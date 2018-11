Frente Popular en Andalucía

El PSOE se ha hecho tan nuestro y Susana Díaz tan andaluza, tan cercana y tan sencilla, que más allá, na de na. En el debate, la presidenta se ha mantenido inalterable, trasmitiendo tranquilidad e incluso independencia. Ha conseguido que el PSOE parezca el mismo con A que sin A, dejando, no obstante, en el alero que el de la A es el nuestro y es distinto; que no se va a dejar engañar por los monclovitas ni por los que tejen el paño en Ferraz. Somos España y sin Andalucía no hay na q´hacer. Da la sensación de ser el refugio de nuestras esencias, mientras que un batallón de sus incondicionales no le pierde ojo a los enjuagues de los plurinacionales. La corrupción sólo le quita el sueño a los afectados, y los "eres" son un aparte del pasado efímero.

Dado, por oficio, a la observación interesada, a la lógica deductiva y al ejercicio de la objetividad, veo un horizonte de izquierdas en donde la derecha tiene espera para rato. No creo, sin embargo, que sea lo que le conviene a Andalucía. Aunque en los medios haya mucho personal adicto a aligerar las limitaciones y los errores de un modelo agotado, la verdad es que esta tierra nuestra no acaba de despegar. Las circunstancias derivadas de la globalización, de estar colgados al carro de Europa y de la participación en la trayectoria económica de España en su conjunto, nos mantienen razonablemente a flote, en paralelo, sin converger. Ahí está la brecha quieta, sin adelgazar un ápice.

El mal endémico de Andalucía es el reducido tamaño de la economía productiva. Y la izquierda es lo peor que le puede pasar a ese mal. Andalucía produce bastante menos que la media nacional, que la supera en algo más del 35%. Pero ninguno de los Partidos parece advertirlo. Cuatro décadas de gobiernos monocolores, ayudados por ideologías agotadas y estériles, no han mejorado la posición relativa del territorio respecto al resto del Estado o a otras regiones de Europa. La actuación de Ciudadanos en el papel de muleta fallida de la Junta, perjudicaría a este Partido si no hubiera factores colaterales aportados por un PP en decadencia. Pero no perjudica al PSOE, que ha sabido estar con habilidad y, lo que es mucho más importante, derivar para sí los sentimientos identitarios regionales.

Nada nuevo, seguiremos instalados en la espera; esperando que las hadas buenas activen una región donde el talento se exporta o se desaprovecha como en ningún otro sitio.