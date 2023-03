'El pirata Garrapata'. Una pata de palo y un garfio para hacer reír al mundo entero

Hace dos años, exactamente el 27 de febrero de 2021, iniciamos en Europa Sur la aventura de La Estantería con el artículo ¿Lee la gente menuda?

Ese día publicábamos una lista con mis 25 lecturas preferidas. El orden es el del año de su publicación porque todos son imprescindibles. Entre ellos está El pirata Garrapata publicado en 1982. En el colegio se lee, pero una cosa es leer y otra transmitir placer por leer. Para intentar transmitir el deseo de leer llevo usando El pirata Garrapata desde mis prácticas de magisterio en el Colegio de La Atunara antes de ser maestro y continúo recomendándolo. Juan Muñoz Marín nos ha dejado esta semana, por ello deseo que este espacio también sea un homenaje a este gran autor y mejor persona.

En los años setenta se dan muchos cambios en España y no solo políticos. La transformación más importante es la cultural y social que van íntimamente unidas. La editorial SM, fundada por los Marianistas, tiene por objetivo participar activamente en la construcción de un mundo mejor a través de la cultura y entre otros instrumentos creó una colección de libros infantiles, escritos específicamente para el alumnado de la EGB, es decir entre 6 y 12 años. La mayoría de los libros que se publicaban con anterioridad eran traducciones anglosajonas y en muchos casos grandes clásicos de la literatura. Barco de Vapor nació en 1978. Son 45 años dedicados a la infancia lectora y también a los autores y autoras españoles e hispanos que en ella han publicado. Casi 500 títulos, una biblioteca, donde se ha cuidado con mimo tanto los textos como las ilustraciones.

Laura Gallego, Jordi Sierra i Fabra, Begoña Oro, Puño, Pedro Mañas, Llanos Campos, Pilar Lozano, Roberto Santiago, María Menéndez Ponte, Alfredo Gómez Cerdá, Fernando Lalana, Monserrat del Amo, Pilar Mateos, Carmen Posadas, Emilio Teixidor o Mónica Rodríguez han dado vida con sus personajes e historia a esta colección. Se han vendido unos cincuenta millones de libros de Barco de Vapor.

Junto a esta gran colección está el premio Barco de Vapor que es el que tiene mayor cuantía económica en premios dedicado a la literatura infantil. En su primera edición, 1978, recibe el premio Consuelo Armijo por El pampinoplas y al año siguiente es Juan Muñoz Martín con Fray Perico y su borrico del que se ha vendido más de un millón de ejemplares. Este es su libro más famoso, pero no el único.

Hoy traemos El pirata Garrapata. Este pirata, como todos los protagonistas creados por Juan Muñoz, es muy divertido, un poco gamberro, pero muy bondadoso. Su forma de hablar, su pronunciación, el uso de palabras polisémicas van creando equívocos muy divertidos. Garrapata tiene una pata de palo, un garfio de acero y una tripulación de bucaneros que por un buen botín están dispuesto a todo. Garrapata es un hombre muy valiente, el más feroz de todo Londres.

Los pequeños lectores recomiendan: Ismael González Medina, alumno de 2º de Bachillerato: “He leído muchos libros por obligación en el colegio y en el Instituto. Claro que todos mis maestros y profesoras lo han hecho con buena intención, aunque en más de un caso parecía que era por obligación también para ellos, porque se hacía con pocas ganas. Tres libros que teníamos que leer, uno para cada trimestre, pero más que crear afición, era cumplir un proyecto lector. La mayoría de los libros leídos los he olvidado o despreciado. Sin embargo, tengo buen recuerdo de El pirata Garrapata, sobre todo su forma de hablar y de ocultar su auténtica personalidad. Hace poco tiempo le he regalado mis libros infantiles a mi primo Gabriel y le he leído las 25 primeras páginas del libro. Después mi primo lo ha devorado, casi del tirón, nada de esperar un trimestre. El secreto ha sido hacer mucho teatro con la forma de hablar del Capitán. Es increíble que un libro, desde el año 1982, se siga vendiendo y divirtiendo a los niños. ¡Arriad las velas! ¡Levad anclas! Que el pirata Garrapata con su loca tripulación te hará reír.”

Juan Muñoz Martín (Madrid) estudió Filología Francesa. Profesor de Lengua y Literatura. Ha dedicado toda su vida a la literatura infantil. Aunque es uno de nuestros mejores autores y que más ha vendido, siempre ha sido una persona modesta y discreta. Su primer éxito fue Las tres piedras con el que gano el premio Doncel de cuentos infantiles. Además del premio Barco de Vapor, ha obtenido el Premio Gran Angular de novela juvenil por El hombre mecánico y el Accésit de cuento corto Nueva Acrópolis por Algún día seré. Es Premio Cervantes Chico de Literatura Infantil y Juvenil, y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, 2021. Tras recibir la medalla al Mérito realizó un agradecimiento a sus jóvenes lectores y al ilustrador Antonio Tello: "a mis lectores que recomiendan y regalan mis libros, a mi editorial, a mi compañero Antonio Tello que viene ilustrando el alma de mis personajes más disparatados".

Fray Perico y su borrico se convirtió en una serie con nueve títulos y El pirata Garrapata en otra con diecisietes títulos en el mercado. Pero no es únicamente el Pirata y el Fraile, muchos otros personajes han sido creados por Juan Muñoz, como Baldomero el pistolero, El Rey Sisebuto o La tía Felisa.

Larga vida a los cuentos de Juan Muñoz Martín, mientras se sigan leyendo notaremos su palpitar.