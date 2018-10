Semana clave para cerrar las listas electorales en Cádiz

La semana recién iniciada se presume esencial para que los diferentes partidos políticos que concurrirán a las elecciones andaluzas del próximo 2 de diciembre vayan despejando las incógnitas que mantienen para ir cerrando sus respectivas candidaturas por la provincia de Cádiz. En todo este proceso la principal duda se cierne sobre el Partido Popular, ya que ni los propios militantes de esta formación política saben a día de hoy quién será su número uno por la circunscripción gaditana. De los otros partidos, el PSOE, que ganó las elecciones andaluzas de 2015, apenas mantiene una duda en sus puestos de cabeza, mientras que Adelante Andalucía (la confluencia de Podemos e IU) y Ciudadanos ya tienen el trabajo hecho porque completaron sus candidaturas semanas atrás.

Una vez que ha quedado disuelto el Parlamento andaluz con la convocatoria de elecciones, las diferentes fuerzas políticas saben ya que sus candidaturas deben ser registradas entre los días 24 y 29 de octubre para que sean publicadas en primera instancia el día 31 en el BOJA. De cara a ese proceso, el PSOE parte con cierta ventaja sobre su principal adversario, el PP, porque tiene muy claro no sólo quién será su cabeza de lista por Cádiz, sino también los dirigentes que ocuparán los primeros puestos de esta candidatura, es decir, los seis primeros puestos, que es el número de escaños que este partido obtuvo en las elecciones andaluzas de 2015. De esta manera, nadie discute que el número uno de la candidatura socialista será Manuel Jiménez Barrios, actual vicepresidente de la Junta. Y como estas listas tienen que ser forzosamente en formato cremallera (intercalando hombres y mujeres) el PSOE sabe que los hombres ocuparan los números impares de su candidatura, mientras que a las mujeres se les reserva los puestos pares. Sobre estas últimas, se da por hecho que el segundo puesto de la candidatura seguirá estando ocupado por la isleña Araceli Maese, responsable de Organización del partido a nivel provincial. Asimismo, existen muchas posibilidades de que en los puestos cuatro y seis vuelvan a repetir la ex alcaldesa de Torre Alháquime, Noelia Ruiz, y la algecireña Rocío Arrabal. Y en lo referente a la parte masculina, el numero tres está reservado para el asidonense Juan Cornejo, responsable de Organización de la ejecutiva regional del partido, mientras que la gran incógnita se cierne sobre el quinto puesto de la lista. Una vez que se ha confirmado que Luis Pizarro ya no será de la partida en estas nuevas elecciones, hay dos o incluso tres nombres que parecen estar llamados a pujar hasta última hora por esta vacante. Serían los casos del isleño Fernando López Gil y del roteño Rafael Márquez, con alguna posibilidad también para el sanluqueño Pacote Pizarro. Curiosamente estos tres dirigentes ocupan en la actualidad diferentes puestos de responsabilidad en el organigrama de la Junta.

La candidatura del PSOE por Cádiz será ratificada en el comité director que se celebrará a finales de la próxima semana en Sevilla. Pero antes, a partir del lunes que viene, se celebrarán unas asambleas locales a las que se supone que la ejecutiva provincial trasladará antes unas propuestas de nombres para su debate y votación.

Muchísimas más dudas se encuentran en las filas del PP donde en teoría esta semana tendría que perfilarse como mínimo quién será su número uno. Quizás lo lógico sería apostar para este puesto por el actual presidente provincial del partido, Antonio Sanz, aunque se desconoce si la nueva dirección nacional que encabeza Pablo Casado cuenta con alguna otra alternativa. Una vez que se despeje esta incógnita se podrá sopesar otros nombres para los restantes puestos de salida, donde la continuidad de dirigentes como Ana Mestre, Teresa Ruiz-Sillero o Antonio Saldaña es hoy todo un misterio.

Estas incógnitas no se plantean en los casos de Adelante Andalucía y Ciudadanos, que cerraron semanas atrás sus candidaturas. En el primero de los casos, la confluencia de Podemos e IU sabe que en sus seis primeros puestos irán Ángela Aguilera, José Ignacio García, Inmaculada Nieto, Ricardo Sánchez, Natalia Robles y Santiago Gutiérrez.

En lo que a la formación naranja se refiere, los cinco puestos de su candidatura quedan reservados, por este orden, para el sanluqueño Sergio Romero, la jerezana María del Carmen Martínez, el gaditano Juan de Dios Sánchez, la algecireña Ángela Rodríguez y el isleño Mariano Casas.