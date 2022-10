'Doce Soles. I Encélado'. Un trayecto demasiado largo para unos astronautas demasiado jóvenes

Sí en Conquista éramos conquistados por extraterrestre, en este volumen que presentamos hoy son doce adolescentes los que viajan por el sistema solar en busca de vida más allá de nuestro planeta.

Ellos han ganado el premio para poder visitar la nave espacial que muy pronto pondrá rumbo hacia Encélado. Encélado, la luna más brillante de Saturno, bajo su superficie congelada posee un océano líquido y por ello puede albergar vida.

Nuestros protagonistas han sido seleccionados por la WASA (la NASA del futuro) para promocionar la misión Lunae 2. No los diferencia únicamente su nacionalidad, sino también sus inquietudes, actitudes, formación... en realidad son dispares.

Esta disparidad crea roces entre ellos, la creación de dos grupos encontrados, pero, para sobrevivir, debe nacer la confianza entre ellos y, a partir de ese momento, el trabajo cooperativo.

También es un viaje de maduración personal tanto física o emocional, como social. Es una gran prueba para estos niños porque el espacio marchita a los individuos y destripa equipos que se han preparado durante años, o no.

¿Por qué habrá despegado el transbordador? ¿Fallo informático, mecánico o error humano? ¿Por qué se ha dado el colapso informático? ¿Podrán sobrevivir al despegue? ¿A trayecto por el espacio? ¿Durante 24 meses? ¿Y si llegan a su destino se podrán acoplar a Calypso? ¿Podrán llegar a Saturno? ¿Podrán usar la fuerza gravitatoria del Gigante para dar un giro de 180 grados y volver a la Tierra? Cada pregunta es una aventura de cooperación y superación de los jóvenes protagonistas.

Es un libro lleno de ciencia, astronomía e historia, te preguntas si será verdad los datos que indican o es imaginación de los autores, si los contrastas te encuentras que la labor de información es muy buena.

Los chavales no solo disfrutarán con una gran aventura, sino que también aprenderán, y no solo sobre el sexto satélite más grande de Saturno, sino cómo es la vida de los astronautas, cómo duermen, la relación músculo y gravedad, la primera persona que salió de una nave en el espacio, quién es Encélado, el ser mitológico que le dio nombre a este satélite, o cómo se realizó la conquista del Polo Sur.

El espacio tiene una gran belleza y los autores también nos la transmiten con su texto: “La espesura de la Vía Láctea hacía que quisieras hundir las manos en ella para extraer un tesoro escondido tras un enredo de telarañas luminosas". Quise llorar. Antes de que se me formaran burbujas de lágrimas en los ojos, grité de emoción.

En Doce Soles se dan la mano la Ciencia Ficción, la aventura de los adolescentes con la Ciencia pura y real. Recomendado para jóvenes a partir de 12 años.

Los pequeños lectores recomiendan

Alicia González Santiago, alumno de 2º de ESO ha sido quien nos lo ha recomendado: “Me ha encantado esta aventura. Son más de 300 páginas, pero me las he leído en cuatro tardes, tenía muchas ganas de llegar a Saturno. Los doces protagonistas son muy diferentes física, intelectual y socialmente, pero ellos me indican que es como en la clase. Nos complementamos y de esa forma pueden salir ilesos de los problemas. Si cada uno fuera a lo suyo, hubiesen muerto en las primeras páginas. Soledad, Sol, la que narra la aventura, es maravillosa, una chica normal y corriente, como nosotras, pero va madurando, creciendo y alumbrará el camino. Tampoco me puedo olvidar de Sugus, el robot. Claro que otros me caían mal al principio. Al que no soporto es al Spielman, el director del programa Lunae, como muchos adultos es un falso que miente más que habla. Estoy deseando que salga el siguiente tomo.”

Los creadores del libro

Amaya García Arregui, Barcelona. Estudió danza contemporánea y Humanidades en la Universidad Carlos III de Madrid, y posteriormente se doctoró en Historia de la Ciencia en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Alberto Mínguez Espallargas, Sevilla. Catedrático de Álgebra y Teoría de números en la Universidad de Viena. Son pareja y tienen tres hijos. El próximo mes llegará a las librerías su próximo libro Tubulares.