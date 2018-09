"Mi forma de interpretar el flamenco es única, yo me dedico a cantar la verdad"

Miguel Flores Quirós, más conocido como Capullo de Jerez (Jerez de la Frontera, 1954), habla por télefono con la misma energía que canta sobre los escenarios. El gaditano comienza todas las frases con un "hombre" y las termina con "¿me entiendes o no?". Entre ambas, ensarta un sinfín de palabras. Tantas que casi no da tiempo a tomar nota. El cantaor andaluz lleva todo el verano girando por festivales de tono tipo -incluido el Primavera Sound-. Hoy dará un concierto en el Festival de Cante de Ogíjares, dedicado este año a Rancapino, donde le rendirá homenaje. Y el día 14 actúa en La Línea, en el Palacio de Congresos.

-¿Qué opinión le merece la figura de Rancapino?

-Es un artista muy grande en el flamenco y ha aportado muchas cosas al género. Está muy bien que el Festival de Ogíjares le rinda homenaje.

-Actúa en Granada. ¿Cuál es su valoración del flamenco que se hace aquí?

-En Granada se canta muy bien. Hay mucha gente buena por ahí. A mí me gusta mucho El Polaco, que creo que canta muy bien. También Marina Heredia. Cada sitio tiene su rinconcito y sus artistas.

-¿Cómo fue la experiencia de actuar en el Primavera Sound?

-La gente respondió muy bien. Al final se pusieron todos de pie y nos aplaudieron. Fíjate que el chico que nos contrató luego le dijo a mi madre "no sabía que este muchacho era así, me ha gustado lo que ha hecho".

-En aquel concierto dedicó una bulería a Puigdemont, al que llamó "Puchemón". ¿Cómo ve la situación en Cataluña?

-(Risas). Era una broma. Decir "Puigdemont vente a mi casa, te doy un puchero y te olvidas de tó" es algo gracioso. De todas formas, no estoy ni a favor ni en contra de lo que pasa en Cataluña. A mí no me interesa la política. Mi política es trabajar, tener salud y pasar tiempo con mi familia.

-Si hablamos de Cataluña, hay que mencionar a Rosalía. ¿Le gusta lo que hace?

-Ella es muy admiradora mía. No la conozco personalmente. Mi hijo habla con ella por Instagram y le dice por ejemplo "dale las gracias a tu padre por el vídeo de Malamente". Ella está haciendo estás cosas y le está yendo bien. No creo que lo deje y se vaya a meter en el mundo del flamenco.

-¿Ella no canta flamenco?

-Eso no es flamenco, hombre. Es una canción bonita, pero no tiene nada que ver con el flamenco. El flamenco es otra cosa. Ella sale en la televisión, hace sus videoclips, pero un festival de flamenco como el de La Unión o La Cartuja no trae a ninguna de esas cantantes. Ella graba para las discotecas, para que la gente baile. Hace cosas que a la gente le gusta escuchar pero, insisto, para mí el flamenco es otra cosa, la verdad.

-¿No se plantea usar las redes sociales? Es fundamental para un artista estar presente ahí.

-Yo no. De eso se encarga mi manager. Además no me hacen falta. Este año llevo ya más de 15 festivales. El otro día por ejemplo fuimos a Chiclana y metimos a 4.000 personas.

-¿Cuáles son sus referentes?

-Mis referentes siempre han sido Chocolate, Terremoto, Farruco el viejo en el baile. Todos los grandes. Con los que he vivido un poquito, que he tenido el gusto de conocerlos y de comunicarme con ellos. También me gusta mucho El Cigala, es muy amigo mío.

-¿Qué opina sobre que El Cigala mezcle el flamenco con otros géneros musicales como el bolero cubano?

-Está bien. Diego está metido en ese mundo. Él hace los boleros y le gusta, lo adapta a su forma y queda bien. El flamenco es como un papel, si quieres partirlo, lo partes, y si no, no. Eso es la música.

-¿Y cómo es su música?

-Soy un artista que lo da todo sobre el escenario. Eso a la gente le gusta y aplaude. También le gusta mi forma de interpretar el flamenco, que es única. Yo canto la verdad, como cuando hice el homenaje a las víctimas del atentado de París en 2015.

-¿Prepara nuevo disco?

-Sí, claro. En octubre comenzamos a grabar. No sé cuándo saldrá porque un disco no se puede hacer de cualquier manera. No te puedes meter en el estudio a grabar y hacer una porquería. Hay que hacer algo bueno. A lo mejor no haces un disco en varios años, que haces cuatro seguidos. Yo, por ejemplo, sólo grabo discos si creo que puedo hacer algo mejor que el anterior.

-Es un gran seguidor del Real Madrid. ¿Cómo ve al equipo este año?

-Ahora mismo al Madrid lo veo bien. Es un equipo nuevo con muchos jugadores nuevos, gente joven. Se está haciendo un equipito fuerte. Mira cómo ha empezado La Liga.

-¿Ganará algún título esta temporada?

-El Madrid ganará algo este año seguro, y como le vayan bien las cosas y se ponga el primero en la clasificación, no me extrañaría que lo ganase todo.