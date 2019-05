Minutos antes de iniciarse la primera carrera, el vicepresidente y consejero de Turismo de la Junta, Juan Marín, atiende a Diario de Jerez para hablar del Gran Premio, de su repercusión económica y de las relaciones entre la Junta y el Ayuntamiento en relación con el circuito de velocidad. Marín apela a la “lealtad institucional” para, entre otros proyectos, poder ejecutar el Centro de Innovación del Motor, un proyecto que está en el aire debido a la falta de avances en su tramitación y que, precisamente, ha generado en el último mes un intenso enfrentamiento entre Junta y Ayuntamiento. El número dos del Gobierno andaluz es tajante: no descarta a día de hoy su construcción.

- Vicepresidente, un día grande para Andalucía y para Jerez…

- Evidentemente, es un día muy importante por una razón: Andalucía demuestra una vez más que tiene capacidad para la organización de grandes eventos. Además, es un día bueno en términos económicos para el conjunto de la provincia y de la comunidad pues contribuye a la proyección de la marca Andalucía a nivel internacional. Los datos de ocupación hotelera y de gasto turístico son de sobra conocidos. Hay localidades muy cercanas que están por encima del 90%, algunas incluso rozando el 100%, y el resto de la provincia supera el 70-80%, aunque estén alejadas del circuito. Esto supone un impacto económico en creación de empleo muy importante en unas fechas entre Semana Santa y verano que nos permite prorrogar el periodo eminentemente turístico y disfrutar de la gran diversidad que tiene la provincia. Estamos, en definitiva, disfrutando de una prueba en la que sin duda es la gran capital mundial del motociclismo.

- La Junta de Andalucía realiza un importante esfuerzo en el patrocinio de esta prueba. Entiendo que el nuevo Gobierno de la Junta considera que esta inversión está plenamente justificada…

- Es una inversión con un gran retorno, que no solo está en el impacto económico que tiene en la provincia durante este fin de semana. Tiene un impacto de imagen de Andalucía a nivel internacional pues lo ven millones de espectadores en más de 170 países. No podemos olvidar que Andalucía es un destino turístico cada vez más demandado por el público de países como China, norte de Europa, Bélgica, Estados Unidos…Además, esta prueba muestra una imagen de país seguro que sabe organizar y controlar una prueba deportiva de estas características. Andalucía es una tierra a la que se puede venir a disfrutar, a hacer negocio y, en este caso, a que los aficionados de las motos y de otras actividades deportivas disfruten de este y otros deportes. Esta prueba reúne todos los requisitos para el éxito.

- ¿Y cuál es la fórmula para el éxito de esta prueba?

- Desde hace muchos años se ha hecho una apuesta decidida tanto por la Junta como por el Ayuntamiento porque Andalucía contara con un evento de esta magnitud. Pero también hay que tener en cuenta muchos factores que, de alguna forma, garantizan este éxito. Ahí está la pasión con la que se vive el mundo de las motos en una ciudad y una provincia que, además, goza de un clima maravilloso, que tiene una gastronomía espectacular, que tiene playa, la sierra, naturaleza… En definitiva, son tantos los factores que hacen que el éxito sea seguro y, por suerte, cada día más porque la prueba está alcanzando niveles difícilmente superables por otras ciudades del mundo.

- Este es el primer año del nuevo contrato con Dorna, que garantiza la prueba para las próximas tres ediciones. ¿Cómo son las relaciones del nuevo Gobierno de la Junta con la empresa que tiene los derechos del Mundial?

- En este fin de semana hemos tenido una reunión con Carmelo Ezpeleta [CEO de Dorna] quien nos comentó que está contento con la marcha del acuerdo. Lógicamente estamos dispuestos a sentarnos las veces que haga falta pero este goza de muy buena salud y entendimiento entre las partes. Dorna está encantada de estar en Jerez así que las relaciones son muy fáciles en ese sentido. Este es un producto turístico y comercial muy interesante para muchos países del mundo; pero el Mundial de Motociclismo no sería lo mismo sin Jerez y Dorna tiene una apuesta firme por este circuito y por Andalucía.

- ¿Qué relación va a tener la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento en relación con el circuito? ¿Se va a implicar en su gestión teniendo en cuenta que es accionista del trazado?

- Vamos a esperar a que pasen las elecciones municipales y ver el nuevo gobierno de Jerez y su posición. Pero está claro que la vinculación tiene que ser máxima porque este Gobierno quiere implicarse no solo en la gestión del circuito sino en mejorar todas las infraestructuras de acceso en la medida que sean necesarias. Afortunadamente, Jerez es un referente a nivel mundial pero tenemos que seguir aspirando, año a año, a más, a que tenga mejores servicios. Lógicamente, la Junta de Andalucía va a estar ahí.

- Desde hace meses se especula con la posibilidad de que Jerez pueda recuperar una prueba de Fórmula Uno. ¿Tiene la Junta conocimiento de los contactos que mantiene el Ayuntamiento en este sentido? ¿Participaría la Junta, llegado el caso, en la financiación de la prueba?

- La Fórmula Uno es un reto que nos atrae mucho al nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía. Es un público distinto al que atrae el motociclismo pero es igualmente interesante para la comunidad porque situaría a Jerez y a Andalucía en una élite mundial en la organización de grandes eventos. Esperamos mantener esos contactos y hablar… Ya veremos.

- Sería una inversión bastante grande también y habría que buscarle hueco en el Presupuesto…

- Sí, pero estamos en condiciones de afrontar este tipo de eventos porque hay que pensar en el retorno que tiene. Esto no es un gasto, sino una inversión porque tienen un retorno enorme. Nada más que hay que ver que para esta prueba se han acreditado más de 500 periodistas de numerosos países y eso hay que medirlo en la inversión y el retorno. Si es positiva, habrá que apostar por ello.

- Ha hablado de colaboración entre administraciones pero bien es cierto que la legislatura no ha comenzado bien por los problemas surgidos en torno al proyecto de Centro de Innovación del Motor. ¿Qué va a pasar finalmente con este proyecto?

- Hace pocos días se reunió en Cádiz la comisión de la ITI (Iniciativa Territorial Integrada), que es donde está incluida este proyecto, para intentar recuperar aquellos proyectos que aún no se han iniciado. Hay otros que son difícilmente de modificar o imposibles de ejecutar por lo que estamos trabajando para que no se pierdan esos fondos. Por lo tanto, vamos a intentar que se desarrollen, entre ellos el que Vd. menciona. ¿Qué ocurre? Hay que verlo y confío en que sea posible poder empezarlo porque es un gran proyecto para Jerez. Pero hay que verlo dentro del desarrollo de la ITI de Cádiz porque hay que recordar que, de los 391 millones que se aprobaron, solamente se ha ejecutado 19,2 y solo se ha justificado un 2%. Y nos queda poco más de un año para hacerlo. Confío en que, una vez pasen las elecciones municipales, se vuelva a reunir la Diputación, la Universidad, los sindicatos, la Confederación de Empresarios y la Junta y seamos capaces de poner en marcha esos proyectos que se han quedado en un cajón y que, en definitiva, no han visto la luz durante la anterior legislatura, que es cuando deberían haber entrado en funcionamiento. No obstante, no estoy para hablar de pasado sino de futuro y confío en que el nuevo gobierno municipal, una vez se ponga en marcha, podamos tener esa primera reunión porque, precisamente, me toca como presidente de esta comisión. Las reuniones conmigo serán muy fáciles y muy fluidas pero siempre dentro de la lealtad institucional entre Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía.

- ¿No se descarta, por tanto, la ejecución del Centro de Innovación del Motor?

- Por supuesto que no.