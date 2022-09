'La señorita Riqui es un poco friqui', para empezar el cole con una gran sonrisa.

Las vacaciones ya han pasado y tenemos que volver al colegio. ¿Quién será tu tutor? ¿Quién será tu maestra? ¿Y la profesora de Educación Física? Tal vez sepas ya cuál es tu clase y el profesorado que tendrás, pero en otros casos puede ser una ventura: un profesor de Naturaleza que es todo un investigador de bacterias y que lleva consigo el huerto escolar portátil, o una profesora de Matemáticas que es un auténtico enigma, o la nueva profesora de Inglés que no sabe hablar en castellano, o el nuevo profesor de Sociales que es toda una historia, o el profesor de Lengua que pasa de Gramática pero va dejándonos libros por todos los rincones.

La vuelta al cole es toda una aventura, y para reírte de este retorno al recinto escolar tenemos La señorita Riqui es un poco friqui. Es una novela llena de humor, sus casi cien páginas pasan volando. El protagonista de esta historia es A.J., alumno que tiene una convivencia normal en clase, es decir tiene buenos amigos y otros que son unos quejicas insoportables como Andrea. A.J. es antipáticamente sincero, y Andrea es más dulce que un algodón de azúcar, pegajosa con todo el profesorado y la reina del quedar bien. A Andrea le encantan todas las asignaturas y en especial la Educación Artística. A.J. es un niño al que le gusta poco el cole y no soporta la Plástica.

Riqui, la nueva profesora de Plástica es muy especial. Simpática, muy charlatana, siempre con una sonrisa en la cara, animando a todo su alumnado en todo y especialmente en sus facetas creativas, es decir que es una maestra rarita, no regaña y todos los trabajos de Plástica que realizan sus alumnos son maravillosos. Lo dicho, una maestra sacada de un cuento, por cierto, también viste de una forma estrafalaria.

Es una divertida sátira sobre el arte, la creación artística, la valoración de la Educación Artística en la Educación, etc. Es una lectura agradable para chavales a partir de ocho años, pero también muy recomendada para maestros, padres y madres que intentamos motivar la creatividad en los más pequeños. Y por supuesto para los responsables de museos, exposiciones de arte, comisarios de eventos artísticos, etc.

Los pequeños lectores recomiendan

Miguel Ángel Llamas, alumno de 1º ESO, es quien nos ha recomendado este libro: "Me lo he pasado genial con este libro, es muy gracioso y de muy fácil lectura. A.J. y Andrea se llevan muy mal, siempre discutiendo por tonterías, siempre peleándose, y la nueva señorita los pone juntos para realizar la tarea de Plástica. Este libro nos recuerda que todo es arte, estamos rodeado de obras artísticas y que todos podemos ser unos artistas. Me encanta la profesora Riqui, es muy divertida. A mi maestro JR le pasa lo mismo, él también es muy 'friqui' y ve arte por todas partes.

La colección Altamar a la que pertenece este libro, en sus páginas finales contiene un taller de lectura, con sus actividades desea reforzar y ampliar la comprensión lectora, crear lectores activos y críticos, que interpreten lo leído. También se puede acompañar con un cuaderno de juegos que, de una forma secuenciada y autónoma, los pequeños pueden seguir divirtiéndose y profundiza en el conocimiento del libro.

Dan Gutman, EE. UU. New York, graduado en psicología, columnista de prensa y editor de revistas literarias, pero en la actualidad se dedica a la escritura de ficción infantil. Tiene publicado más de setenta libros infantiles, de ellos destaca la serie de A.J. y sus compañeros del colegio. El titulo de la serie es “My Weird School” que consta de 21 volumen, aunque no todos están editados aún en castellano.

Sergui Cámara, Barcelona, ilustrador, fotógrafo y realizador cinematográfico. Escritor de cuentos infantiles, libros de instrucción artística y relatos.