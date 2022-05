"Defenderemos al sector primario frente a las imposiciones del fanatismo climático"

La candidata, natural de Arcos, se estrena como peso pesado de la formación en Cádiz de cara a las elecciones andaluzas del 19 de junio.

–¿Por qué entró en política y qué horizonte contempla en su labor?

–Nunca antes he estado afiliada a ningún partido. Me afilié a Vox hace cuatro años y desde entonces he trabajado junto con mis compañeros por este proyecto ilusionante. Pienso que Vox es la herramienta perfecta para reconstruir España. Los casi cuarenta años de socialismo corrupto han impedido el desarrollo de Andalucía y nos han dejado en una situación límite. El horizonte es el mismo que hace cuatro años, trabajar donde me toque por Arcos, por Cádiz y por España. Queremos un cambio real para Andalucía.

–¿Cómo lo afronta si llega a sentarse en el Parlamento de Andalucía?

–Desde hace cuatro años he trabajado por este proyecto desde mi pueblo, Arcos de la Frontera, y siempre he asumido las responsabilidades que me han tocado. En Vox tenemos claro que lo más importante es el proyecto, que está por encima de cualquier persona. Para mi representar a los gaditanos junto con Manuel Gavira y el resto de compañeros es algo ilusionante, y espero contribuir a conseguir el cambio real que ansiamos para nuestra tierra aupando entre todos a Macarena Olona a ser presidenta de la Junta de Andalucía.

–¿Qué propone su formación para atajar la despoblación del entorno rural, por ejemplo, en pequeños pueblos de la Sierra?

–La despoblación es un problema muy grave, pero por desgracia es una de las consecuencias de las decisiones de una clase política que ha dado la espalda a la España rural, ha maltratado a las familias y a las clases medias y que ha puesto en marcha una agenda ideológica que amenaza la supervivencia de nuestros pueblos. El primer paso será defender nuestro sector primario de las imposiciones climáticas que amenazan su supervivencia. La repoblación rural es crucial para garantizar la prosperidad y la vertebración de España. Queremos impulsar la creación y el crecimiento de empresas concediendo incentivos fiscales a todos los que decidan invertir en el mundo rural. Y por supuesto, pondremos a las familias en el centro de todas las políticas públicas.

–La pandemia reforzó la idea de que el sector primario es imprescindible para el desarrollo ¿Qué estrategias tiene Vox para reforzarlo en el ámbito andaluz?

–Vox defenderá a los españoles que viven en el mundo rural y al sector primario frente a las imposiciones del fanatismo climático que atacan su modelo productivo y su forma de vida. Creemos firmemente en que debemos buscar la soberanía alimentaria y defender nuestros productos frente a la competencia desleal que viene de terceros países, frenaremos la estigmatización de alimentos que únicamente responde a motivos ideológicos y defenderemos a los agricultores y ganaderos de la criminalización de los progres y su Agenda 2030. Y por supuesto, les defenderemos donde exigiremos una PAC justa.

–La agroindustria se está erigiendo en una oportunidad de empleo para pueblos como Arcos o Villamartín, con producciones hortícolas que están dando trabajo

–Debemos potenciar toda industria que pueda generar riqueza en nuestros pueblos y ponerles todas las facilidades del mundo. Tenemos que acabar con toda la burocracia verde y los impuestos que impiden el desarrollo y la prosperidad en nuestros pueblos y del sector primario.

–¿Piensa que el sector agrario no está lo suficientemente reconocido como motor económico?

–Por desgracia nuestro sector primario no está reconocido a nivel provincia, regional ni nacional. Por eso en Vox defendemos una política agraria, ganadera y pesquera nacional compatible con las políticas comunes de la Unión Europea. No podemos quedar sometidos a los intereses de terceros países o a los prejuicios ideológicos de los lobbies de Bruselas. Algunos como el señor Moreno Bonilla dicen defender el campo, pero luego los vemos aprobando leyes y burocracia climática que lo asfixian. En Vox lo tenemos claro, debemos hacer una apuesta firme por la reindustrialización de nuestra región y apoyar al sector primario poniéndole una alfombra roja para que genere riqueza y prosperidad en nuestros pueblos.

–¿Cómo afronta su partido un problema que, cada día, se ve más en el campo como la dificultad de garantizar el relevo generacional entre padres e hijos?

–Las políticas que se han venido aplicando en las últimas décadas expulsan a los jóvenes de sus pueblos por falta de oportunidades. Por desgracia han creado una España de primera y de segunda. Como ya le he dicho, tenemos que poner todas las facilidades para que nuestros hijos puedan vivir y prosperar en nuestros pueblos. Aprobaremos importantes beneficios fiscales mediante a empresas y negocios en el mundo rural mediante el recorte del gasto político superfluo, acabaremos con cualquier normativa que suponga un impedimento al desarrollo rural y terminaremos con los ataques a nuestro sector primario. Apoyaremos a los jóvenes que quieran formar una familia mediante incentivos, con ayudas directas progresivas, bonificaciones fiscales para familias numerosas, préstamos sin intereses o avales bancarios a parejas jóvenes con hijos. Tenemos que asegurar el relevo generacional y la supervivencia de nuestros pueblos y la forma de vida que hemos conocido y heredado de nuestros padres y abuelos.

–Hay una agroindustria como la del queso, por ejemplo, en la Sierra de Cádiz que está cosechando reconocimientos a nivel nacional e internacional, ¿qué opina?

–En Vox tenemos una premisa: Lo nuestro lo primero, por lo tanto, estamos encantados de que nuestros productos, el queso en este caso, sea reconocido internacionalmente gracias a la gran labor que realizan las queserías artesanales repartidas por toda la Sierra, en Villaluenga, en Grazalema, Villamartín, en Benaocaz y también en otras zonas de la provincia como Alcalá de los Gazules o San José del Valle, donde también se producen quesos de una calidad excepcional. Pero no solo el queso, también tenemos el aceite, oro líquido extraído de los olivos centenarios que crecen en nuestras montañas. También tenemos la miel, una industria artesanal muy arraigada en poblaciones como Prado del Rey, que por cierto Vox ha presentado en los diferentes parlamentos iniciativas para acabar con el fraude en el etiquetado para luchar contra esa competencia desleal. Como digo, lo nuestro lo primero, esa es la premisa de Vox, y damos la enhorabuena y todo nuestro apoyo a esos pequeños productores que consiguen salir adelante a pesar de los constantes atropellos por parte de las administraciones. Llevamos años escuchándoles y llevando sus reivindicaciones al Parlamento de Andalucía y al Congreso.

–¿Qué debilidades y fortalezas ve en el entorno rural, con altas cifras de paro y poca industrialización?

–La principal fortaleza es sin duda el trabajo incansable de nuestros productores, esos autónomos que consiguen sacar adelante sus empresas, la mayoría de ellas familiares, con un gran esfuerzo y sorteando como pueden las innumerables trabas que les ponen las administraciones públicas en estos momentos. Todo ello hace que tengamos unos productos de gran calidad de elaboración artesanal en la mayoría de los casos. Las debilidades ya las hemos enumerado, falta de inversiones en las zonas rurales, ataques constantes de la clase política, burocracia excesiva y la normativa del fanatismo climático que apoyan todos menos Vox, falta de incentivos para la implantación de empresas y las puertas abiertas a los productos provenientes de terceros países que compiten de manera desleal. Debemos promover empleos estables que permitan a nuestras familias permanecer en sus pueblos y prosperar.

–La subida del gasoil está asfixiando a pequeños empresarios, a los que no le salen las cuentas en su actividad, ¿qué opinión le merece y qué plantean?

–En primer lugar, parece que esto ya ha pasado. Los medios ya no hablan del atraco de la gasolina, pero los españoles cada vez que vamos a la gasolinera nos acordamos de quienes son los responsables de esta situación insostenible. Por poner un ejemplo, yo me acuerdo de los 20 mil millones de euros que nos cuesta el Ministerio de Desigualdad de Irene Montero. Me acuerdo de todo el dinero público que se va por el sumidero del gasto ideológico y el gasto político superfluo. No puede ser que mientras los españoles estamos siendo atracados tengamos que pagar 17 defensores del pueblo, 17 televisiones autonómicas o 17 parlamentos autonómicos. Todo este atraco fiscal a los trabajadores además no va destinado a mejorar nuestros deteriorados servicios públicos. Por eso más de la mitad de lo que pagamos de gasolina son impuestos, porque hay que mantener el estado de bienestar de los políticos. Y en VOX estamos decididos a acabar con todo gasto superfluo que no vaya destinado a prestar servicios públicos. Queremos bajar drásticamente los impuestos y asegurar el bienestar y la prosperidad de los españoles. Y que los políticos dejen de meter la mano en el bolsillo de los trabajadores.

–En clave local, usted está apegada a la política municipal de Arcos ¿Este municipio como puerta de la Sierra está diseñando sus pilares de futuro? ¿Está dinamizando su economía o está lastrado por el gobierno actual?

–Tristemente Arcos de la Frontera es un claro ejemplo de todo lo que he comentado anteriormente. Es una localidad con muy buena base para el turismo y comercio, con un enclave histórico sin igual, con una población que sin duda quiere prosperar y ver como su localidad crece en todos los aspectos, que necesita que sus jóvenes tengan oportunidades de empleo y educación y puedan quedarse en su pueblo. Al ser donde yo he nacido puede imaginarse como me duele ver a sus ciudadanos sin futuro mientras no haya un gobierno local que realmente quiera trabajar por la prosperidad, el bienestar y el futuro de nuestro pueblo.

–Por su formación como maestra, ¿qué directrices tiene su partido para mejorar la educación en los colegios del ámbito rural y en general, en los centros educativos de Andalucía?

–Para garantizar una educación de calidad e igual para todos los españoles lo primero es tener una sola política educativa y no 17. No tiene ningún sentido que yo como maestra no pueda ejercer mi profesión en muchas regiones de España como Cataluña o Galicia, donde hasta hace poco gobernaba el señor Feijoó. En el ámbito rural en concreto tenemos que garantizar que existan centros educativos suficientes para fomentar que en estas zonas puedan residir familias con hijos y, por supuesto, blindar la libre elección de centro educativo. Es muy necesario recuperar el prestigio y autoridad de profesorado. También en las zonas rurales debemos impulsar la Formación Profesional en profesiones y oficios propios del campo, para que nuestros jóvenes puedan contar con formación específica y puedan trabajar sin tener que abandonar su pueblo.