Carmen Camacho, nueva integrante de la "academia Tobalina"

Allá por Triana tiene asentado su escritorio la última merecedora del Premio José Luis Tobalina de artículos periodísticos, en su XIV edición. Carmen Camacho (Alcaudete, 1976) ha logrado un galardón con todas las de la ley, que no un certamen, puesto que el jurado eligió un ganador entre todos aquellos que, a lo largo de 2022, dejaron su huella escrita en alguno de los medios de comunicación del Campo de Gibraltar. No debió Camacho, así pues, rellenar ningún formulario ni adjuntar copia alguna de su obra para ser la elegida, sino tan solo dejar constancia de su talento en forma de columna. La obra lleva por título Del miedo y fue publicada en Europa Sur el 30 de agosto del año pasado. La mirada de esta poeta, escritora y periodista rebasa fronteras físicas.

Ayer tarde, en la remozada sede del Ateneo José Román de Algeciras, Camacho recogió el galardón de manos del periodista Alejandro Tobalina, articulista de esta casa como la ganadora. Ambos figuran entre los selectos miembros de la academia Tobalina: poseedores de talento y talante, con sensibilidad y pellizco, con una mirada situada más allá del BOE, de los comunicados de prensa oficiales y de las descripciones asépticas de los hechos. Finalistas fueron por méritos propios Nuria Ruiz y Paloma Fernández Gomá, completando así un podio de mujeres.

"Ser premiada es el resultado de que alguien ha abrazado algo que tú has escrito, que has dejado ahí, en el aire"

La premiada agradeció públicamente el reconocimiento “muy feliz, muy arropada y muy acogida”. “Ser premiada es el resultado de que alguien ha abrazado algo que tú has escrito, que has dejado ahí, en el aire. Es realmente hermoso. Gracias de corazón, que es la manera de distinguir las gracias que dan las gasolineras y las máquinas de tabaco. Estoy segura de que no las dan como yo las estoy dando”, afirmó en su discurso.

Al acto asistieron la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Algeciras, Pilar Pintor, y el presidente del Ateneo, Juan Emilio Ríos, además de Alejandro Tobalina, quien se confesó “devoto” de Camacho y que admitió que el jurado hubo de escoger entre varios de los artículos de la ganadora porque eran varios también los merecedores del premio. El jurado delibera estos días en torno al artículo ganador de 2023.