Juan Sierra: la estética de lo versátil en el arte de nuestros días

En estas líneas voy tratar de la obra de un artista campogibraltareño que un día apareció cuasi emboscado en mi vida. Me explico: en octubre de 2022 se había presentado en el Centro Documental José Luis Cano de Algeciras la obra Volar muy alto de la artista, prematuramente desaparecida, Blanca Orozco (1976-2019) que fue muy amiga y sobre cuya obra tengo publicados varios artículos.

Terminada la presentación y observando cómo había sido colocada la obra para su exposición permanente se aproximó Juan Sierra (entonces desconocía su nombre) y me comentó que había tratado mucho a Blanca y que también se movía en el terreno del arte. Me mostró algunos de los trabajos que tenía publicados en Instagram y que me parecieron muy sugerentes.

Pasado un tiempo conocí más a fondo su obra, lo que me decidió a escribir estas líneas.

La obra de Juan Sierra (Algeciras, 1985) se mueve en términos generales dentro de los márgenes del neofigurativismo pero con unos toques muy personales aunque ello no quiere decir que desdeñe la aformalidad ni que deje de investigar sobre las últimas corrientes en el arte. Creo que la frase que Blanca Orozco expresó en agosto de 2018 “siempre tiene que haber una base y una técnica, claro, pero el concepto de academia clásica no va conmigo” refleja también, a mi parecer, el concepto que del arte tiene nuestro artista.

En el título del artículo hablo de versátil porque en su trayectoria metaartística Juan Sierra no se ha limitado stricto sensu solo al campo de la pintura, sino que su creación artística abarca desde su labor en cosos taurinos -ha decorado las plazas de toros de su Algeciras natal y de Estepona (Málaga)- murales o escultura a manera de como lo hicieran en el Renacimiento Leonardo da Vinci o Miguel Ángel y ya en nuestro tiempo Picasso.

Es el autor del monumento a Blas Infante que se inauguró el pasado 28 de febrero, Día de Andalucía, en Algeciras, y que se encuentra ubicado en la rotonda que enlaza la Avenida que lleva el nombre de Blas Infante con la Avenida Virgen del Carmen. El monumento, de dos metros y medio de altura por un metro y medio de anchura, está realizado en acero Cortén que hace que la escultura confeccionada con este material esté protegida frente a la corrosión atmosférica lo que garantiza su durabilidad.

Hay otro aspecto que me parece importante reseñar y es su labor como docente en la academia de niños y es que inculcar el arte a los menores es la mejor manera de incitar a futuros artistas y el mejor medio de formar a la infancia; prosigue así la labor de Blanca Orozco en cuya academia él mismo estudió.

Otra cuestión a destacar en este artista es su relación con la tauromaquia ya que ingresó en la Escuela de Tauromaquia de Algeciras y fue novillero lo que en los tiempos de “lo políticamente correcto” supone valentía y enorme entereza de carácter. Pero a esos, que como decía Antonio Machado “desprecian lo que ignoran”, hay que recordarles que la tauromaquia está ínsita de manera profunda a la historia y cultura de nuestro país y que son muchos los artistas e intelectuales que la han admirado: Federico García Lorca (“los toros es la fiesta más culta del mundo”), Ernest Hemingway, Ramón Pérez de Ayala, Benito Pérez Galdós, Salvador Dalí, Pablo Picasso y ya en nuestros días Miquel Barceló, por citar solo algunos.

A este respecto recordemos las palabras de Juan Sierra: “No puedo obviar la temática taurina ni aunque quisiera, ya que fue uno de mis sueños de pequeño”. Y en cuanto a sus referentes en el arte lo deja claro: Picasso, Matisse, Giacometti, Tapies, Pollock y Barceló.

Hay algo en lo que me gustaría hacer hincapié y que denota su manera de pensar. En una entrevista de 2021 preguntado por “¿De todas las obras que has realizado, cuál es tu favorita?”, de forma rotunda responde: “Tener a mi hija, esa es mi mejor obra”.

La obra de Juan Sierra, siempre impregnada de exquisita técnica y estética creo merece, entre muchas razones por la amplitud de temas que abarca, un reconocimiento más allá de los límites comarcales.

Y vamos a finalizar estas líneas, que pretenden tener un tinte más literario que crítico, con los versos de Pedro Salinas de su libro Razón de amor.

No te detengas nunca,

si ves muros de agua,

anchos fosos de aire,

setos de piedra o tiempo,

guardia de voces, ¡pasa!

Eduardo Sáenz de Varona es Premio Ateneo de Algeciras 2020, miembro del Instituto de Estudios Campogibraltareños y doctor en Derecho.