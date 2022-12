'Toxic Planet'. Recomendación de Reyes para adolescentes

Cada día tengo más claro que los jóvenes leen menos porque no acertamos en las recomendaciones, son adolescentes y no niños. Algunos continúan con las historias de fantasías, o son seguidores de sagas, pero la mayoría dejan de leer porque tienen intereses nuevos, compromisos sociales, inquietudes políticas y ecológicas y los primeros amores. Las sagas de Cazadores de sombras, Divergente y Los juegos del hambre envuelven incluyen estos temas en sus tramas centrales y por ello han tenido, y siguen teniendo, un gran éxito entre los jóvenes.

Como regalo de Reyes en esta línea os recomendamos: Doce Soles, en estas páginas hemos presentado el primer tomo Encélado y ya tenemos en las librerías el segundo tomo Tubulares. Otra recomendación es Las Crónicas de los invasores de la que presentamos el primer tomo Conquista.

Pero como ya hemos indicado al principio, otro grupo de jóvenes buscan lecturas más realistas, de crítica social y familiar. En esta línea de lectura recomendamos para estos Reyes Otoño de Ali Smith y Cadáver Exquisito de Agustina Bazterrica.

Otro buen regalo puede ser el intrigante Cueto Negro de Mónica Rodríguez.

Los pequeños lectores recomiendan

La sugerencia es de Sara Heredia Jiménez, alumna de 4º de ESO: “El mejor libro que he leído este año es La Familia de Sara Mesa sin dudas es el mejor regalo de Reyes que puedes realizar. Como recomendación de esta semana Toxic Planet. Es una distopía en un mundo futuro pero cercano y contaminado. La vida diaria no se puede realizar sin mascaras antigás, es parte del rostro de los personajes. Los protagonistas son dos jóvenes y como personajes secundarios tenemos compañeros del trabajo, un sindicalista, sus padres, una abuela que no habla, pero es la más divertida de todos. El mundo tiene un gobierno central y su presidente es lo más representativo posible de los poderes corruptos y populistas. Este libro es una clara muestra que se puede ser muy crítico, pero a la vez placentero”

La distopía Toxic Planet tiene textos y dibujos de David Ratte, traducción de Lorenzo F. Díaz u es de la Editorial Dib-Buks. El libro es un divertido cómic, muy irónico. El abuso de los recursos, el escaso reciclado y la gran contaminación han obligado a la población a vivir en un mundo en el que no pueden quitarse las máscaras de gas. Son dos tomos que ahora puedes encontrar reunido en un volumen integral. Son historias cortas con una crítica mordaz y acída a la sociedad donde por ejemplo los ecologistas son tratados de terroristas. Ha ganado el premio al Mejor Álbum en el Festival de Chambéry.