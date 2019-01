Blanca Orozco, artista de luz

Conocí a Blanca Orozco en el año 2003, más o menos, pues soy bastante malo para esto de las fechas. Lo calculo de esta forma porque poco tiempo después de conocerla me invitó a su cumpleaños, que celebró en un céntrico bar de la calle Convento, y le regalé un libro, El juego del Ángel de Carlos Ruíz Zafón, que se publicó en 2005.

Un día de aquel año en que la conocí salía de la radio y, al pasar por la Plaza Alta, me encontré con Mariano Grau, a quién acompañaba una chica encantadora, de sonrisa perenne que me presentó como Blanca Orozco, pintora y que esa tarde acompañaría a una amiga suya, poeta para más señas, que iba a presentar su libro en el ON. Me invitaron a que asistiera y allí estuve. Charlamos y me pareció una mujer inteligente, llena de sensibilidad y que tenía muy claro lo que quería y lo que amaba. Amaba profundamente su profesión y así ha sido hasta sus últimos días.

Desde aquel momento se inició entre nosotros una gran amistad que ha perdurado en el tiempo. Colaboró en el programa durante muchos años hasta que en la temporada de 2017-2018 me dijo que no le apetecía seguir escribiendo, que tenía mucho trabajo que sacar adelante, y lo sentí porque sus reflexiones siempre me parecieron muy interesantes. Afortunadamente conservo, gracias a internet, prácticamente todas sus colaboraciones en La Firma de Hoy por Hoy Campo de Gibraltar.

Blanca pintaba la luz porque ella era luz. Irradiaba energía y alegría y demostró siempre ser amiga de sus amigos, que afortunadamente son muchos. Blanca deja un hueco para siempre en nuestros corazones, y siempre voy a recordarla con una sonrisa en los labios, no podría ser de otra forma.

He sentido su muerte pues, no por esperada y anunciada, su llegada es menos dolorosa. Como ha escrito su padre, Jaime Orozco, “Blanca tiene ahora el infinito para pintarlo”, de azules y blancos. Descansa en paz querida amiga.

*Juan Manuel Dicenta es director y presentador de Hoy por Hoy Campo de Gibraltar, en la Cadena Ser