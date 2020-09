-Los Presupuestos Generales del Estado de 2021 deben presentarse ante el Congreso antes del 30 de septiembre. ¿Tiene alguna noticia de las inversiones que el Gobierno de su partido va a hacer llegar al Campo de Gibraltar?

-El Gobierno de España ha sido y es muy sensible con el Campo de Gibraltar. A finales de 2018 aprobó el Plan Integral para la comarca, donde se preveía una inversión cercana a los mil millones de euros. Espero que ese compromiso se vea reflejado en los Presupuestos. Y para ello tengo que elevar la voz para decir que no es necesaria una redefinición de ese plan. Es necesario que todos los grupos políticos, tanto los que están en el Gobierno como en la oposición, hagan un ejercicio de responsabilidad para que sea aprobado. Es necesario que el tren Algeciras-Bobadilla, que la autovía entre Algeciras y Vejer y que la circunvalación desde San Roque a Algeciras sean realidad. El Campo de Gibraltar ya se ha pronunciado de forma unánime en numerosas ocasiones a favor de estas infraestructuras y es preciso que los localismos no hagan naufragar este propósito.

"No soy el único que debe defender los intereses de Campo de Gibraltar, hay muchas otras instituciones y personalidades que debieran tener como prioridad ese objetivo"

-¿Con qué cifra de inversión para 2021 se sentiría satisfecho?

-El Plan Integral prevé mil millones. A mi juicio, el año próximo deberíamos contar con una inversión que pudiera poner en marcha el 50% de ese plan.

-Es decir, 500 millones de euros.

-La Algeciras-Bobadilla debe recibir los 400 millones de euros previstos en el Plan Integral. Hay una serie de prioridades y esa es una de las principales. Quiero que en los Presupuestos aparezca de forma nítida el compromiso del Gobierno de España con el Campo de Gibraltar.

"El plan Marlaska para la seguridad está funcionando muy bien, pero es insuficiente si no va acompañado de esas otras políticas sociales que corresponden a la Junta"

-Usted ha defendido que el Campo de Gibraltar ha carecido de voces y de un liderazgo que lo defienda fuera de sus límites territoriales. ¿Pretende usted convertirse en ese líder?

-No soy el único que debe defender los intereses de Campo de Gibraltar, hay muchas otras instituciones y personalidades que debieran tener como prioridad ese objetivo. Yo no me voy a apartar de esa responsabilidad y voy a ejercer ese exigencia ante el resto de administraciones. Hemos hablado de las inversiones del Estado, pero la Junta de Andalucía debe hacer un esfuerzo en materia social, educativa y de empleo. El plan Marlaska para la seguridad está funcionando muy bien, pero es insuficiente si no va acompañado de esas otras políticas que corresponden a la Junta. Tenemos que recuperar a generaciones perdidas de jóvenes a quienes hay que hacer ver que el narcotráfico no es el camino. Tenemos que ofrecerles alternativas de empleo.

-Sé que los tiempos son otros, pero no sé si se le han pasado las ganas de querer ser diputado en el Congreso o en el Parlamento andaluz.

-Esa cuestión no toca ahora. Tenemos un Gobierno de España estable, con vocación de seguir hasta el final de la legislatura en 2023, y lo mismo ocurre, desgraciadamente, con el de la Junta, que terminará en 2022. Ahora mismo estoy centrado en la Alcaldía de San Roque, además de ser diputado provincial de Hacienda y portavoz del PSOE en la Diputación. Tengo unos retos apasionantes para San Roque y el Campo de Gibraltar.

"Estamos ahora mismo en el apoyo a Pedro Sánchez, de la misma forma que estamos todos por recuperar el Gobierno de la Junta. Me voy a situar del lado que suponga una alternativa a recuperarla cuanto antes"

-Se aproximan los procesos congresuales del PSOE a nivel federal, andaluz, provincial y local. ¿Susanista o pedrista?

-Estamos ahora mismo en el apoyo al presidente del Gobierno y secretario general del partido, Pedro Sánchez, de la misma forma que estamos todos por recuperar el Gobierno de la Junta de Andalucía. Nos vamos y me voy a situar del lado que suponga una alternativa a recuperarla cuanto antes. Trataré de participar en ese proceso con el mayor protagonismo que pueda tener San Roque, en el ámbito federal, regional y provincial.

-¿Esa alternativa pasa por que Susana Díaz siga como líder del PSOE de Andalucía?

-Ella tiene en estos momentos todo el apoyo del PSOE de Andalucía. Tenemos que estar todos unidos por conseguir el reto de recuperar la Junta, pero no excluyo a nadie. Cuando lleguemos a los congresos y a ese proceso, ya veremos. Cuando lleguemos al río, cruzaremos el puente.