La etíope-israelí 'La higuera', Mejor Película de la 16 edición del FCAT

La etíope-israelí La higuera se ha llevado el premio a la Mejor Película de la 16 edición del Festival de Cine Africano de Tarifa (FCAT). El jurado oficial, formado por el director burkinés Berni Goldblat, la programadora londinense de origen guyanés June Givanni y el distribuidor español Enrique González Kuhn, ha sido el encargado de decidir cuatro de los siete premios que este viernes ha otorgado el festival: Mejor Largometraje de Ficción, Mejor Documental (patrocinado por Casa África), Mejor Actor y Mejor Actriz de la sección Hipermetropía.

El jurado andaluz del FCAT, formado por el realizador y guionista Rakesh B.Narwani, la realizadora Paula Villegas y la directora y guionista Irene Garcés han decidido el premio al Mejor Cortometraje de la Sección En breve.

Los espectadores del FCAT han votado el Premio del Público al Mejor Largometraje de Ficción de Hipermetropía, que patrocina la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Tarifa. Y por último, RTVE ha entregado el premio Griot del viento a la interculturalidad en la sección hipermetropía.

PALMARÉS FCAT 2019

Mejor Película de Ficción de la sección Hipermetropía: La Higuera, de Aäläm-Wärge Davidian (Etiopía, Israel. 2018)

Para el jurado “ha sido un placer visionar todas las películas de ficción participantes” y reconocen la magnífica calidad de cada una de ellas. Sin embargo, para ellos hay una que ha sobresalido por la manera en que la idea principal, que aborda una temática muy complicada, es tratada mediante poesía visual, apoyada por grandes actuaciones y un sólido trabajo de guión y dirección. Por todo ello, galardonan con el premio a mejor largometraje de ficción a La Higuera (Fig Tree) de Aäläm-Wärqe Davidian, una producción israelo-etíope que plantea la cuestión de la guerra y la interculturalidad.

Mención Especial del Jurado: La compasión de la selva, de Joel Karekezi (Ruanda, Bélgica, Francia, 2019)

Además, el jurado ha decido premiar con la Mención especial a otro largometraje de ficción “por su capacidad de contar una historia antibelicista de una forma original con un significado universal”. Un himno a la vida. La compasión de la selva (The mercy of the jungle) de Joël Karekezi. La compasión de la selva, fue galardonada con el premio Etalon d’or en el Fespaco, convirtiéndose así en la primera película de Ruanda en ganar este premio.

Premio a la mejor actriz de la sección Hipermetropía: Maha Alemi por Sofía (Meryem Benm'Barek, Marruecos, Bélgica, Francia, Qatar, 2018)

El jurado de hipermetropía ha dedicado el premio a mejor actriz a la protagonista que aparece en prácticamente en todas las escenas de esta intensa y dramática historia y que lleva el peso de la acción a lo largo de todo el metraje, que revela a la perfección su título Sofía. Por ello, el premio a mejor actriz es para Maha Alemi. Esta joven actriz se ha revelado en esta película acompañada por la ya consagrada Sarah Perles.

Premio al mejor actor de la sección Hipermetropía: Mohamed Dhrif por Hijo mío (Mohamed Ben Attia Saleh, Túnez, Bélgica, Francia 2018)

La sobria y poderosa interpretación de Mohamed Dhrif en la película “Hijo mío” Weldi (directed by Mohamed Ben Attia) le ha valido para el premio a mejor actor. El jurado ha encontrado en esta película una historia muy contemporánea e intensa que juega con la emoción, gran parte de ella interpretada con talento por los ojos y la expresividad de su actor principal. ‘Hijo mío’ se estrenó en Cannes en la quincena de los realizadores y es la segunda película de Mohammed Ben Attia, director galardonado con el premio especial del jurado en la Berlinale por su película Hedi, un viento de libertad.

Mejor Película documental de la sección Hipermetropía (Patrocinado por Casa África): Jartoum, fuera de juego, de Marwa Zein (Sudán, Dinamarca, Francia, Noruega, 2019)

Para el premio a mejor largometraje documental, el jurado ha escogido una película que es “más que el proyecto apasionante de una prometedora directora con un claro talento”. Una película con personajes fuertes que dibuja la audiencia en su lucha que va más allá del fútbol y del deporte, y que ha tenido un gran impacto en la lucha de la libertad del pueblo de Sudán.

Estrenada en la Berlinale de 2019, esta película acaba se ha proyectado recientemente en el festival de documentales Hot Docs de Toronto, y empieza su carrera de festivales siendo una de las pocas películas realizadas en Sudán. Jartum, fuera de juego habla de la afirmación de los derechos de la mujer a través del fútbol.

Premio RTVE Griot de Viento a la Interculturalidad: El guerrero perdido, de Nasib Farah, Søren Steen Jespersen (Dinamarca, Kenia, Reino Unido, Somalia, 2018)

El jurado de RTVE entrega el premio “Griot del viento” a la interculturalidad a El guerrero perdido, de Nasib Farah porque desde la historia íntima de una pareja de jóvenes de nuestros días que viven separados por miles de kilómetros, en Africa y Europa, se reflexiona sobre la importancia de la integración y la interculturalidad en un mundo diverso y complejo.

Premio del público a la mejor película de la sección Hipermetropía (Patrocinado por la asociación de hosteleros de Tarifa): Renault 12, de Mohamed El Khatib (Marruecos, Francia, 2018)

El público del FCAT 2019 ha votado como favorito el documental Renault 12. Se trata del primer largometraje de su director, Mohamed El Khatib, quien habla de la muerte de su madre a través de su viaje desde Orléans a Tánger en un Renault 12 en el que redescubre sus orígenes, documenta encuentros inesperados y pone en escena situaciones para alumbrar paisajes sociales, políticos y culturales.

Premio Mejor Cortometraje de la sección En breve: Fraternidad, de Meryam Joobeur (Túnez, Canadá, Qatar, Suecia, 2018)

El jurado andaluz, encargado de otorgar el premio a mejor cortometraje ha elegido el corto tunecino Fraternidad (de Meryam Joobeur). El jurado ha destacado que se trata "del grito de impotencia de un padre ante una pérdida anunciada".