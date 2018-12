"Cádiz ya no podía aguantar más"

"¡Juanma presidente, Juanma presidente!". Abrazos, risas, aplausos y ambiente de fiesta. Es el resumen de lo vivido esta noche en la sede provincial del PP, a pocos metros de la del PSOE, pero a una enorme distancia emocional.

Los resultados que iban llegando minuto a minuto acababan con sonoros aplausos de Antonio Sanz (presidente provincial), José Ortiz (candidato por Cádiz y alcalde de Vejer), Teófila Martínez, Juancho Ortiz.... Estaban prácticamente todos.

El cambio virtual de Gobierno en Sevilla que se atisbaba al final de la noche comenzó a palparse pronto, poco después de las diez de la noche. Los apoderados, militantes e interventores que iban llegando a la sede del PP (muy pocos pasaban de los 30 años) comenzaban a hacer cuentas, y les salían. Los votos de PP, Ciudadanos y la sorpresa de Vox daban para dar por hecho que el cambio era ya una realidad.

Minutos después de que el candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, se dirigiese a todos los andaluces por televisión, los representantes del PP gaditano entraban en tropel en la sala de prensa. Sin ganas de contener la euforia, el primero en intervenir ante los medios era Antonio Sanz. "El cambio ha ganado en Andalucía, han sido muchos años de trabajo y hoy Andalucía ha dado un vuelco electoral y ha ganado el cambio político", decía un presidente provincial claramente emocionado.

Tras dar las pertinentes felicitaciones a todos los apoderados, militantes y miembros de todas las candidaturas, Sanz ha resumido el estado de ánimo general de los populares. "Durante muchos años hemos soñado y trabajado para lograr el cambio político que hemos conseguido. Hoy hemos ganado el futuro en Andalucía y se abre un nuevo presente en la provincia de Cádiz. Juanma Moreno lidera la suma del cambio y va a optar a la Presidencia de la Junta de Andalucía", ha dicho.

Después le ha tocado el turno al número uno de la candidatura del PP por Cádiz, José Ortiz. Su primera frase fue clara: "Nuestra cara lo evidencia todo, estamos inmensamente felices porque se ha cumplido lo que veníamos viendo la campaña, donde cada vez que íbamos paseando por las calles la gente nos decía que quería cambio y hemos liderado ese cambio, ese bloque para formar nuevo Gobierno".

"Es un día histórico para esta provincia porque por primera vez tendrá un Gobierno andaluz sensible a los problemas que tiene Cádiz; Cádiz estará gobernada por el PP en la Presidencia de la Junta. Tengo 35 años y no puedo ocultar mi emoción por tener a un presidente del PP en la Junta. Formaremos un Gobierno no de cambio de sillones, sino de acuerdos en programas y esta candidatura trabajará para que con ese cambio Cádiz sea una absoluta prioridad porque se lo merece Cádiz", ha asegurado Ortiz.

El número uno de la candidatura popular por Cádiz ha continuado explicando que, en su opinión, los populares han realizado "una campaña en positivo y en unidad". Y a continuación ha pronunciado una de las frases de la noche: "Cádiz ya no podía aguantar más y el cansancio lo mostraba la sociedad gaditana, cansada de tantas mentiras, tanta soberbia y tanta demagogia del PSOE y eso es lo que ha puesto al PSOE en la oposición".

Incluso, ha señalado su convicción de que "han sido muchos militante socialistas los que, por esa razón, han dejado de confiar en ese partido. Es bueno que sea el PP, junto con otros partidos, el que lidere el nuevo Gobierno de la Junta. Vamos a estar a la altura de las circunstancias", ha finalizado.

Ya con la intervención finalizada, en la calle, camino de la plaza de San Antonio, un matrimonio caminaba apresuradamente. "Fuera Susana, ya está bien, después de tantos años", decía ella. "Mañana otra borrachera", decía él.