Una mujer pierde la pensión que le pagaba su ex marido pese a que no convive con su novio

Una sentencia establece que una relación de noviazgo es causa suficiente para que una mujer deje de percibir la pensión compensatoria que le estaba abonando su ex marido. La resolución la ha dictado el titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Alcalá La Real (Jaén) y da la razón a un guardia civil gaditano vecino de esa localidad que llevaba más de doce años pagándole a su ex esposa una pensión de 414 euros.

Según explica el bufete Ortiz Abogados, que ha representado al ex marido, la demandada afirmó que aún no había recibido la pensión de jubilación que obtendrá en breve, que ella siempre había sido ama de casa y que no tenía novio sino que se trataba de un amigo y que lo era desde hacía ya tiempo.

El abogado José Luis Ortiz señala que la sentencia deja claro que aun no existiendo convivencia marital en sentido propio, se entiende que la relación que existe entre la perceptora de la pensión compensatoria y su nueva pareja es causa que ha de dar lugar a la extinción de la pensión compensatoria.

El letrado indica que la estimación íntegra de la demanda no hubiera sido posible sin la colaboración del investigador Tomás Toledo, de Detectives Privados Gades, quien aportó un informe que incluía documentos relativos a las fotos subidas por la demandada a redes sociales; en ellas aparece en actitud cariñosa con su novio.