego,

ellos fueron pioneros

de esta entrañable Hermandad

y por ella trabajaron,

con cariño y mucho afán.

Voy a salir de este Templo,

aunque luego, volveré

y me voy paraotro barrio,

Barrio de San Pío X.

Lunes Santo

SILENCIO

También estuve muy unida

y mucho el templo frecuenté,

pero era aún muy pequeña,

el Silencio y Concepción

vinieron años después.

Al principio, ese Templo

era como una Capilla

reunidos en oración

y oyendo la Santa Misa

éramos pocas personas

y casi todas amigas.

Pero ya se construyó

el que ahora es la sede

del Cristo de la Esperanza

y María de la Concepción.

¡Cuántos recuerdos me vienen,

de este Cristo del Silencio!

Hombres de Acción Católica,

lo sacaron los primeros

y lo llevaban a hombros

y en riguroso silencio,

era muy impresionante

con su atuendo tan negro

y una oscuridad, absoluta,

apagaban, todos los establecimientos.

¡Qué bien fueron acogidos

en su templo actual!

¡Cuánto cariño les tiene

este barrio singular!

Qué junto con la Velada,

los veneran y acompañan

y jamás los dejarán.

Siguen con la tradición

de una salida ejemplar,

silenciosa y de austeridad.

¡Qué devoción nos inspiran,

estas preciosas imágenes!

Oración y humildad... van a la par.

Martes Santo

LOS DOLORES

He llegado al Santuario,

muchas imágenes son,

las que rodean a nuestra Patrona

Mi Inmaculada Concepción

¡Madre mía, dame siempre

Tu protección!

Pero yo, buscaba una

que las Penas, me quitó,

pues se las llevó Él sólo,

cerca de su corazón.

Padre mío, yo las Penas,

las compartiré contigo,

pero tu Madre me mira

y me dice con amor,

todas, todas esas penas,

también las comparto yo.

¡Qué alegría verte aquí

de nuevo, en el Santuario!

¡No te vayas, no te vayas jamás

de nuestro lado!

Estuviste mucho tiempo

y te echábamos de menos

Madre mía de los Dolores

Tú eres una institución,

para el pueblo de La Línea

Línea de la Concepción.

Qué preciosa te recuerdo

con tu manto señorial,

era en terciopelo negro

con bordados sin igual

en plata que realzaba

Tu belleza natural.

Mi Virgen de los Dolores

lleva en su cara el dolor,

de esa belleza serena,

sufriendo junto a su Dios.

Tú sabes, Madre querida

que eres para mí especial,

mi madre, siempre a tu lado,

tu amor nos supo inculcar

y hoy estará disfrutando

en la Patria Celestial,

viéndome cerca de Tí,

como ella solía estar.

Pero el día de tu salida

no estarás en el Santuario

saldrás de otro bello templo

la iglesia de Santiago.

Y gozosos estaremos todos

al verte salir de allí

junto a imágenes muy queridas

que están siempre junto a mí.

Miércoles Santo

SAN JOSÉ

Y me llego a otro templo

del barrio de San José.

¡Cuánta, cuánta gente buena,

están viviendo en él!

Y ya en El bonito templo,

me encuentro con un Amor.

Ese Amor que con mayúscula,

es la Madre del Señor

¡Qué gusto da contemplar

tanta belleza sin par!

Esa oración que Jesús,

está haciendo en ese huerto

me desgarra el corazón

de ver que la sangre cae

gota a gota sin razón

y todo esto que hiciste

todo, todo fue por puro amor.

Y la gente de tu Barrio,

te acompaña con fervor

y rezan el Santo Rosario

uniéndose a tu dolor

y son un ejemplo hermoso

de hacer bonita oración.

Pero recuerdo con cariño

cuando Cristo en Oración,

salía de la Inmaculada,

con chicos de la Legión

y esos jóvenes cofrades

siempre fieles al Señor.

Se lo llevaron al Barrio

continuando con su labor,

una labor ejemplar

que siempre continuará,

pues ahora están sus hijos

trabajando con ahínco.

¡Cuántas cosas voy aprendiendo

de estas grandes hermandades

qué riqueza la que tienen

y trasmiten por las calles!

SAGRADO CORAZÓN

Me voy un poco más lejos

un barrio muy entrañable,

pues no sólo he visitado,

en él yo he trabajado

he vivido con sus gentes

y las quiero con locura,

pues siempre me han demostrado

gratitud y gran dulzura.

El nombre de este barrio

es Sagrado Corazón,

para otros ... el Junquillo,

a mí, a mí me da igual,

¡En la puerta de su Templo

estoy ya!

Señor, te llaman del Abandono

y yo creo que es verdad,

muchas veces lo hemos hecho,

pero pienso que sin maldad

Yo te digo ahora mi Cristo,

no te voy a abandonar,

siempre quiero estar contigo

y tu gente del Junquillo,

creo que piensan igual.

Pero ahí está tu Madre

Madre del Mayor Dolor,

conoce bien las angustias

que tienen muchas familias

que viven alrededor

y se van a pedir consuelo

en Tí encuentran ese amor

porque escuchas con cariño,

les das paz y comprensión,

pues el estar a tu lado

siempre es una bendición.

El año pasado celebraron el 75 aniversario de la bendición del Cristo.

MEDINACELI

Vuelvo de nuevo a Santiago,

ya me esperaba el Señor,

estamos otra vez juntos,

cómo el día de Tu Pregón.

Las puertas del Cielo se abren,

para que entre un señor,

del que fuiste Tú su vida

y él hermano fundador.

Ese hombre, es mi padre

y ahora estamos los dos,

junto a ti, Medinaceli

estaría todo el día,

junto a tu gran compañía.

¡Cuántas cosas qué contarte

y cuántas gracias que darte!

Siempre te tenemos cerca

y aunque el Templo esté algo lejos

en casa siempre sentimos

esa cercanía de amor

que mi padre nos enseñó.

Esas manos tan atadas,

Tu cara muy resignada

de infamias que no mereces.

Yo quiero Señor ayudar

a tus manos desatar

demostrándote mi amor

y calmar tu gran dolor.

Y ahora, mi Trinidad

¡Qué guapa te ponen siempre!

y me alegro enormemente,

yo sé que tu corazón

se rompe en muchos pedazos;

viendo a tu hijo amado,

enormemente maltratado.

Pero tú sigue así

con pena muy contenida

pero elegante y bien vestida

que para eso está ahí

Vicky, tu vestidora incansable

demostrando mucho arte.

Y tienes por estrenar

una linda bambalina

diseñada por un fraile

que era de nuestra familia

y que ha sido realizado

por hermanas del taller,

guiadas por Antoñita.

¡Cuántas cosas buenas

hechas con gran alegría

dentro de esta Hermandad

esta es mi Cofradía!

Eso lo saben muy bien

y en mi Pregón lo decía

ayudar al necesitado

que era lo que merecían.

Pero no quiero extenderme

pues lo dije en mi Pregón

obras de Misericordia

es lo que quiere el Señor.

Aún no puedo terminar

pues tengo que mencionar

a nuestro Hermano Mayor

Norberto, mi gran amigo

y persona a la que admiro

pues junto a Medinaceli

Y Santísima Trinidad

formamos un buen cuarteto

de oración y gran respeto

Mil gracias te doy Señor

porque nuestras Hermandades

nos den mensajes de amor

y podamos transmitirlos

entregando el corazón

y derrochando cariño.

JUEVES SANTO. Primer día del Triduo Pascual

¡Qué gran día para todos los Cristianos!

Conmemoramos la Institución de la Eucaristía y del Orden Sacerdotal.

Día importante donde los haya y de mucha alegría. "El día del amor fraterno"

Antes, nos habíamos quedado, cuando el Señor entró en Jerusalén aclamado por todos. Después de eso, se fue con sus discípulos para celebrar la Pascua, (la víspera de su Pasión). Es lo que conocemos como la Última Cena.

Una vez a la mesa, Jesús se levantó y fue lavando los pies uno a uno a todos los discípulos, esto simboliza la vocación de servicio, humildad e igualdad que todos debemos practicar.

Por eso el Jueves Santo, se lavan los pies de doce personas en memoria de lo que nos enseñó el Maestro:

"Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado"

¡Todo un Dios, se puso al servicio de sus discípulos! Mucho tenemos que aprender los Cofrades en este sentido y ponernos al servicio de los demás sin creernos superiores.

Mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: "Tomad y comed este es mi Cuerpo" y tomando un cáliz y dando gracias, se lo dio diciendo: "bebed todos de él, que esta es mi Sangre" ¡Haced esto en conmemoración mía!

La Eucaristía es la consagración del pan en el cuerpo de Cristo y del vino en su sangre que renueva el sacrificio de Cristo en la Cruz. Y lo más hermoso de este día fue, como hemos dicho anteriormente, la institución de la Eucaristía.

¡Cristo, se quedó con nosotros para siempre!

Tenemos que tener claro que a nuestras sagradas imágenes, las veneramos y las queremos, pero sólo a Dios adoramos en la Sagrada Eucaristía. Ahí, en el Sagrario, es donde está verdaderamente Jesucristo bajo las especies del pan y vino. Siempre que vayamos a saludar a nuestras imágenes, no nos olvidemos de saludar y adorar al Señor en el Santísimo Sacramento del altar.

Tres pilares fundamentales son los que sostienen nuestra vida cristiana: La fe, la esperanza y la caridad (o como a mí me gusta llamarlo, el amor) pero con un toque muy importante de alegría. Nuestro Papa Francisco, nos lo está recordando continuamente y yo siempre lo estoy repitiendo, según Santa Teresa "Un cristiano triste, es un triste cristiano" y yo añado "Un cofrade triste, es un triste cofrade".

El amor, pero un amor con alegría es lo que nos tiene que caracterizar. El amor, tiene que invadir nuestras vidas. Recordemos las palabras de Cristo: "Al final de los tiempos, seréis juzgados en el amor".

Por eso recordamos la preciosa epístola de San Pablo a los corintios, hablando del amor y en vez de leerla, nos lo va a decir de una forma especial y bonita el coro de la parroquia de San Pedro.

Canta el coro de San Pedro

Las visitas al Santuario son muchas como muchas son las imágenes que se encuentran en él y... me he acercado a una imagen importante de Amor y belleza.

ANGUSTIAS

Está Cristo entre sus brazos

envuelto en sábanas blancas

y esa Madre Dolorosa

contemplando con mirada

muy triste, pero serena

su alma llena de pena

viendo un hijo destrozado

vilmente martirizado

es el Cristo de las Almas

qué descansa en su regazo.

¡Qué belleza inenarrable

qué Angustia es la que me abraza

ver a mi Madre sufrir

y no sé cómo animarla!

Pero pronto, de repente

me viene un poco de calma

y le digo, Madre mía

esta Angustia es momentánea.

Y me mira mis Angustias

y se cruzan las miradas

déjame que yo te ayude

que dará paz a mi Alma.

Pero mientras, su Dolor

se clava en mi corazón

y le digo con gran cariño

tú puedes contar conmigo

y como Madre amorosa

permite que yo me acerque

y limpie un poco sus lágrimas

lágrimas que en pocos días

se convertirán en lágrimas de alegría.

Me alejo de mis Angustias

pero sigo en el Santuario

doy unos pasos adelante

me acerco hasta el Sagrario

Jesús, mi vida, mi bien

más tarde te visitaré.

Y aunque sea desde lejos,

te tengo que saludar

pues este es tu gran año

lo tengo que celebrar.

Mi bendito San José

siempre al lado de María

como el esposo más fiel

y el padre que Dios quería.

GRAN PODER

Ahora me marcharé

para ver al Gran Poder.

¡Qué Piedad es la que tiene

mi gente hacia Tí, Señor !

Y es que no es para menos

desde que yo era chiquita

recuerdo esa devoción

y es que se cuentan por cientos

el día de tu Procesión.

Siempre cargando con tu Cruz

pero abrazándonos en tu Dolor.

Hubo algunos cambios

del tiempo que estoy hablando

te acompañaba una imagen

La Virgen de los Dolores

siempre con su manto negro

con bordados hecho en plata

que todavía recuerdo

Pero estuviste sólo

solo con Dolor y Silencio

cargando con esa Cruz

Y lleno de sufrimiento.

Ahora te llevan en volandas

pues bajan del mismo cielo

Ángeles que están mandados

por la Reina de todos ellos

Y qué Bonita que va

qué bonita va luciendo

con su cara de dolor

y preciosos atuendos.

Señor con tu Gran Poder

ayúdanos a caminar

Nosotros no llevamos Tu Cruz

No la sabemos llevar

Pero tú junto a tu Madre

y los Ángeles del Cielo

socorrednos en nuestras Cruces

y así iremos aprendiendo.

Padre, te voy a contar

algo que te va a gustar.

Viniendo desde Sevilla

y en el mismo autobús

se subió junto a su esposa

una persona gozosa

era Emilio de Villar

te acababan de restaurar

y estaba con el trabajo

contento y entusiasmado

y tanto me comentó

que deseosa estaba yo

por verte a ti mi Señor

y llegué al Santuario

comprobando con razón

que nuestro Cristo relucía

y la alegría me invadía

de observar tal perfección.

CRISTO DEL PERDÓN

Estoy a las puertas

de este mi querido Templo,

vengo por Siete Revueltas

y ya, ya estoy dentro.

Ante dos bonitas imágenes

ahora mismo yo me encuentro,

es la iglesia de San Pedro.

Las saludo, como siempre,

¡No sabéis lo que yo siento!

las llevo muy junto a mí

y cerquita de mi pecho.

Nació está mi Hermandad,

siendo mis hijos pequeños,

todos los pasos que ha dado,

los hemos ido siguiendo.

¡Cuántas cosas puedo decir!

¡Cómo fueron sus comienzos!

Pero me alargaría mucho

y no tenemos ese tiempo.

Yo te miro a Tí; mi Padre

y me fijo, cerca y lejos

y esos ojos que se clavan

esos ojos entreabiertos,

no puedes resistir más

y perdón vas repartiendo

¿Cómo no aprender de Tí

si es lo que nos vas diciendo?

Perdón, que esa palabra,

la vayamos aprendiendo.

Caes una vez y otra

hasta tres veces al suelo,

pero Tú, con esa ayuda

del bueno del Cirineo

Te levantas y nos miras

y Perdón vas transmitiendo.

Pues esa es la actitud

de todo ese buen cristiano

si te acercas a Jesús

tienes que perdonar a tu hermano,

lo demás es hipocresía

pues querer al que te quiere,

eso lo hace cualquiera,

querer al que te ofendió,

es verdadero perdón.

¿Y mi Salud?

¡No se puede estar más bella!

De eso se encargan

unas personas muy buenas,

Juan Blas, de ponerla guapa

señoras con Antoñita,

trabajando en el taller

para que salga bonita.

Y yo tuve la gran suerte

de poderte Exaltar

y abrirte mi corazón

y decirte lo que siento

con sentimiento y amor

y lo que sentía en silencio

todo el mundo, lo escuchó.

Eres esa gran Señora

que a ti acudimos pidiendo,

unas veces por nosotros,

otras por nuestros enfermos.

Salud, reina de San Pedro

y de nuestros corazones,

además de sanar cuerpos,

nos sanas también por dentro

¡Y no hay mayor felicidad

que tener el alma en Paz!

Escribiendo estaba el Pregón,

cuando murió Salvador,

fue un buen Hermano Mayor

y dio ejemplo con su amor.

Todos los que lo conocimos,

lo teníamos que querer,

había mucho que aprender de él.

Siempre amante de La Paz,

lo inculcaba en la Hermandad.

Y por último nombrar

a esa Junta de Gobierno

y darles mi enhorabuena

a Raúl y demás hermanos,

engrandecen la Hermandad,

con un trabajo eficaz.

VIERNES SANTO. Segundo día del Triduo Pascual

Día dedicado a la Cruz.

El Viernes Santo es una de las más representativas y profundas conmemoraciones del cristianismo. En él se recuerda la crucifixión y muerte de nuestro Señor.

Es un día de meditación, con la celebración de la Pasión y muerte del Señor que no incluye la Eucaristía.

Es normal que este día de ayuno y abstinencia, dediquemos a recorrer esos momentos tan dolorosos junto al Señor y lo acompañamos en el VÍA CRUCIS.

- Jesús es condenado a muerte.

- Jesús carga con la cruz.

- Jesús cae por primera vez.

- Jesús se encuentra con su Madre.

- El Cirineo ayuda a Jesús con la cruz.

- La Verónica limpia el rostro de Jesús.

- Jesús cae por segunda vez.

- Jesús consuela a las hijas de Jerusalén.

- Jesús cae por tercera vez.

- Jesús es despojado de sus vestiduras.

- Jesús es clavado en la cruz.

- Jesús muere en la cruz.

- Lo entregan a su Madre.

- Jesús es sepultado.

También lo acompañamos en oración, visitándolo en los distintos monumentos.

Señor Jesús, en este día en que recordamos tu Pasión y Muerte, ayúdanos a reconocer el inmenso amor que nos tienes. Tú, Señor, entregaste tu vida por nuestra salvación y nos has señalado un sendero por recorrer, sólo quien entrega, podrá recibir. Ayúdame a acoger el inmenso don de tu amor, y a seguirte en el camino de la cruz, que es paso para la resurrección.

Y en este camino de la Cruz, encontramos a tantísimos hermanos que son el reflejo de Cristo, este Viernes Santo y que nos va a servir como reflexión y denuncia de la sociedad que estamos viviendo.

Llega el momento de las denuncias,

que yo no puedo callar

y que TODOS los cofrades

muy de acuerdo estarán.

Madre mía Dolorosa

pena muy grande tendrás,

de ver que dentro del vientre,

a sus hijos, matarán

y no piensan en que sufren

y lo indefensos que están,

se mentalizan que eso

es cosa muy natural

pero nosotros sabemos

que eso es asesinar.

Y me voy a esos pequeños,

maltratados sin piedad,

por unos padres enfermos,

llenos de odio y maldad.

Y otros que caen en las garras,

de indeseables sin escrúpulos

qué violan a inocentes,

sólo por vicios y lucros.

¿Y los pobres jovenzuelos

que se ahogan en el mar,

engañados con promesas

que nunca les llegarán?

¿Y los niños en la Escuela

qué hasta miedo les da,

de ver a esos compañeros

que preparan con maldad,

hacer daño a otros chicos,

para pasarlo genial?

¿Y estos jóvenes que terminan,

con ilusión sus estudios

y cuando buscan trabajo,

lo que encuentran es un muro?

Y nuestros hermanos cristianos,

en países masacrados,

maltratados y violados.

Para ellos, no hay justicia,

ni protestas, ni violentos

con pancartas pidiendo

que termine esto.

Claro ... no son humanos,

solo son, pobres cristianos,

¡Qué dejen su religión,

aunque ofendan al Señor!

No son rentables esas muertes

de tantísimo inocente;

lo que cuentan son los votos,

para no bajar del potro

y meter nuevas ideas,

aunque algunas sean muy feas,

pero hay que adoctrinar

y quitar la libertad.

¿Y esa mujer que espera,

muerta de miedo, el llegar,

de aquel que se llama esposo

y de esposo ... no tiene "na"?

Y ese hombre dolorido,

con muchas ganas de llorar,

pues se ha quedado sin casa,

esa casa familiar

y ahora, hasta pide permiso,

para con sus hijos estar

y en algunas ocasiones,

hasta le permiten hablar

y tener esa gran suerte,

de ejercer como papá.

Y la trata de mujeres,

también ellas engañadas,

por canallas sin escrúpulos,

violadas y maltratadas.

Y esos buenos campesinos,

trabajando sin parar,

para poder conseguir,

llevar a su casa el pan.

Lo mismo que les ocurre

los que trabajan en el mar,

y algunos ... hasta perecen

y no volverán jamás

y le ponen unos impuestos

que ellos no pueden pagar

y mientras esos políticos,

que no quieren gobernar,

llenándose los bolsillos

y sus sueldos aumentar.

Y de los ancianos...

para qué vamos a hablar,

estorban en la familia,

pues... vamos a recordar

qué se entregaron de jóvenes

y con algunos años más,

cuidando de su familia,

y a sus hijos educar,

poniéndoles sus comidas,

ayudando a caminar,

desvelos continuados,

en alguna enfermedad.

Protegiendo con cariño,

en cualquier contrariedad.

Disfrutando en los festejos,

cumpleaños, Navidad.

Enseñándoles valores,

para saber respetar.

Y después vendrán los nietos

y hacen lo mismo... o más.

Pero llegado el momento,

ese de la ancianidad,

cuando ellos necesitan,

un cariño de verdad

y su cabeza no rige,

aunque eso sea normal,

tenemos que ser pacientes,

a nosotros, ya nos tocará,

pero sacan una ley,

esa ley tan inmoral

eutanasia la han llamado

con ellos acabarán

pues no importa que se mueran,

así ya no sufrirán…

y los demás mas tranquilos

sin tenerlos que cuidar,

los cuidados paliativos

para ellos está de más.

Y tantos hermanos nuestros

que han tenido ese final

que nos parte el corazón,

cada vez que lo pensamos

sin tener a nadie al lado

que le diera ese adiós

que tanto necesitamos.

Y ver derrochar dinero

de todos los españoles,

poniendo en peligro al pueblo

para unas votaciones

que le aseguren un puesto

mientras, las colas subiendo

de personas que se encuentran

cómo tristes pedigüeños,

pues llevan meses en paro,

y en su casa no entran ingresos.

Y llevando esa gran cruz,

hosteleros, comerciantes

industriales, artesanos,

autónomos maltratados

y tanta gente en el paro.

¿De nuestras Fuerzas Armadas

qué les puedo yo decir?

todos, los estamos viendo

en los más duros momentos

allí están ellos sufriendo

ayudando a los demás

llevando esa cruz de Cristo,

pero ...sin tener un protector

un cirineo, como tuvo el Señor.

Y esas guerras y dictaduras,

de gentuza poderosa

qué solo piensan en ellos,

con esa ambición odiosa,

sólo para negociar,

metralletas y petróleo

y sus bolsillos llenar,

sin pensar en el más débil,

en el que no tiene pan

y jugando con sus vidas,

sus familias y su hogar,

que si se mueren ... qué se mueran,

a ellos, les va a dar igual.

Y esos grandes profesionales,

de Enseñanza y Sanidad,

cobrando míseros sueldos,

cansados de trabajar,

echando muchas horas extras,

para poderse quedar

en su tierra que es España

y no tener que emigrar.

Y nosotros los cofrades,

tenemos que denunciar,

las injusticias que vemos

y no debemos callar

porque el amor existe,

y lo hemos de demostrar.

El amor a los hermanos,

es misión fundamental.

¿Cómo puedo hablar de amor

y de la fraternidad?

Si en las mismas Hermandades,

cuesta ... hasta perdonar.

Y esto que yo estoy diciendo,

lo debemos meditar,

pues debemos ser la luz,

para los que en tinieblas están,

dialogando con cariño

y la violencia dejar,

recordando los consejos,

del que vamos a adorar,

el que quiera ser primero,

que ocupe, el último lugar

y el que quiera ser grande,

pequeño se ha de quedar,

la soberbia y el egoísmo,

siempre tendrán mal final.

Yo decía al principio

y ahora voy a recordar

¡Madre mía Dolorosa,

Pena muy grande tendrás,

pero miro a tu Hijo

y me dice en su mirar

que La Paz hemos de ver

y pronto ha de llegar,

pero siempre que nosotros,

oremos con mucho afán.

Y yo lo creo, Señor.

Madre mía, llegará

y en nombre

de los cofrades,

yo os prometo aquí a los dos,

qué nuestro ejemplo y amor,

hará que reine en España,

Paz y reconciliación.

Virgen del Valle

CRISTO DEL MAR

Voy contenta a visitar

a Nuestro Cristo del Mar.

Está enclavada su Iglesia

en un Barrio emblemático

donde también trabajé

y pasé muy buenos años

con gente maravillosa

que tiene mucho talento

llenos de Luz y Esperanza

que le acompañan

en todo momento.

Pero yo ... he venido

para hablar de nuestro Cristo

y su dulce compañía.

Durante muchísimos años

está a su lado María

pero no María a secas

La Reina de Pescadores

Nuestra Señora del Carmen

Patrona de la Mar

y de sus trabajadores.

Qué a gusto estoy en este Templo,

fe muy grande se respira

y me vienen a mi mente

aquellas antiguas salidas

de este Cristo tan amado,

que salía en Procesión

¿En procesión estoy diciendo?

Yo, lo diría ...

salían en pelotón

todos lo iban rodeando

y con su Cristo conversando.

Y os podría contar

anécdotas, y no terminar,

pero me voy a quedar

cuando Cristo ya llegaba

al Hospital Municipal.

Yo llevaba a mis hijos

que eran todavía pequeños

y esperábamos en la puerta

de nuestro Hospital viejo

acompañando a enfermos

y junto a una gran persona

una monja muy viejita

que hacía mucho por ellos

Sor María Luisa, Te quiero!

Desde el Cielo nos verás

y estarás sonriendo.

Cuando llegaba el Cristo

había muy buenos momentos

lo bailaban con tal fuerza

que casi llegaba al Cielo

y así pasaban las horas

hasta ver aparecer

a la gran Reina y Señora

del barrio de San Bernardo

Esperanza se acercaba

eso era un momentazo

la Virgen, junto a su Hijo

los dos eran jaleados,

por personas qué su fe

demostraban piropeando

Y así se hacía el encuentro

de dos Barrios hermanados

San Bernardo y Atunara

por todos muy aclamados

de una Esperanza preciosa

y un Cristo Crucificado.

En la actualidad

hay una gran Hermandad

pues acompaña a nuestro Cristo

desde hace ya tres años

Santa Madre de Dios, Luz y Esperanza,

para todos los Cristianos

Salida espectacular

la que se disfrutará

viendo a esos cargadores

al Cristo en su levantá

hasta los vellos se erizan

no cabe más emoción

la transmiten unos hombres

que derrochan puro amor.

Y ese marco incomparable

de una Iglesia tan bonita

y junto a ella el bello mar

ese Mar que da Esperanza

y Luz para la eternidad.

ESPERANZA

Este paseo es más corto,

pues llego a San Bernardo,

Templo que también conozco

y donde encuentro una imagen

Reina y Esperanza de todos.

Preciosa donde las hayas

Qué guapa, qué bello rostro

deslumbra con su belleza

sus encantos y sus adornos

que le bordan los artistas

a los que mucho conozco,

Jorge, Rafa y su taller

grandes de este buen hacer

y ese manto de locura

que yo lo vi diseñar

no hay palabras suficientes

para poder expresar

la sensación que se siente

al poderlo contemplar.

Pero esta Esperanza de todos,

está mirando a su Amor,

un Amor crucificado

que Ella a su lado estará

en su salida procesional.

Es espectacular,

el día de Viernes Santo

cuando vamos a visitar

a Cristo en su monumento,

pero antes de llegar,

es parada ya oficial,

pasamos por donde están

montados los bellos pasos.

¡Qué derroche de elegancia!

Es que parece que estás

en la antesala del Cielo,

¡Esperanza, yo te quiero

y a tu Hijo del Amor!

¡Dadme vuestra bendición!

Y este barrio que los quiere

y por ellos, hasta mueren,

están esperando su salida,

horas antes y sin sillas,

todos muy apretaditos,

sin dejar... ni un huequito

y le cantan y vitorean

ya suenan las saetas

y este Cristo del Amor

se consuela en su dolor

y esta Esperanza bondadosa,

se siente muy orgullosa.

Ya, las imágenes que tengo que visitar, todas están... en el centro de la Ciudad.

AMARGURA

Me acerco al Santuario

y muy cerquita me encuentro

clavado en una cruz

a mí Cristo, casi muerto

que es su Misericordia

la que yo vengo pidiendo.

Misericordia Dios mío

por la gente de este pueblo.

Misericordia Dios mío

para los que están sufriendo.

Misericordia Dios mío

para los que están sin techo.

Misericordia Dios mío, Misericordia

y Tú me miras en silencio.

A tu lado, está tu Madre,

la Amargura, está en su pecho

y en su rostro, esa belleza

que disimula su sentimiento.

Guapa y bien guapa que estás

llevando esa pena dentro

que ni la pena te quita

el encanto tan angélico

Pero no cabe la duda

y notamos su Amargura

de ver a su hijo amado

vilmente crucificado.

También está bella imagen,

tiene un encanto especial

yo sé porqué se encargó,

para dar gracias a Dios.

El padre de una amiga mía,

Don Gregorio Meneses,

la donó con alegría,

pues la imagen que antes había

muy pequeña parecía,

estuvo de Dolorosa

en la iglesia de San Pedro

y después de restaurarla,

está en un pequeño altar

y en Santiago, la podemos encontrar.

El año de la Misericordia,

estuviste un poco sola

pero la Amargura de tu cara,

apenas, si se notaba,

porque desde ese lugar,

lo veías en el altar

y muy orgullosa que estabas

de ver cómo lo visitaban.

SOLEDAD Y SANTO ENTIERRO

Acabo de estar con el Gran Poder

y muy cerquita de Él,

se encuentra la Soledad

¿Quién ha dicho que estás sola

Madre de gracia y bondad

si a los pies está Jesús?

¿Qué mas puedes desear?

Es verdad que esta yacente

y no te puede mirar

pero dentro de unas horas

Él va a resucitar.

¡Qué dolor es el que siento!

Te miro, Señor y pienso...

Esa Madre Dolorosa

mirando a su Hijo amado

que ha sido tan maltratado,

flagelado, humillado,

cargando de ese madero

del que sería colgado luego.

Pero aquí, en nuestra Línea

le hacemos un Santo Entierro

que era el que Él merecía

con cariño y con respeto.

Y Tú sola, en tu Soledad,

nos vas mirando al pasar

y esa pena se transforma

al ver que la gente buena

te acompaña y no estás sola.

Ahora vienen a mi mente

recuerdos de muchos años,

solo salía tu Hijo

Tú, no lo ibas acompañando.

Era de cristal su féretro,

en él estaba recostado,

todos mirándole atentos,

las sabanas le iban cubriendo,

rezábamos a su paso,

Cristo, nuestro Cristo muerto.

Pero la noche del Viernes Santo,

cuando el reloj

de la fachada de la Iglesia,

( hoy , nuestro Santuario),

daba las doce campanadas,

las puertas del templo,

ya no estaban cerradas,

salías en parihuelas,

te llevaban unos jóvenes,

entre ellos, mi marido

aspirantes de Acción Católica,

buenos y comprometidos

y le seguían señoras,

todas con velas y cirios,

una de ellas, era mi suegra,

por Tí sentía gran cariño

todas rezando el Rosario

dándote mucho cobijo.

Seguro que agradecías

que en momentos dolorosos

y de tanta Soledad,

las mujeres de La Línea

Te quisieran acompañar.

Y después de un recorrido

qué era bastante ejemplar,

llegabas de nuevo al Templo

y un poco antes de entrar

te decían al oído

¡Queda poco tiempo ya

sólo dentro de tres días

Jesús, Resucitará!

Y acabará tu Soledad.

SÁBADO SANTO

En el Sábado Santo, se recuerda especialmente a la Santísima Virgen en su Soledad ¡Sola! ¡Sola! llora en desamparo tras la muerte de su Hijo, pero siempre dado ejemplo, como mujer recia y la más fiel a la hora del dolor. Es un día de recogimiento y durante la noche, se realiza la Vigilia Pascual.

¡Y llegamos al gran Día!

¡DOMINGO DE RESURRECCIÓN!

Es el día más feliz y más importante. ¡Celebramos la Resurrección de Jesucristo!

La Pascua, la fiesta por excelencia, es claramente el festival Cristiano más antiguo. Desde los primeros años del cristianismo, se ha centrado en el acto redentor de Dios.

La palabra Pascua, significa paso y en este gran día, se celebra El Paso de la muerte a la vida, vida que Jesús nos entrega, abriéndonos las puertas del Cielo.

La piedra se movió

la muerte explotó en mil pedazos

y la vida, se abrió paso,

Jesús, se levantó.

El amor, prevaleció

y el dolor, fue un efímero instante.

Las manos levantadas,

los ojos de llorar, cesaron

y de luz de Resurrección se iluminaron

una voz rotunda, se escuchó

¿Por qué buscáis a los vivos entre los muertos?

¿Por qué lapidamos la existencia?

¿Por qué encapsulamos el espíritu dentro de la pereza?

Eso es morir poco a poco y tristemente.

¿Por qué guardamos el amor y la fe

entre las cosas que ya no se usan?

¡Vamos, Dios venció a la muerte!

Y espera que tú también resucites.

Te espera con los brazos abiertos

y te entrega una bandera de luz.

¡Eso es un legado divino!

Seamos Lázaro que a la vida vuelve.

¡Vamos, Él nos llama, anunciemos la esperanza!

Sacudamos las pesadas horas de desconsuelo,

vistamos el alma de nuevas alegrías

y marchemos con predisposición para la lucha

con amor firme y verdadero.

¡Rompamos las viejas cadenas!

¡Pongámosle luz a las tinieblas, avancemos!

¡El futuro es nuestro!

¡Ya Él, RESUCITÓ!

He dicho.