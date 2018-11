La asignatura pendiente de la excelencia

Sería completamente injusto no reconocer la enorme labor que se ha hecho en materia educativa durante las últimas décadas. Con la democracia y la autonomía, nuestra comunidad ha dejado de ser un lugar con unos índices altísimos de incultura y analfabetismo para convertirse en otro en el que la infancia y la adolescencia están plenamente escolarizadas, con una importante red de centros públicos o concertados que garantizan el acceso de todos los ciudadanos a unos niveles medios educativos bastante aceptables, independientemente de los informes y rankings independientes que apuntan a que las cosas se podrían hacer mucho mejor. Sin embargo, y pese a estos logros, aún quedan asignaturas pendientes en nuestro sistema educativo; una de las más importantes es la búsqueda de la excelencia. Hasta la fecha, probablemente por las malas condiciones de las que se partía, se ha priorizado más la cantidad que la calidad. En general, no se están dando respuestas a aquellos alumnos que, independientemente de su entorno socioeconómico, demuestran estar especialmente dotados para los estudios, por lo que probablemente se está desperdiciado un caudal intelectual sumamente importante, más en estos tiempos en los que el conocimiento marca la diferencia entre las sociedades más y menos avanzadas. Esta falta de compromiso de la Junta de Andalucía con la excelencia educativa se refleja perfectamente en la falta de financiación del IES Martínez Montañés de Sevilla, el único centro público de nuestra comunidad que imparte el Bachillerato Internacional, especialmente pensado para los alumnos más capacitados intelectualmente. Su situación actual es insostenible. La Junta no sólo debe dotar de fondos al Martínez Montañés, sino que además debe extender la experiencia a todas las provincias andaluzas. Es de justicia y es necesario.