En La Estantería intentamos abarcar todos los estilos. La poesía no es un estilo menor. Entre los libros recomendados anteriormente tenemos Brujas, de Carmen Gil, o Un buen rato para cada plato, de Rafael Ordoñez Cuadrado. Estos dos libros estaban escritos y publicados pensando en los más pequeños, pero hoy traemos un libro para niños y adolescentes, aunque sus poemas no fueron pensados en un primer momento para ellos.

Dicen que la música amansa a las fieras, pues toda canción antes ha sido verso. La poesía nos habla. “Y nos contiene y nos concierne y nos relata. Incluso a quienes nunca la han leído.” Estamos rodeado de poesía, de buena poesía, incluso por parte de la naturaleza. Empezamos con un prólogo que nos anima a sumergirnos en los versos que nos acompañarán durante las cincuenta y dos semanas del año. Es un libro para disfrutar y hacer disfrutar a los más pequeños sin prisas, pero sin pausas.

Su lectura ayudará a los más pequeños a conocer nuestra gran riqueza poética. “Dicen que no hablan las plantas” es una recopilación de poemas divididos en cuatro grupos, las cuatro estaciones. Cada una de las estaciones presentan 13 poemas, de esta forma tenemos los 52 poemas de 39 autores que dan forma a este libro.

La selección de los poetas y sus obras es amplia, con representación de estilos diferentes y abarcando un periodo amplio de nuestra literatura, desde el siglo XV al XX.

Entre sus páginas nos encontramos desde Jorque Manrique, San Juan de la Cruz, Lope de Vega o Calderón de la Barca, a Gustavo Adolfo Bécquer, Rosalía de Castro, Federico García Lorca, Antonio Machado o César Vallejo.

Uno de los aciertos que tiene este volumen es que también le presenta a los jóvenes lectores una selección de autores hispanos como: el mexicano Manuel Acuña, la uruguaya Delimira Agustini, el venezolano Andrés Bello, el argentino Evaristo Carrego, el cubano Julián del Casal, el nicaragüense Rubén Darío, el salvadoreño Alfredo Espino o el colombiano Jorge Isaacs.

La edición que nos presenta Anaya está muy cuidada, buen papel, tamaño álbum, con muchísimas ilustraciones. Es un libro dirigido claramente a los pequeños lectores. Cada uno de los poemas se encuentra enmarcado en una doble página compartiendo importancia tanto el texto como la ilustración. Como el hilo conductor es la naturaleza, las plantas, tenemos un sobre con semillas.

Al final del libro, nos encontramos una pequeña bibliografía de cada uno de los poetas.

Los pequeños lectores recomiendan

Elena Gil Pérez, alumna de 4º, es quien nos ha recomendado esta selección de poemas. “El libro nos cuenta que las plantas no pueden hablar, pero en realidad lo hacen de otra forma con sentimientos. Bueno en realidad es un libro con muchos poemas. Normalmente nunca leo poesía, pero cuando nos reunimos en La Estantería ese día solo nos presentaron libros de poemas. Ismael eligió Ligero porque le gustaba la portada. A mi me pasó lo mismo, me encantan los dibujos de este libro. Me llevé una gran sorpresa cuando lo leía en casa, y es que mi madre se sabía algunos poemas como Sauce de César Vallejo”. En este libro tenemos poemas para todas las semanas y voy a intentar aprenderme algunos de ellos. “

Desde el título Dicen que no hablan las plantas, poema de Rosalía de Castro, a través de sus páginas nos paseamos no solo por las estaciones, sino por las rimas de las letras hispanas. Es un bello paseo para los locos bajitos que viven en una eterna primavera de risas infantiles soñando en días venideros, que en sus juegos y lecturas tengan larga su vida y disfruten antes de tener el cabello cano. Con su lectura notaremos la escarcha, la humedad del otoño, el embriagador perfume primaveral, la atmósfera plomiza del verano, el canto de la cigarra, el dulce sabor del melocotón…. Es un libro para leer, disfrutarlo y volver a leerlo. No puedes dejarlo pasar, empieza a leerlo ya.

Los autores

Raquel Lanseros, Jerez de la Frontera. Licenciada en Filología Inglesa. Poetisa y traductora. Ha recibido galardones como el Premio Jaén de Poesía, el Premio Unicaja de Poesía, un Accésit del Premio Adonáis y el Premio Antonio Machado en Baeza. Forma parte permanente del proyecto literario-teatral Hijos de Mary Shelley, que reúne a poetas, novelistas, dramaturgos y músicos. Es la traductora oficial al español para el proyecto europeo Pop Science, auspiciado por la Universidad de Ginebra, el CERN y la Academia Mundial de la Poesía, del que fue seleccionada representante española.

Fernando Marías, Bilbao. Novelista, editor e inventor de conceptos culturales. Entre sus novelas dirigidas al público juvenil destacamos “Cielo abajo” (Premio Anaya y Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil), “Zara y el librero de Bagdad” (Premio Gran Angular) y El silencio se mueve.

Raquel Lagartos, Madrid. Ilustradora, autora de cómics. Licenciada en Matemáticas. Ha participado en varias exposiciones individuales y colectivas, y sus trabajos han sido expuestos en lugares como el Festival de Cine de Sitges, la Semana Negra de Gijón o la Biblioteca Nacional. Ha publicado dos novelas gráficas, “Mary Shelley: La muerte del monstruo” y “La hierba del estío”, por la que fue finalista en la categoría de Mejor dibujante nacional en los Premios de la Crítica de Cómic.