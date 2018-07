La trilogía de best sellers que lleva por título Norte y Sur, escrita por el estadounidense John Jakes entre 1982 y 1987, narra la historia de dos jóvenes que se conocen en la academia militar de West Point. Uno es de familia acomodada del Norte. El otro, del Sur, donde su familia tiene esclavos. A pesar de sus diferencias se hacen amigos, pero la Guerra de Secesión en la que ambos participan en bandos opuestos pondrá a prueba su amistad.

En 1985 se emitió en televisión la miniserie Norte y Sur, que adaptaba la trilogía de novelas, con un excelente reparto en el que participaron Patrick Swayze, James Read, Kirstie Alley, Jean Simmons, John Stockwell, David Carradine, Inga Swenson, William Ostrander, Olivia Cole, Robert Mitchum, Morgan Fairchild, Gene Kelly y Elizabeth Taylor, entre otros muchos...

Casi dos décadas antes, en 1968, debutó el cómic humorístico Casacas Azules, que narra en tono de humor las aventuras del sargento Chesterfield y el cabo Blutch, militares del ejército de la Unión (los del Norte) en la Guerra de Secesión. Más allá de lo cómico de las situaciones y personajes, esta serie expone los horrores de la guerra.

La serie, creada para la revista Spirou por el guionista Raoul Cauvin y el dibujante Louis Salvérius en formato de historietas cortas, pasó rápidamente al formato de historias de cuarenta y cuatro páginas. Tras la muerte de Louis Salvérius en 1972, Willy Lambil tomó el relevo como dibujante. En el año 2016, la serie, una de las más populares del cómic franco-belga, contaba con sesenta álbumes.

Raoul Cauvin y Willy Lambil no sólo hablan sobre la guerra, sino sobre la propia esencia del ser humano. Raoul Cauvin se esfuerza por retratar la guerra, pero lo hace de la forma más amable y educativa, a la par que no renuncia al humor ni a la crítica. Willy Lambil es espectacular, divertido y expresivo. Es imposible no dejar que los lápices de Lambil nos emocionen, al igual que es imposible reprimir las carcajadas al leer Casacas Azules.

Siguiendo su línea de incorporar hechos reales en sus episodios y tratarlos con el humor que se merecen, el presente volumen recoge momentos de la historia de los Estados Unidos de América, como fueron la incorporación de enfermeras en la actividad militar durante la Guerra de Secesión, la construcción del ferrocarril y el hallazgo en el desierto de un bebé, hecho que se dio con bastante frecuencia en aquella época.

En el álbum Azules y Encaje, vemos cómo la incorporación de enfermeras trastoca el campamento yanqui y a sus soldados. Todo el mundo querrá ponerse enfermo para ser atendido por las enfermeras, incluso los confederados. La cosa se complicará cuando Blutch se comprometa con una de las enfermeras y todo el campamento se vuelque con su boda…

En el álbum Los primos de enfrente, un corte en las vías del ferrocarril llevará a Blutch y Chesterfield a reparar las vías en compañía de otras tropas y el sargento se reencontrará con dos de sus primos… en el ejército confederado. Mientras unos reparan las vías del tren, otros las sabotean. El contraste del blanco de la nieve como fondo para los personajes, el tren y los cañones merecen ser disfrutados con tiempo para observar los detalles.

La guerra siempre tiene un efecto devastador, que destruye muchos lazos familiares y de amistad. Por razones de la ideología, la política, el honor, la emoción, o simplemente la situación geográfica, los familiares y amigos pueden encontrarse en los bandos opuestos de una guerra o incluso uno frente al otro en el mismo campo de batalla. Todo esto, aunque en clave de humor, queda perfectamente reflejado en el álbum Los primos de enfrente.

El volumen finaliza con el álbum Baby Blue, que es una antología de seis historietas en las que se narra el destino de un bebé encontrado por Chesterfield y Blutch y que no sólo sirve para que sepamos lo amargo que era el destino de los bebés en la guerra, sino también para ver cómo ve el resto del ejército al sargento y al cabo.

El bebé será adoptado por el cabo Blutch con la complicidad de Amelia, la novia del sargento e hija del coronel, y de todos los soldados del fuerte. Frente a ellos, los indios y un grupo de damas católicas se disputarán su custodia.

La próxima semana: Leyendas (1986), de John Ostrander, Len Wein, John Byrne, y Karl Kesel, profundiza en la necesidad de creer en los mitos, y reintroduce superhéroes en el Universo DC.