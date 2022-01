'Matilda'. Si la escuela no te mata, te hará más fuerte

El 27 de febrero del año pasado indicaba como uno de mis 25 libros preferidos era Matilda, pero no es solo mío. La obra de Roald Dahl está en un continuo préstamo y es de las que más recomendaciones tiene de mi alumnado. Este año se volverá a hablar de este libro ya que tendremos el estreno del musical Matilda sobre libreto de Dennis Kelly, música de Tim Minchin. La adaptación y dirección del montaje en español está siendo preparada por David Serrano.

Matilda Wormwood tiene cinco años y es una niña brillante tanto por su maduración, como por sus conocimientos. La entrada en su nuevo colegio se está realizando de una forma algo especial. Michael es su hermano, pero su gran habilidad es ver la televisión. Sus padres, el señor y señora Wormwood no leen nada, no son muy partidarios de los estudios; su vida está centrada en la televisión, y las apuestas del bingo. Se dedican a vender coches de segunda mano. Matilda en el colegio tendrá una segunda familia, la encantadora señorita Honey y la poco agradable directora, señorita Trunchbull. Entre los compañeros de Matilda destacan Lavender, que es una chica simpática y agradable, y Bruce Bogtrotter que le encanta comer.

Roald Dahl tiene un estilo muy especial a la hora de plantear sus historias “infantiles”, en este libro se plantea crudamente la falta de cariño en la familia, la dejadez por los estudios de sus hijos. Los padres de Matilda en pocas palabras son un desastre como padres, “prefieren ver la televisión que escuchar a su hija”. Sin embargo, Matilda es una niña encantadora, llena de humor, de superación, afectiva, con mucha empatía por todo lo que la rodea, “una orquídea en un estercolero”. El autor también realiza una dura crítica a la metodología educativa, comparando la de la directora, la señora Trunchbull, con la de la señorita Honey, la autoridad frente a la comprensión y la tolerancia.

Los pequeños lectores recomiendan

Julieta Martín Salido, alumna de 5º, es quien nos ha recordado que tenemos que leer esta joya literaria: “Este libro nos presenta a Matilda una gran lectora y absolutamente brillante. Ella quiere ir al colegio, pero sus padres no le hacen caso. Cuando por fin sus horribles padres la dejan ir al colegio, va a la Escuela Primaria Crunchen. En este colegio hay dos personajes muy distintos, la bondadosa y frágil señorita Honey y la espantosa y cruel directora TrunchBull. Este colegio es oscuro, estricto, y a la directora no le gustan los niños, no es como el mío. Este libro es perfecto, tiene una imaginación desbordante. Cuando empiezas a leerlo no puedes parar, rompe el aburrimiento y te llena de emociones. Cada capítulo es una aventura. Si eres inquieto, imaginativo y travieso, debes leerlo, pasarás un buen rato y tendrás sueños maravillosos”.

Matilda ha sido reeditada por Loqueleo y a través de internet os podéis bajar archivos para trabajar su lectura. Tienen una carpeta muy interesante donde se puede realizar un estudio comparativo entre el texto de Roald Dahl y la película realizada por Danny DeVito.