Los mejores libros para lectores a partir de 13 años

Para la carta de Reyes de los jóvenes lectores os sugerimos cinco libros muy diferentes:

Las palabras heridas, Editorial Siruela. Autor Jordi Sierra I Frabra. El protagonista es Li Huan, vive en un estado totalitario de Asia en el que están prohibido los libros, la cultura. Tiene que realizar su servicio militar obligatorio en un campo de reclusión de disidentes políticos. Allí conoce al preso 139, Wang Zhu, un profesor universitario. Para que valoremos la libertad que disfrutamos en nuestra sociedad.

El visitante, Editorial Plaza y Janés. Autor Stephen King. Traducción de Carlos Milla Soler. Ganador en la categoría Misterio / Thriller en los Premios Goodreads. El asesinato de un niño de once años marca como culpable a Terry Maitland, entrenador en la liga infantil, profesor de literatura, marido ejemplar y padre de dos niñas. Él es uno de los ciudadanos más queridos de Flint City. Para que no te fíes de las apariencias porque el mal puede tener muchos rostros, incluso el tuyo.

Este libro arde entre mis manos, Editores Huerga y Fierro. Autora Ouka Leele. Prólogo de Jesús Ferrero. Las palabras son objetos mágicos, sobre todo cuando se trata de poesía. Es un único poema que nos cuenta la historia del poder de la palabra. Si deseas algo y lo nombras, eso existe.

Y por último Paper Girls, cómic de la editorial americana Image. El cómic, los tebeos, los mangas, la historieta es el noveno arte. Las Bellas Artes han hablado y catalogado las historietas como cultura. En mi juventud tener un cómic en las manos era cosa de niños, y estaba claro que no era para llevarlos al colegio. Pues en las sugerencias de Reyes para los jóvenes pongo en cabeza Paper Girls. Este primer tomo contiene los comics books del 1 al 15, y los quince restantes forman el segundo tomo. Todavía están a la venta los 30 comics sueltos, o la edición en seis volúmenes. Las protagonistas de esta aventura son cuatro chicas de doce años que se ganan unos dólares repartiendo periódicos. Si disfrutaste con los Goonies, y Stranger Things es de tus series favoritas, no pierdas el tiempo y pon en tu carta a los Reyes Magos estas casi 500 páginas de misterio, fantasía y aventuras.

Los pequeños lectores recomiendan: Lucía Gil Ruiz de 2ºESO es quien nos ha recomendado este libro: “Paper Girls es una serie de cómics que nos cuenta la historia de 4 niñas que reparten periódicos por una calle de una ciudad norteamericana. La noche de Halloween descubren que la ciudad está siendo invadida por una fuerza del futuro. Erin: Es nueva en la calle, tiende a ser amable y cuidadosa, le gusta ayudar y es valiente. Mac: Fue la primera chica en repartir periódicos en la calle y viene de una familia católica. Fuma e insulta constantemente. KJ: Es la inteligente del grupo y se dedica a jugar hockey sobre hierba, es madura para su edad. Tiffany: Es una chica que le gustan los videojuegos, compró unos walkie-talkies para poder hablar con sus amigas, haría lo que fuera por ellos si se los quitan. Este libro me ha aportado muchísima diversión, también me ha hecho pensar "¿qué haría si estuviera en su situación?" Me ha hecho querer dibujar como nunca al ver las viñetas y lo bien que estaban dibujadas y coloreadas. Leer un cómic es tan bueno, interesante y educativo como leer un libro. Incluso puede ser más divertido y sobre todo motivador para saltar a otras lecturas. Es un arte donde se tiene que trabajar tanto la historia, el guión, como los dibujos e ilustraciones”.

No pierdas el tiempo y pide en tu carta de Reyes libros y cómics.