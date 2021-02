Siete alumnos de un aula de educación infantil de 3 años del colegio de Taraguilla han dado positivo por coronavirus, por lo que el resto de pequeños han quedado confinados en sus casas. Así lo ha indicado este lunes el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, que ha mostrado su deseo de recuperación "a todos, los pequeños y a sus familias. Esta situación debe servir de ejemplo de que no hemos ganado aún".

El regidor ha hecho un repaso de la situación de la Covid-19 en el municipio. En la residencia de mayores ya no quedan positivos. "Tras las últimas pruebas PCR realizadas ya no queda ningún mayor positivo y se ha recuperado el último que teníamos, que se ha sumado al resto que van mejorando de sus secuelas. Quedan pendientes de vacunar la segunda dosis. La plantilla ya no tiene ningún enfermo y ya están todos vacunados. El centro ya no está medicalizado por el SAS desde el viernes 12 febrero. Gracias a todos. Ya pronto los podremos ver en el parque de Cuatro Vientos", ha destacado el primer edil.

En cuanto al Servicio de Ayuda a Domicilio, Ruiz Boix ha apuntado que la totalidad de la plantilla fue vacunada con la primera dosis entre el jueves y el viernes de la semana pasada. "Quedan dos usuarios con COVID-19. Se van recuperando servicios a mayores que renunciaron anteriormente".

Respecto a la campaña de vacunación, el alcalde ha recordado que el Ayuntamiento, desde Protección Civil o con la colaboración del sector del taxi, ha puesto en marcha un servicio para facilitar el desplazamiento de las personas mayores de 80 años a los dos centros de salud (Batanero, junto a Guardia Civil en San Roque; y el de San Enrique) con sus convivientes o familia más allegada”. Para solicitarlo hay que llamar al 956 781018, y gestionar el transporte gratuito.

“Se recomienda que se cumplan los horarios, sin anticiparse a la hora señalada, y no tener contacto con otros mayores. La habitual puntualidad de nuestro mayores que acuden con mucha antelación no es buena en este caso”, ha concluido.