Este domingo se celebra el Día Mundial de Investigación contra el Cáncer, una de las enfermedades que más mortalidad causa en el mundo. Según el informe ‘Las cifras del cáncer en España 2023’, el número de cánceres diagnosticados en nuestro país este año se estima que alcanzará los 280.000 casos, siendo más de 150 mil varones y 120 mil mujeres.

La palabra cáncer engloba a un conjunto de enfermedades que se caracterizan por el desarrollo de células anormales, que se dividen, crecen y se diseminan sin control en cualquier parte del cuerpo.

Desde la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), señalan que los cánceres más diagnosticados en España serán los de colon y recto, mama, pulmón, próstata y vejiga. Por sexos, los más diagnosticados en ellos son los de próstata, colon, pulmón y vejiga y en ellas los de mama, colon, pulmón y útero. Entre los fallecimientos por tumor, se encuentran los cánceres de pulmón, colon, páncreas y mama. El Dr. Alfredo Carrato, director del Grupo Irycis de la Red Española de investigación en cáncer (Ciberonc) y del Grupo de Investigación del Instituto Ramón y Cajal de Investigación sanitaria (Iricis), acude al programa ¿Qué me pasa doctor? y me comenta que el de páncreas es uno de los de peor pronóstico. “Es un tipo de tumor muy agresivo, capaz de avanzar a mayor velocidad que otros cánceres. La tasa de supervivencia no supera el 25% pasados cinco años desde su detección”.

Los doctores Jaume Galceran, presidente de la Red Española de Registros de Cáncer y Enriqueta Felip, presidenta de SEOM, afirman que “en las últimas décadas, el número absoluto de cánceres diagnosticados en España se ha incrementado por causas como el aumento poblacional; el envejecimiento de la población; la exposición a factores de riesgo y, la detección precoz en cáncer como el colorrectal, los de mama, cérvix o próstata”.

Y sepan que uno de cada tres tumores se debe a cinco factores evitables: el tabaco, el alcohol, el sedentarismo, llevar una dieta inadecuada pobre en fruta y verdura y las infecciones, que son responsables en los países en vía de desarrollo de un 25% de los tumores.

Y no debemos olvidar la obesidad, ya que hay al menos nueve tipos de cáncer relacionados con ella, con una incidencia total de unos 450.000 casos de cáncer anuales. Pero, de forma general, la mortalidad ha experimentado un fuerte descenso debido a las actividades preventivas, las campañas de diagnóstico precoz y los avances terapéuticos.

En cuanto a la supervivencia, es similar a la de los países de nuestro entorno. “Se estima que se ha duplicado en los últimos 40 años y es probable que continúe aumentando”, ha señalado Felip. Aun así, la cifra se puede mejorar, con dos apuestas muy claras: la prevención y la investigación. “Estamos en una era de Medicina de Precisión, tenemos las estrategias de inmunoterapia y el abordaje multidisciplinar es clave. Asimismo, la generosidad de pacientes y familiares por la participación de los ensayos clínicos nos permite seguir avanzando”, concluye la presidenta de SEOM. Seguro.